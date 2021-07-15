蒙嘉慧露出小肚腩「幸福肥」放閃　鄭伊健「肥婆論」二人恩愛15年

蒙嘉慧與鄭伊健，婚後過得低調，日前難得「同框」現身，蒙嘉慧直播在戶外做拉筋運動，期間伊健亦到場探班支持。蒙嘉慧身型明顯發福，被網友笑指她「幸福肥」，間接放閃。二人相戀7年、結婚8年，依然恩愛，秘訣到底是甚麼？



47歲蒙嘉慧生活悠遊自在，近日更愛上拉筋運動。（蒙嘉慧 Yoyo Mung@Facebook）

47歲蒙嘉慧（Yoyo）愛上拉筋運動，與好友兼拉筋專家K Sir日前進行網上直播，示範連串拉筋動作。蒙嘉慧在直播中自嘲自己身形突變，穿上運動裝的她，確實身型發福不少，示範動作期間露出小肚腩，蒙嘉慧不時用手址衫，笑說要求將片段刪掉，看得出她對自己身型變化其實也並不太在意。

令人驚喜是直播途中，鄭伊健突然現身，不過蒙嘉慧吩咐鄭伊健「出聲唔出樣」，二人罕見「同框」，吸引逾20萬人觀看。有網友笑指蒙嘉慧變「幸福肥」，心廣體胖，代表與鄭伊健過得美滿甜蜜，亦有網民稱讚蒙嘉慧素顏上陣依然容光煥發。

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回顧鄭伊健「肥婆論」罕有放閃 15年恩愛不變



蒙嘉慧與鄭伊健從拍拖到結婚，走在一起15年，逃過了鄭伊健前任「7年必散」的魔咒，時間愈長愈見甜蜜，大概也歸功於蒙嘉慧的「佛系」魅力，不糾纏、不管束、不易發脾氣。

上年鄭伊健53歲生日，蒙嘉慧分享對方的「肥婆論」，成另類放閃。(yoyomungofficial@Instagram)

夫妻二人近年在日本福岡置業，放假就會到當地住一段時間，變相「半移民」日本，二人世界逍遙得很；近年幕前演出大減，社交媒體也沒有頻密更新，「老公」一字出自蒙嘉慧口中更是絕無僅有，不過，愛得低調卻又在細微處盡見甜蜜。上年鄭伊健迎來53歲生日，蒙嘉慧分享對方的「肥婆論」，成為另類放閃。

蒙嘉慧問：「老公，如果我第時變咗做肥婆呢⋯⋯」而鄭伊健秒回：「唔係第時，已經係」。雖然被揶揄，但蒙嘉慧笑指是鄭伊健生日，故放他一馬。

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曾「驚天動地愛戀過」 大孩子如何被收服？



不同於其他圈中夫婦，兩人甚少公開「放閃」，也沒有結伴參加內地各種真人騷。即使鄭伊健結婚多年，但他那些年的驚天動地愛戀仍不時被提起，與邵美琪、梁詠琪先後拍拖7年，但與兩位前度都無法打破「7年魔咒」，無緣分開。

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53歲的鄭伊健已屆中年，卻依然「大細路」，愛玩之心從未改變，幸而，他遇上同樣有顆童心的蒙嘉慧。除了一齊「玩」之外，也學會互相照顧，不放閃、不炫耀。到底蒙嘉慧如何「收服」這名「大細路」？

玩得比他更癲



回顧鄭伊健過去的訪問，言語間總會談及打機，除了表達對打機的熱愛，也不時委屈直言身邊人對他的抱怨，「呢個年紀仲掛住打機？」、「又打機，畀心機做嘢啦。」

他碰上了蒙嘉慧，她比他玩得更瘋，手機遊戲《Pokemon Go》風靡之時，海旁、公園都站滿「捉精靈」的人，蒙嘉慧和伊健也被拍到一起外出「捉精靈」； 伊健在貪玩方面終於遇到對手，他不止一次直言Yoyo比自己更貪玩，滑雪、潛水、行山，二人「上山下海」，伊健一次受訪時曾開玩笑地說自己籌備演唱會時，Yoyo精神上支持，但肉體上已經外出去玩了。

鄭伊健出了名愛打機，而蒙嘉慧甚至比他玩得更瘋。（鄭伊健微博）

夫妻相處之道在於互留空間



蒙嘉慧很懂得為關係留空間，伊健受訪時提及兩夫妻的相處之道就是「大家有不同玩意，打機都是各有各打」。

兩個人在一起後，希望對方陪伴自己做喜歡的事，為了營造「在一起」的感覺，卻勉強了對方做不感興趣的事，「各有各玩」聽起來很疏離，但要長久走下去，總要懂得為對方留點空間。有時候，兩個人待在一起，各做各的事，其實也是種甜蜜。

鄭伊健熱愛戶外運動，兩夫妻志趣相投，不時旅行、行山。（Ekin Cheng 鄭伊健@Facebook）

童年悲慘經歷成就獨立：互相照顧



面對童心未泯的另一半，我們總會不自覺充當了「大姐姐」的角色，久而久之，你希望對方可以「長大」，你覺得心累了，不想永遠當照顧者角色，無奈習慣了，卻不易改變。

伊健予人長不大的感覺，總被認為是被照顧的一方，然而兩人多次受訪也表示，彼此之間是互相照顧，愛玩不等於沒有「膊頭」。

兩人互相照顧，愛玩不等於沒有「膊頭」。（蒙嘉慧微博）

蒙嘉慧的堅強獨立相信與她的身世有關，自小父母離異，跟着母親與繼父生活，她曾經坦言小時候常常被母親毒打，童年並不快樂。後來媽媽再離婚，她與同母異父的妹妹因此分離，妹妹被生父接走，到了新家庭後又常常被繼母毒打，因而跳樓自殺，更讓她蒙上陰影。她錯誤習慣了事事靠自己，曾有過不婚的念頭。

適時依賴 讓對方肩負起責任



機緣巧合遇上鄭伊健，可算是有生以來最可靠的膊頭。雖然沒有刻意催婚，但蒙嘉慧的媽媽和外婆去世後，伊健決定與蒙嘉慧結婚。蒙嘉慧曾接受訪問時提及，自己的親人不多，也令伊健覺得要快點成為親人去照顧她。

旁人總說鄭伊健孩子氣，蒙嘉慧卻說：「其實我早已知道他可以託付，他真的很穩重」。照顧另一半之餘，不忘讓另一半覺得有被需要、被依賴的感覺，相守相依，才能走完一生。

其實我早已知道他可以託付，他真的很穩重。 蒙嘉慧

同場加映：陳茵媺（Aimee）和陳豪（Moses）早前迎來結婚8週年的日子，與過往一樣，不忘在IG放閃，十年如一日的恩愛程度羡煞旁人；陳茵媺陳豪結婚8週年保持甜蜜恩愛4大要訣老夫老妻也要拍拖。

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同場加映：黃德斌早年也甚少提到太太，黃德斌拍拖13年低調結婚二人相識時，黃德斌 剛拍完《金枝慾孽》，事業開始有起色，後來緊接的《火舞黃沙》與《珠光寶氣》，也有重要的角色。Joyce也一直在背後默默支持，鮮有二人合照公開。黃德斌後來拍攝《天與地》及《心戰》後，因情緒不穩，一度患上抑鬱症，但Joyce一直在身邊支持、不離不棄。

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