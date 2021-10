下午茶｜大館Madame Fù聯乘下午茶　送The history of Whoo美妝

下午茶優惠|沒旅行的日子,港人便留港找好去處,身為女生少不了與閨密一同打扮得好好,然後到酒店、高級餐廳來個下午茶(Afternoon Tea/High Tea),最近,大館Madame Fù 與護膚品牌 The history of Whoo 合作,推出「The Royals」下午茶,嘆完下午茶後,更有美妝產品附送,小資女不能錯過。



陳凱琳曾在Madame Fu嘆下午茶。(ghlchan@instagram)

The history of Whoo X Madame Fù 「THE ROYALS」下午茶

大館Madame Fù以特色粉紅復古裝潢著名,平日吸引不同的女生前來享受下午茶、打卡,一眾藝人,如陳凱琳、楊慧敏等都曾到訪;是次Madame Fu與韓國護膚品牌The history of Whoo合作,把皇牌精華「秘貼」的概念融入下午茶當中,充滿新式的韓國宮廷味,經典韓方鹹點如令人垂涎的韓式沾醬豬頸肉配紫蘇、涼拌素菜卷,以至精美甜點柚子意式奶凍、櫻桃朱古力撻和血橙芝士蛋糕,均與韓方祟尚本然、真善美的概念互相和應。

女生惠顧「The Royals」下午茶後,可獲贈 The history of Whoo 秘貼升級自生抗衰老禮品乙份;The history of Whoo 秘貼已昇華到第3代,修復肌膚功能更完善,更有效對抗未浮現的肌膚老化問題,消滅潛在的初老訊號。

The history of Whoo x Madame Fù「The Royals」下午茶



日期:即日至11月30日

時間:星期一至日下午2:30 – 5:00

價錢:$338/位 ; HK$550/2位(另設加一服務費)

電話:2114 2118

地點:中環荷李活道 10號 大館營房大樓3樓