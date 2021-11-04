Spa｜香港四季酒店推身心靈放鬆療程：包私人水療　排毒瑜伽

Spa／按摩店｜疫情期間，愛到泰國揼骨、做Spa的港人已將近2年不能去享受，但工作壓力、坐姿、習慣都令我們肌肉緊繃，找個地方讓自己放一放鬆，做一做Spa，是非常重要的；香港四季酒店最近推出了「靜心‧自癒」，以全面放鬆身心的工作坊為主題，提供1日半的療程計劃。



Spa｜香港四季酒店最近推出了「靜心‧自癒」，以全面康健工作坊為主題，提供1日半的療程計劃。（香港四季酒店）

閏密／情侶好去處：香港四季酒店推出1日半Spa、按摩療程

近年，女生都更專注身心靈，瑜伽、香薰治療、做Spa等相關活動，香港四季酒店最近推出了以多元健康理念、平衡身心靈為主的療程，當中包括了冶療療法、水療療程、正念練習及營養學，改善現代生活方式帶來的困擾．

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1天半的工作坊分「深層睡眠療程計劃」與「修復及重整療程計劃」，兩者效果不一，前者改善睡眠質素及進入深層放鬆狀態，後者則是啟動疲勞的腎上腺、管理壓力和焦慮並幫助睡眠，同時還可以為身體排毒並強化體力，以徹底恢復活力；2個計劃都包了與水療總監Tania Bardhan 30 分鐘健康諮詢、整骨治療師 Ines de Beer 主理的45分鐘顱骶骨治療、60分鐘私人水療設施，最後會在酒店池畔餐廳享用健康午餐。

深層睡眠療程計劃包括：



-與 Bardhan 博士進行 30 分鐘健康諮詢

-與整骨治療師 Ines de Beer 進行 45 分鐘顱骶骨治療

-與 Ikigai進行 60 分鐘排毒瑜伽

-120分鐘印度阿育吠陀滴油芳療按摩

-與 Bardhan 博士進行呼吸練習及睡眠引導冥想

-在池畔餐廳享用健康午餐

-享用 60 分鐘私人水療設施



（每人HK$ 6,500，需另加一服務費）



修復及重整療程計劃包括：



-與 Bardhan 博士進行 30 分鐘健康諮詢

-與整骨治療師 Ines de Beer 進行 45 分鐘顱骶骨治療

-120 分鐘水療喚醒儀式護理

-與 Bardhan 博士進行 60 分鐘脈輪平衡冥想和基礎呼吸

-30 分鐘振動聲療

-與 Ikigai進行 60 分鐘排毒瑜伽

-在池畔餐廳享用健康午餐

-享用 60 分鐘私人水療設施



（每人HK$ 6,500，需另加一服務費）



Spa｜客人可以自行安排Staycation和假日的行程。（香港四季酒店）

工作坊由水療總監Tania Bardhan主理，結合養生大師的自然療法，針對問題根源改善生活，女生們想再假日、聖誕期間，來一個高級的身心靈享受，不妨可以與閨密、情人計劃一下；「靜心‧自癒」不在任何住宿優惠中，客人可以自行安排Staycation和假日的行程。