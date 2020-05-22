【王力宏愛情】王力宏出道25年，在2013年突然宣布與李靚蕾結婚，從此半淡出。王力宏近日成為大陸歌唱選秀節目《天賜的聲音》的評委，歌聲、實力再次成為熱話。加上王子形象深入民心，曾是不少女生的理想型的他，對感情非常低調，近年卻一反常態，經常在社交網站放閃變寵妻狂人。

王力宏與太太李靚蕾相當恩愛。（wangleehom@instagram）

不知不覺，王力宏與李靚蕾已經結婚7年，並分別在2014年、2016年和2018年誕下兩女、一子，組織一個美滿的幸福家庭。

出道多年，天王級的王力宏也曾與多位天后傳出緋聞，如張惠妹、舒淇等，但未曾承認過一段感情，他只是專注在工作和音樂創作，形象近乎完美，直到2013年11月27日，他突然在社交媒體宣布與一位小10歲的圈外人結婚：「我很幸運遇到了一個可以牽手，共度未來的女孩子。」便是現任太太李靚蕾。

【按圖即看】王力宏與李靚蕾相識經過，婚後甜蜜時光==>

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王力宏在2013年11月27日第一次發布與太太李靚蕾的合照，並宣有已婚。（王力宏微博）

王力宏自認不是「對的人」 直到遇上情商高的她

回想當年，王力宏的戀情一直撲朔迷離，外界更一度懷疑他是同性戀，連好友黑人陳建州接受訪問也指：「我甚至以為他是不可能結婚」。身為金牛座的王力宏，做事耐力過人，面對喜歡的事會專心一致，因此就算喜歡小孩的他年輕時眼裡也只有音樂：「在無意中20年這樣就過去了」他在《魯豫有約大咖一日行第3季》中分享，覺得自己一直不是別人的「Mr. Right」，無論是身心靈還是工作都是漂泊不定的人，一直沒有碰到對的人。

算來算去／這機率七十億分之一／我才能夠跟你一起 王力宏-《七十億分之一》

王力宏與李靚蕾的互動十分可愛。（wangleehom@instagram）

最浪漫的愛情是，不用彼此刻意改變，也能接受對方的一切，王力宏曾在演藝事業達高峰的時候，走來走去不知自己在哪裡，感覺人生是迷路的，這時遇上情商高而且非常崇拜他的李靚蕾，她接受他的身份，接受他忙着自己工作時會聽不到別人講話：「我相信力宏在這個世上是有很大的使命需要完成的…透過他的音樂傳達很多愛，感動很多人…（犧牲）都是值得的，因為我要跟他一起完成改變世界的夢想。」

我終於才明瞭／你的愛多麼重要／再也不會離開／你溫暖的懷抱 王力宏-《你的愛》

曾經只有音樂的王力宏：結婚、生孩子都是最瘋狂的事

曾經孤獨一人的王力宏婚後變得不一樣，他曾指為愛做過最瘋狂的事便是結婚、生孩子，一生人的所有情緒都湧出來；他現在都以家人為先，出埠工作都會帶上妻兒，他更甜甜的道：「這樣我除了工作之外，還可以下班回家，就算那個家是某一個城市的某一個飯店房間，可是只要我們在一起，那就是我們家。」以前大小二事都由別人打理好，他現在親力親為，太太懷孕時更全面停工陪伴左右，李靚蕾也大讚在王力宏身邊有安全感；現在二人更不時在社交媒體上發閃光彈，有次在《龍的傳人2060》演唱會中，邀請在場粉絲與他一起唱生日快樂歌送給台下的老婆，當粉絲讚李靚蕾很美時，他更吃醋說：「那是我老婆耶！」場面甜入心。

有人曾說比起張惠妹、舒淇等天后級人馬，李靚蕾太過無名小卒，但對王力宏來說，找到一個願意為自己夢想一同打拼、到處奔波的女孩，才是他的「Mrs. Right」。