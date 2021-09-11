心理測驗｜超神準貓咪占卜讀心術　剖析你的個性特質和人際關係

喵～正募資推出「屬於你的桌上貓美術館」公仔的山本修老師，特別創作22張塔羅卡牌，並搶先公佈六張公仔限定版本，「貓咪占卜」讀出你的潛意識秘密，不同卡牌對應不同的個性特質和人際關係，現在就一起來測測吧！



根據你的直覺，從下圖中A、B、C、D、E、F六張卡牌中選出1張！（點擊放大開始測驗）▼▼▼

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解答：

正面花色由左至右分別為「A貓星」、「B貓的審判」、「C愚貓」、「D倒吊貓」、「E貓的命運之輪」、「F貓皇后」，快下滑看你的個性特質分析結果吧！

A.《貓星》

選A的你，代表的是「戴珍珠耳環的少女貓」，屬於團寵型貓奴，擁有魅力型特質，在職場上你懂得如何應對進退，特別擅長觀察和溝通，面對任何改變或陷入困境，遇事處於泰然，你都能秉持安穩的心找到解決方法，在團體中你永遠是最有人氣的那個，想要達到目標，全宇宙都會來幫你！

B.《貓的審判》

選B的你，代表的是「貓太極-單貓下勢」 ，屬於高手型貓奴，天生具備清晰過人的判斷力，擅長以柔克剛和用長處補短處，無論前方有任何難搞的人事物，都能誠實面對自己的內心，蓄勢待發並以靜制動，將危機轉化為轉機，在職場工作和人際關係上自然順風順水！

C.《愚貓》

選C的你，代表的是「拾貓草」，屬於勞動型貓奴，勤奮的代名詞，做任何事前都不會太縝密地思考，「Work hard，Play hard」就是你生活的核心價值，雖然把吃苦當作吃補，但也抱持著「今朝有酒今朝醉」的想法，認真工作之餘也認真玩樂，享受自由自在的生活！

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D.《倒吊貓》

選D的你，代表的是「貓之泉」，屬於My Way型貓奴，恬靜卻又帶著華麗風格的新古典主義與你的個性不謀而合，不盲目跟風追求流行，總是保有自己的步調和風格，就算遇到瓶頸也能如穩穩流下的泉水一般，堅定不移地邁步向前直到達成目標為止！

E.《貓的命運之輪》

選E的你，代表的是「大碗島的貓咪午睡」屬於OL型貓奴，你的生活總是像不斷轉動的齒輪，所以「Work Life Balance」變成你的信條，有「上班/上課ON」和「下班/下課OFF」的按鈕，即便是生活再繁忙，你都能順其自然地迎刃而解！

F.《貓皇后》

選F的你，代表的是「貓娜麗莎」，屬於貴婦型貓奴，舉手投足之間自帶一種高貴氣質，比起獨處一個人，你更喜歡聚會，對於自己喜愛的人事物總是充滿熱情，且擁有銳利又迷人的眼神的你，無論在什麼場合裡，只要一出場就能輕而易舉帶給大家歡樂！

為了本次「屬於你的桌上貓美術館」立體化公仔企劃，山本修老師全新創作了共25款塔羅卡牌供妞妞們一次全收藏！

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