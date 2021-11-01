赤柱好去處｜意大利Cafe粉紅裝潢打卡位多　價錢親民$24嘆牛角包

赤柱打卡cafe｜全球疫情持續，「禁飛」結束未有期，卻又「旅行癮」發作，不妨一遊赤柱歐陸風cafe，裝修設計靈感來自意大利臨海小鎮波西塔諾(Positano)色彩繽紛的建築，以柔和粉紅色為主調，風格優雅帶溫馨，不論門面及內部都有不少打卡點，而且不只「得個樣」，食物質素也高，難怪連平日也大排長龍。



赤柱的打卡cafe Pane e Latte開幕不久。（Pane e Latte Official）

著名手工意粉餐廳Pici，其集團在赤柱開設意大利烘焙店Pane e Latte，樓高兩層，甫開業便成為打卡熱點，馮盈盈也曾經到訪。餐廳樓底高，墨綠色落地窗配上白色紗簾，採光度十足，牆壁上掛滿來自意大利的古董、油畫，加上刻意做得「古舊」的粉紅色牆面，讓人有置身歐洲的錯覺。

馮盈盈亦曾到此cafe一遊。（IG@crystalfyy）

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親民價意大利麵包

近年屢屢到訪「打卡Cafe」，總有種先入為主的想法是「打卡」與「美味」不能並存，Pane e Latte除了裝修特色漂亮，食物質素同樣不錯。店內主打各式各樣意大利麵包，招牌麵包非意式冬甩Bomboloni莫屬，軟綿口感包着飽滿內餡，最受歡迎的口味是榛子酱。而最「IG-able」的是店內牛角包，備有多款口味，朱古力味、士多啤梨味都是間紋，賣相漂亮，打卡必叫。

店內除了麵包，亦供應蛋糕及輕食，有All-day Breakfast、牛扒、薄餅等，想當正餐填飽肚子也沒難度。而且店內更有意大利雪糕Gelato供應，吃畢麵包可以一試。雖然餐廳內裝修雅緻漂亮，但價錢卻出奇地親民，牛角包只是$24起，其他麵包大多都是數十元有交易，難怪店外長年都有長長人龍。

意式冬甩。（IG@paneelattehk）

Pane e Latte

地址：赤柱赤柱市場道 25 號啟厚閣地下

營業時間：星期一至日 8am-9pm

