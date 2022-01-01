邵美琪與鄭伊健拍拖最轟動　56歲保養得宜被封港版內田有紀

邵美琪｜現年56歲的邵美琪（Maggie）入行37年，早前與一眾闊太舉行聖誕派對，穿著打扮低調樸實的她以淡妝示人，依然藏不住風采，明艷照人，被封港版內田有紀。過往與鄭伊健拍拖最轟動，歷5段情屢受傷，卻盡顯前任的風度？



現年56歲的邵美琪早前與一眾闊太舉行聖誕派對，穿著打扮低調樸實的她以淡妝示人。（小紅書）

邵美琪56歲樣子多年來沒變？

適逢聖誕節，藝人邵美琪相約一眾闊太姐妹大開聖誕派對，一起食聖誕大餐及交換禮物，非常有節日的氛圍。當中身穿全黑造型的邵美琪打扮得相當低調密實，但是卻成為了網民的焦點。不少網民都力讚邵美琪保養得宜，臉上肌膚依然細嫩，樣子多年來都漂亮迷人且具有氣質，更看不出歲月的痕跡，甚至有人認為邵美琪「同以前分別唔大！」

邵美琪56歲多年來保養得宜。（小紅書）

網民續指邵美琪正是很多70後、80後中學時期的女神之一，並封她為「港版內田有紀」。當中有部分網民更指邵美琪個性非常友善，性格易相處，人美心更善，在外界的好評度極高。

邵美琪正是很多70後、80後中學時期的女神之一，並封她為「港版內田有紀」。（小紅書）

邵美琪當初任職護士 誤打誤撞入行

相信不少人認識邵美琪都是因為從無綫電視（TVB）的劇集，不過原來她當年並沒有打算當演員，有指邵美琪在入行前曾於一間醫務所任職護士，後來陪同朋友報名入無綫電視藝人訓練班，誤打誤撞之下竟獲得導師的賞識，並邀請她一同遞交表格，因此在1984年加入藝人訓練班而順利入行。

邵美琪年輕時外貌脫俗顯氣質，外型亮眼的她獲導師賞識加入藝人訓練班。（人生這麽長等你十年又何妨@微博）

入行後的邵美琪拍劇的機會相當多，接演的角色無數，亦在80、90年代成為TVB的當家花旦，因此慢慢打開了香港的知名度。直至2018年，邵美琪拍畢電視劇《街坊財爺》後就決定離開娘家TVB，也鮮少在幕前演出，似乎開始放慢腳步享受生活；不過熱愛演出的邵美琪當然不會就此放下演員身份，外傳她將重返幕前，並挑戰大銀幕的演出，夥拍重量級人馬影帝任達華、張兆輝等人拍攝懸疑片，預計明年上映。

入行後的邵美琪拍劇的機會相當多，接演的角色無數。（電視劇劇照）

邵美琪歷5段情 與鄭伊健拍拖最轟動

邵美琪雖事業出色，但在愛情方面卻情路崎嶇，過去曾歷5段情都未能開花結果，在1984年曾跟任編劇的戚其義拍拖，惟6年後分手收場。當中最為人熟知的一定是1992年與鄭伊健的戀情，兩人因合作拍攝《九反威龍》而結緣，交往初期卻不被外界看好，只因當年邵美琪的事業發展不俗，而鄭伊健當時還是男歌手新人，事業剛起步，同時兩人年齡有差距，「女尊男卑」的形象被嘲諷不合襯。

邵美琪1992年與鄭伊健的戀情，兩人因合作拍攝《九反威龍》而結緣。（電視劇劇照）

後來鄭伊健漸漸事業有起色，由一位不起眼的藝人，卻因在1995年拍攝電影《古惑仔》系列而火速竄紅，瞬間成為備受關注的風頭人物。在1995至1997年，邵美琪因肝病請假而全面停工，陷入事業的低潮期，因突如其來的改變令邵美琪缺乏安全感，一度情緒不穩，與鄭伊健經常鬧出吵架傳聞，疑似面臨分手的邊緣。

邵美琪一度情緒不穩，與鄭伊健經常鬧出吵架傳聞，疑似面臨分手的邊緣。（葛哥娛樂@微博）

邵美琪表現前度風範 大方祝福鄭伊健

過去兩人愛得甜蜜時，鄭伊健曾承諾會照顧邵美琪一生一世，鄭伊健更形容與邵美琪過的每一天都是情人節，並承諾過1997年一定會迎娶邵美琪，「將來的老婆一定是邵美琪。」

「我願意一生一世照顧 Maggie，若生命終結時，我寧願女友先死，我就能夠照顧她到最後一刻。」 鄭伊健

邵美琪表現前度風範，大方祝福鄭伊健。（電視劇劇照）

在1994 年鄭伊健的個人演唱會上憑歌寄意，把《愛你一生一世》一曲送給邵美琪，當中的歌詞濃情蜜意，惟現時回看過往的甜蜜時刻，令人不勝唏噓。

准我一生也愛妳一個 准我相信直覺 請將一生的幸褔也付托給我 常在妳心裡愛著我 《愛你一生一世》

後來外傳疑因鄭伊健與梁詠琪合作音樂劇而互生好感，更上演全城關注的「奪麵雙琪」三角戀，最終鄭伊健與交往7年的邵美琪分手收埸。雖然邵美琪對這段情感傷心欲絕，卻從不曾說過對方半句壞話，令人感敬佩。即使多年後鄭伊健昔日對邵美琪的誓言常被提起，但是邵美琪卻沒有感到不值，也沒有對鄭伊健有怨言。鄭伊健與蒙嘉慧結婚，邵美琪依然保持前任的風度，大方送上祝福！

雖然邵美琪對這段情感傷心欲絕，卻從不曾說過鄭伊健半句壞話。（葛哥娛樂@微博）

邵美琪繼鄭伊健後 再傳出六年姐弟戀

繼鄭伊健後，邵美琪疑與細她十年的施祖男交往，據悉當時邵美琪曾落力找工作給施祖男，助他發展事業，後來外傳施祖男另結新歡而令這段維持六年的姐弟戀告終。在2003年邵美琪曾被媒體捕捉到跟身家過億的已婚「圍村地王」鄭倫光同遊北京而傳出緋聞；在2006年邵美琪與黃德斌合作《火舞黃沙》再傳緋聞，不過最後似乎沒有了下文。

繼鄭伊健後，邵美琪疑與細她十年的施祖男交往。（電視劇劇照）

經歷多段戀情的邵美琪似乎對於愛情也看得很開，一切以平常心看待，目前單身的她非常享受單身貴族的生活，對於過往種種及無果的愛情不曾留下任何怨言，並學懂感恩，更認為一個人都可以過得很好。

我一向懂得照顧自己，不用別人照顧一生。

經歷多段戀情的邵美琪似乎對於愛情也看得很開，一切以平常心看待。（電視劇劇照）

邵美琪有情有義幫還債

邵美琪對於朋友亦會仗義幫忙不求回報的人，過去在《兄弟大茶飯》中，藝人曹永廉爆出自己曾因置裝出騷而花了大筆金錢買名牌服飾，欠下十多萬港元卡數，最後邵美琪卻願意出手相助幫忙還債，令曹永廉相當感激。

邵美琪有情有義幫還債。（資料圖片）

近年邵美琪養尊處優，非常享受生活，更加入了周潤發（發哥）的明星行山團，不時會跟發哥、黃日華、吳岱融等團友齊齊行山，感受大自然的美景，非常重視養生及健康的問題。相中的邵美琪素顏出鏡，仍然容光煥發，靚絕全場，絕對是凍齡美魔女！