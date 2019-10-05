【港九Spa推薦】泰國水療價位、正宗泰式手法　$180有交易？

香港人身在繁華的都市中，像是五光十色，多姿多采，但「有苦自己知」，生活中有不同形形式式的壓力，工作、生活、感情都讓我們喘不過氣。 壓力如山大，不如找個地方讓自己放一放鬆，做一做Spa，用香味、精油安撫你的心靈，重返「戰場」，再與生活搏鬥。

Blossom The Secret Garden位於銅鑼灣鬧市，提供不同足部、身體護理，以及香薰按摩精油的服務。（blossom-the-secret-garden.com）

泰國價位：Blossom The Secret Garden

在繁華鬧市街頭，有一間以秘密花園為題的水療中心 - Blossom The Secret Garden。中心位於銅鑼灣地鐵站上蓋，位置便利，店內設計也幽靜、舒適。

Blossom提供不同的足部、身體護理，以及香薰按摩精油的服務，而且價錢十分親民，由$180 - $880不等，與泰國著名水療中心Let’s Relax價錢相若，而選材絕不馬虎，足浴會加入牛奶，促進血液循環且令皮膚更白皙滋潤；她們善用玫瑰花作為泡茶和精油，泡茶可紓緩女士經期不適，減輕疲勞，精油便可促進黑色素分解，達到淡化斑點的效果，花香又能讓人安神、忘卻壓力，非常適合女士。

Blossom The Secret Garden 地址：銅鑼灣渣甸坊3號蓮福商業大廈1樓 電話：2997 4434

享受正宗泰國手法：足府Deluxe Spa

不少女生都在觀塘上班，而足府DeluxeSpa便是位於觀塘，佔地4,000 平方呎，店內設計參考東南亞元素，讓客人不用搭飛機也能享受泰國的spa。

除了室內設計與泰國水療中心相似，店內的按摩師不少都是來自泰國，手法到位正宗，讓客人可以平靜心靈及釋放壓力。當中「24K皇家精油蠟燭按摩」是品牌皇牌療程，以獨特芳香精油按摩客人全身，放鬆繃緊肌肉及緩解疲勞，首次體驗只需$580。一般療程定價約$1000，但她們不時做半價優惠，也算是划算，而且網上評價也不錯，大家不妨一試。

足府Deluxe Spa位於觀塘，主打東南亞色彩，店內的按摩師不少都是來自泰國。 （dioufootdeluxespa@Facebook）

足府Deluxe Spa 地址：觀塘成業街6號泓富廣場908 - 910室 電話：2777 7760

Lush除了出售身體及面部產品，近年在中環店設立水療中心，讓都市人在下班後享受療程。（lush.com）

英倫農村風：Lush Spa

每次走在街頭上，突然聞到陣陣香氣，第一時間便會想到，護膚品牌Lush的店舖在附近。

來自英國的Lush，主打新鮮、有機的材料，而且打擊動物測試，因而吸引不少女生支持。她們除了售賣身體及面部產品，近年更在中環店設立水療中心，讓香港人可以感受英倫農村風的Spa。Lush Spa中充滿鳥鳴聲、傳統英式音樂、英式鄉村花園的香氣，客人就像身處在英國農村小屋中，相當舒適。Lush提供6個不同的身體療程（$900 - $2000），有按摩、聲音療程、去角質水療等。

LUSH SPA 地址：中環擺花街21號Soho Square地下至4樓 電話：3915 0638

位於灣仔寫字樓區的AMOOMA SPA，環境舒適，提供不同中西合璧療程服務。（AMOOMASPA@Facebook）

打工仔必去：AMOOMA SPA

AMOOMA是位於灣仔寫字樓區的水療中心，以禪學思想及身心平衡理念為立足點，希望透過水療令客人的精神及心靈得以改善。

水療中心主打糅合古代東方的智慧與現代西方的科學知識，創造出獨有的水療體驗，如皇牌按摩療程，糅合了夏威夷按摩（Lomi-Lomi）、瑞典式按摩和印度頭部按摩3種技術，讓客人更全面放鬆身心，另外也提供水晶治療、穴位熱石等服務，價錢由$480 - $2820不等。這裡更提供二人按摩，讓你可以與閨密一同享受私人薰香蒸浴、和香薰精油按摩，消除疲勞，緩解身體不適。

另外，在9月凡預約90分鐘全身按摩，即可免費享用迷你面部護理；或預約75 / 90 分鐘面部護理，可免費享用額外30分鐘全身按摩。