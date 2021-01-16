【情人節｜酒店staycation】今年情人節適逢在農曆新年期間，疫情下「旅行癮」發作，只能靠「Staycation」暫時感受一下渡假氣氛。酒店Staycation都是一式一樣無特色？在這個情人節不妨探索一下香港特色酒店。

獨特設計打卡酒店 精心設計體驗活動消玩足一日？

【情人節staycation｜另類特色酒店】位於太子道西的特色酒店，是三級歷史建築的30年代唐樓改建而成。（Hotel1936@Facebook）

雖然不及五星級酒店奢華，卻每一間都有獨特的設計，單是打卡已可花上半天，有些酒店更提供工作坊或文化藝術活動，不出酒店門也能享受充實一天，男朋友們也不需為情人節當天節目費心。今個情人節，不想人擠人逛街，可預訂以下5間精選特色酒店，來一趟本土小旅行。

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以上酒店房價為2021年1月15日搜尋價格。

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