【黎芷珊｜愛情】54歲的黎芷珊與工作近30年的無綫簽新約轉「兼職」模式，近日接受好友張寶華的訪問，大談近況及感情事。黎芷珊分享近兩年遭逢變故，母親、姑丈何鴻燊、好友錢國偉先後離開人世，讓她大受打擊。而她也談起過去的感情經歷，在事業高峰之際卻情場失意，因此以工作麻醉自己。

出生顯赫家族 桃花不斷成「男神殺手」

黎芷珊出生在澳門顯赫家族，她的祖父是當年澳門唯一公證人黎登，姑母則是何鴻燊元配黎婉華，5歲時父母離異，她跟隨父親到香港生活。在姑丈何鴻燊「搭路」下，她加入無綫成為主持人。

黎芷珊近兩年身邊有不少親朋好友離世，讓她大受打擊。（01娛樂/葉志明攝）

黎芷珊入行後，一直桃花不斷，她的歷任男友有不少是男神級的圈中人，圈中情侶分手後難免尷尬，甚至會刻意避免「同場」出現。黎芷珊卻與位位前度都保持良好關係，在清談節目《最佳男主角》更曾訪問過前男友鄭伊健及梁家輝，十分大方。

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與張達倫9年情 不婚就分？

黎芷珊最長的一段戀情就是與張達倫拍拖，兩人是姊弟戀，年紀相差12年，但兩人一拍即合，拍拖9年。黎芷珊曾接受數碼電台節目《最好的時光》訪問時坦言，與張達倫拍拖越久，「年紀的差距」便越來越明顯。當兩個人拍拖9年，她就會開始思考關係應否「進一步」，當她想到結婚這一步時就卻步。

黎芷珊與張達倫再見亦是朋友。（IG@maxc）

害怕外表變老 差距變大會被指指點點

黎芷珊坦言怕自己外表變老，害怕與張達倫走出街會被指指點點，「我不能接受老了之後，他拖着我出街，對方會不欣賞我。」兩人有共識之下分手，雖是和平分手，但要捨棄多年感情始終會不捨。當年黎芷珊憑《最佳男主角》獲得「最佳節目主持」獎，事業走到高峰，她形容那個時期是「最幸運但又最不開心」的時刻，她唯有靠拼命工作忘掉不快情緒。

剛分手那段時間很低落，黎芷珊卻慶幸分得及時，「至少我們還能做回朋友的狀態下分手。」張達倫2014年重遇現任太太Kimmy，2016年結婚，翌年便誕下一子，這對愛侶可以相守相依，其實有一部分因為黎芷珊的放手成全。黎芷珊與張達倫的關係由情人昇華到知己，現在依然會保持聯絡，張達倫結婚生子，也第一時間告訴黎芷珊。

張達倫與太太十分幸福。（IG@maxc）

童年經歷對婚姻失信心

與張達倫的一段關係，黎芷珊與婚姻擦肩而過，卻始終沒有勇氣踏進婚姻。她在電台節目《最好的時光》中國直言自己受到父母關係影響，對婚姻沒有信心。她直言覺得「結婚兒戲，很容易就會分開。」長大之後看到身邊朋友的經歷，結婚後兩個人要互相遷就，許多事要妥協，她就更覺自己的性格不適合結婚。

黎芷珊因童年經歷對婚姻沒有信心。（IG@marialuisaleitao）

多年後終解開心結 遺憾未能與亡母好好相處

黎芷珊曾撰寫書籍《我的男主角。我的女主角》，書中提到童年最深刻的回憶是父母親的激烈爭吵，然後母親一聲不吭地離開家中，她一度憎恨母親。黎芷珊18歲時父親去世，母親一度回來照顧她與弟弟，但因為性格不合，之後關係也不算親密。黎芷珊近年開始照顧患病母親，她母親解釋當年因為父親外遇才離家，兩母女才終於解開心結。黎芷珊母親去年逝世，她感歎自己未曾好好與對方相處。

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