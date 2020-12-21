聖誕除夕酒店Staycation｜聖誕節理應與朋友姊妹一同外出狂歡，可惜新冠肺炎肆虐，6點後禁止堂食的政策預料會延至聖誕節，破壞了不少人的計劃。 如果你與閨密正是這類人，又或「臨急抱佛腳」型，想book間「打卡able」的酒店聚聚，以下5間是在聖誕及除夕期間還有空房的高質酒店推介（截止21/12/2020）：

5間「打卡able」酒店聖誕最平800蚊晚：平價正爆大海景、工業、復古風應有盡有

香港維港凱悅尚萃酒店最近期熱爆的Staycation選擇，價錢親民，卻擁有無敵維港景觀和Infinity Pool的設備，難怪酒店僅僅開業1年，已吸引不少女生去打卡；酒店大部分房間都可看到海景，不過book房時，最好還是確認一下「可飽覽維港景」字眼，以免一場空歡喜。

另外酒店也有提供Package優惠，如預訂「維港軒客房」與「維港軒海景客房」便可免費享用維港軒及配套服務，當中包括精選早餐、下午茶及黃昏雞尾酒。另每日可享用會議室2小時（視乎租用情況而定）。

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香港維港凱悅尚萃酒店 地址：香港北角北角邨里一號

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▼▼同場加映：Staycation成了疫情期間最大消遣，不少香港酒店最近也「變陣」，迎合不同客人的需要推出日間住宿計劃，有些酒店與訂房應用程式合作，日租計劃約是過夜價錢的6折-7折？點擊看5間酒店推介（延伸閱讀）▼▼▼

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