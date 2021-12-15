王力宏老婆傳離婚︳李靚蕾超強背景高薪厚職　關係生變兩主因？

王力宏老婆離婚︳台灣天王王力宏與老婆李靚蕾驚傳離婚，8年婚姻被爆疑告終？兩人婚後育有兩女一子，以往都會在社交平台大哂幸福家庭照，近期因王力宏與老婆李靚蕾鮮少同框而傳出婚變，網民搜出關係生變兩主因？



台灣天王王力宏與老婆李靚蕾驚傳離婚，8年婚姻被爆疑告終？（王力宏微博）

王力宏老婆李靚蕾超強背景

李靚蕾在2013年與王力宏結婚時引起一時轟動，當時王力宏突宣布與小10歲的李靚蕾結婚：「我很幸運遇到了一個可以牽手，共度未來的女孩子。」

李靚蕾在2013年與王力宏結婚時引起一時轟動（王力宏微博）

隨之李靚蕾的超強背景亦被起底，據悉李靚蕾早在2004年於美國著名的普林斯頓大學就讀，獲工程理學士學位，後來在哥倫比亞商學院攻讀博士。李靚蕾畢業後在美國「摩根大通」銀行任職分析師，短短2年內升任諮詢服務部助理副總裁，擁高薪厚職。

王力宏老婆李靚蕾早在2004年於美國著名的普林斯頓大學就讀（李靚蕾IG）

王力宏與老婆李靚蕾甜蜜互動被翻出

王力宏與老婆李靚蕾婚後育有兩女一子，組成一家五口的幸福家庭，不時還會見到王力宏與李靚蕾公開在社交平台放閃哂恩愛，互動極之頻繁，特別在各自的生日或大時大節等重要日子，一家五口也會大開派對好好慶祝一番，過往互動簡直羨剎旁人！不少網民翻看兩人昔日的甜蜜互動大感唏噓。

▼▼▼【按圖看】王力宏與老婆李靚蕾昔日甜蜜互動▼▼▼

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王力宏與老婆李靚蕾兩年來零互動？

不過王力宏與老婆李靚蕾近兩年卻被網民發現已鮮少同框合照，在社交平台近乎零互動，李靚蕾最後一次發布有王力宏的相片已是2019年6月；而兩人最後一次合照則在2019年4月，當時李靚蕾倚靠在王力宏肩膀上，相當甜蜜，但自此就未見兩人同框合照。

李靚蕾最後一次發布有王力宏的相片亦已是2019年6月（李靚蕾IG）

王力宏與老婆李靚蕾最後一次合照則在2019年4月（李靚蕾IG）

王力宏與老婆李靚蕾感性發文：旅途就是終點

有網民更留意到李靚蕾在2020年突然感性發文，10月時寫著「旅途就是終點」，因此被猜測也許是在暗示與王力宏的婚姻狀況，曾惹來婚變疑雲。同時因王力宏在近期的相片中也再沒有分享與小孩的合照，不少網民估計兩人或已處於分居狀態。

王力宏老婆李靚蕾在2020年突然感性發文，10月時寫著「旅途就是終點」（李靚蕾IG）

王力宏與老婆李靚蕾關係生變兩主因？

外傅導致王力宏與老婆李靚蕾關係生變致離婚的主因是婆媳關係出現問題，當時有指李靚蕾取代了王力宏媽媽去管理王力宏的身家，因而埋下了婆媳之間多年的心結。後來又被指李靚蕾過份強勢，曾一度插手王力宏的演藝事業，想要管理王力宏的工作團隊，成為王力宏背後的女人。但李靚蕾對演藝行業的流程與規矩不太在行，最終疑因合作不愉快致分道揚鑣。