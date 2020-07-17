近年，不時傳出天后級歌手李玟（CoCo）與老公Bruce Rockowitz的9年婚姻有第三者的介入。近日，李玟更在微博感慨分享：「要醫治破碎的心靈」，引來外界揣測他們的婚姻亮起紅燈！李玟過往的情史曾經出現小三的介入，導致波折重重。今次婚變事件是否有跡可尋呢？

2011年天后級歌手李玟（CoCo）與富豪Bruce Rockowitz結婚，近日傳出二人的9年婚姻出現問題！(Instagram@cocolee)

45歲的李玟（CoCo）一直以來都是長髮造型，如今剪了一頭短髮，原來是她的一種解脫！李玟一直較少分享內心感受，不過今年5月20日，她在微博發文暗示要愛自己多一點，感言：「終於勇敢的做了，感覺是一種解脫，今天不止是跟你所愛的人說我愛你，也要多愛自己一些，因為這輩子只有自己永遠伴隨，所以你不愛自己，愛誰？」

45歲的李玟今年剪了短髮，打扮相當新潮，多了一份型格！(CoCo李玟@微博)

近日，CoCo在微博上分享：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的。勇氣並不是與生俱來，是需要從實踐中去不斷地學習，改進和爭取……我還在學習和爭取中。我希望…希望……」發文一出後，不禁令人懷疑李玟婚姻出現問題，傷透她的心。

上年11月李玟更加為Bruce慶祝61歲的生日派對，邀約一眾親友，包括好友王敏德及歌手鄧紫棋等。為何近日會傳出婚變？ (Instagram@cocolee)

結婚1年內 即傳有第三者？

李玟的老公Bruce Rockowitz（中文名：樂裕民）是加拿大籍富商亦是利豐集團執行總裁，身家超過40億元！2003年，他們在香奈兒的派對初遇，一見鍾情，開始浪漫的約會。李玟不介意對方大她16歲、離過婚、有2位女兒，他們就這樣遠距離戀愛。二人拍拖長跑8年，終於在2011年修成正果，於香港最高的大樓天際100舉行世紀婚禮，他們又在邵氏影城內舉辦婚後派對，Bruno Mars、Alicia Keys、Ne-Yo以及The Black Eyed Peas都齊齊擔當婚禮歌手嘉賓，婚禮場面眾星雲集，十分奢華！

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婚後一年，他們就傳出同居的問題，二人因為生活習慣不同而產生摩擦。後來又有傳Bruce的身邊經常出現一名女性，「小三」的介入導致他們的婚姻出現裂痕，有指李玟大怒要提出離婚。事後Coco都出面否認離婚傳聞，如今他們結婚9年，又傳出婚變之說，難道又是因為小三的介入？

李玟以及老公Bruce Rockowitz都認識多位國際知名巨星及富豪，次次聚會都是星光耀耀！(Instagram@cocolee)

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李玟緋聞情史 小三同張惠妹有關？

原來CoCo過去的感情中，都出現過第三者！CoCo 出道25年來都相繼與知名歌手及名人傳出緋聞，而眾多緋聞之中只有張瑞哲的戀情得到承認。這對金童玉女公開甜蜜戀情後，都被世人看好，而李玟的音樂事業更加上了高峰，身價上漲。2005年二人分手，引來外界多番猜測原因。當時李玟正發放專輯《Exposed》，在推廣時曾經暗指自己遭受拋棄，張瑞哲移情別戀！有傳介入李玟和張瑞哲戀情的小三，竟然與歌壇天后張惠妹有關！

介入李玟和張瑞哲戀情的小三，竟然與天后張惠妹有關？原來是親生妹妹張惠春！(Instagram@cocolee)

有傳介入李玟和張瑞哲戀情的小三，竟然是歌壇天后張惠妹的親生妹妹張惠春！李玟被張惠春搶走男朋友後，既傷心又憤怒，更加以專輯中的歌曲「Gotta Clue」來暗諷劈腿的男友。事後，李玟澄清歌曲中的故事只是朋友的經驗，直言：「當時與張瑞哲分手，純粹因為兩人個性不合。」

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積極保養 渴望生育 曾人工授孕不果：不會強求

45歲的李玟保養得宜，之前分享過三點式跳熱舞的短片，展示前凸後翹的身材，露出一雙性感長腿，隨音樂擺動，十分吸睛。讓粉絲留言「性感指數破表」、「看到流鼻血了」、「身材太火辣」！李玟的美態絕對不輸及其他女人，怎麼會有小三的可能性呢？

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雖然李玟的身型健美，可是與老公一直未能成功造人！前幾年，她曾經在紐約進行人工授孕，可惜當時沒有成功懷孕。縱使Bruce有兩個女兒，但是對於喜愛小孩的CoCo，還是希望有兩個人的愛情結晶品。對於一次又一次的失望，CoCo都只能欣然接受，坦言：「如果上天注定無小朋友係一個緣分，老公已經有兩個女，都算有小朋友。好多家庭無仔女都開心㗎，所以唔會強求。」

李玟與老公Bruce Rockowitz沒有子女，但他們知道一切都無法強求。(Instagram@cocolee)

今年初出事？絕跡繼女社交平台？

李玟與繼女的相處十分融洽。上年6月，李玟在台北開演唱會，Bruce與2位女兒Rachel及Sarah都有到場支持。直至今年1月，Rachel依然在社交網上載一家四口的全家福。不過之後，Rachel再沒有上載任何與李玟的合照，讓人擔心他們一家的狀態。

李玟對Bruce的兩位女兒Rachel及Sarah都是相當疼愛，視如己出，感情十分好！(Instagram@cocolee)

事件一出後，李玟的親姐兼經理人李思林（Nancy）曾經接受傳媒訪問，表示對於外界的揣測，應該要由當事人親自解釋，認為不要以她的說話過於敏感，可能她只是領悟到人生或者生活上的哲理，而說出勉勵的說話。不過當被問起二人的感情時，Nancy竟然表示：「唔敢話佢哋好，亦唔敢話佢哋唔好。」

Bruce Rockowitz 與李玟曾經接受過《Tycoon Talk 》訪問，談起一些甜蜜的回憶。(TVB Pearl節目《Tycoon Talk》截圖)

Nancy又指今年1月開始，Bruce與李玟一直留在香港，坦言：「我覺得就算日日見，都唔代表冇事，呢啲由番佢自己答，我唔方便講。」雖然Nancy對於妹妹的感情事，不想多說，卻在話語之間，藏有暗示。她表示CoCo表面好正面，永遠都是開心的樣子，但是她認為CoCo需要時間和空間，相信CoCo之後會自己開口解答，即使她不澄清都是好事，若不然由不離婚都變成離婚。

(Instagram@cocolee)

今次的婚變傳聞，都唯有當事人先知道真相。李玟為人正面樂觀，一直為歌迷傳送正能量，身邊都有很多人一直默默支持她。其實每一對夫婦在婚姻上，都會遇上各式各樣的問題，或許每一次都未必做到坦誠溝通，產生大大小小的摩擦。最終到底，因為當初的愛，對方有多麼的重要，婚姻先可以繼續走下去。

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