無印/DONKI/@cosme 精選30款夏日好物　$100內美妝除臭多款小風扇

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-12 18:00

夏日好物推介｜夏日天氣悶熱，可以讓人清爽，對抗炎夏的好物，更加搶手。《01女生》在MUJI無印良品、@cosme store與DON DON DONKI驚安殿堂，搜羅30款人氣高又好用的夏日好物，無印的USB小風扇是必然之選，還有不少實用之選，有空逛逛不妨也入手。

MUJI無印良品、@cosme store與DON DON DONKI驚安殿堂有不少夏日好物推介。（muji_hongkong@instagram）

日本美妝生活店夏日好物推介：無印小風扇、$20去水腫襪

不能外遊，來自日本的MUJI無印良品、@cosme store與DON DON DONKI驚安殿堂彷彿，是香港女生放假必逛，重溫在日本掃貨的感覺。

MUJI無印良品推出的「涼夏生活」主題，涼快舒適的用品如「低噪音USB座檯風扇」，尺寸小巧，風量足又低噪音，USB充電式設計，方便放電腦旁使用，是人氣之選；另外，女生於水上活動前都會除毛，一些微細位置如手踭或私密位置，一般剃刀未必完全合用，無印推出的專用小剃刀（$15) 更為方便好用。

MUJI無印良品小風扇。（MUJI無印良品）

@cosme store、DON DON DONKI驚安殿堂，亦有大量性價比高的夏日化妝護膚品，包括身體穴位滾輪按摩棒，緊緻大小腿、舒緩肌肉疼痛，㕦外，全植物私密處香薰油，可使用在內褲、衛生巾可去除異味；除菌噴霧在容易滋生細菌的夏日，也是實用之選。

▼▼▼【按圖即看】《01女生》精選30款MUJI無印良品、@cosme store與DON DON DONKI驚安殿堂的夏日好物，有助對抗炎夏！▼▼▼

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