吸金力超強的5大星座　獅子愛賺錢買名牌　金牛最務實儲錢有一手

會賺錢的人永遠都不是那些懶人、膽小鬼、不自信的人，要想賺大錢，就得發揮自己的潛力，多想多做多嘗試，如果成天就只知道做白日夢，錢永遠也不會找上你... ...



如何賺錢，應該是現在當下年輕人最常見的問題之一，在這高物價卻低薪的時代，除了節流以外，最重要的就是開源，才有機會存下錢、買房、翻轉人生及享受退休生活。來看看最會賺錢的星座吧！吃香喝辣就跟著他們去~

快看看你是否其中一位吸金力最強的星座！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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天蠍座

天蠍對於投資方面有著異常的天賦，而且天蠍很有自己的主見，不會盲目的去隨大流。他們會尋找新的突破點，開闢一條別人都沒發現的致富之路。賺錢高手當屬天蠍座了，他們的領導才能自是不必多說，恩威並施更使得眾人都樂意為之效力。天蠍用智慧取財，自己用腦，他人賣力，輕輕鬆松賺取錢財，這是他們的高招之一。賺錢在先，懂得聚財才是天蠍的高招。

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白羊座

白羊座的人很拼，和白羊座的人在一起，你會發現白羊有敏銳的觀察，勇於創新的頭腦，不怕失敗，永遠強大的精神，對於財富的積累起到重大的作用，他們會利用手中的資源，抓住每一個時間，開闢賺錢的新路子。帶著膽識與勇氣來到世界的白羊座，骨子里永遠有開創突破的使命在，最容易不滿現狀。加上他們熱血沸騰，做事效率一級棒，執行力強又果敢堅忍，往往要花五個月的草創時期，在白羊座手上只要短短幾天就能開工大吉，因此總能抓住最佳時機點搶到錢，說他們有市場鼻也不為過，難怪非榮登搶錢星座排行榜不可。

金牛座

金牛座是屬於那種一直在勤勤懇懇賺錢的人，他們不像很多人，都想著又要輕鬆，又要錢多的。只要是能夠賺到錢的工作，那麼就算是再怎麼辛苦，金牛座也是會堅持做下來的。因為在他們看來，別人都可以做到，自己沒理由做不到的。因此他們從來沒有任何的怨言，都是踏踏實實的在打每一份工作，所以他們的財富也是越積越多。與其說金牛座賺錢能力強，不如說他們比較吃苦耐勞，而且也精打細算勤儉節約，很多時候一分錢掰成了兩分來花，這就等於是為自己的口袋節約了開支，也是一種理財的思維。

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獅子座

獅子座的個性，擁有強烈的權威感及優越感，表現獨裁又自大，非常重視「名譽與人緣」，有強烈領導的慾望，對獅子座的人來說，擁有名譽就是人生最大的勝利，而人緣更是心靈的安定劑，可以讓自己保持充沛的動力。為了要使生命活得有意義，獅子座的人喜歡擁有戲劇般人生的嘗試，可以為榮譽付出一切代價。獅子座會賺錢，為人膽大敢冒險，什麼事情只要能賺錢的，不違背法律的基礎上，哪怕有一定風險係數也會拼一拼。而他們與此同時也是很花錢如流水的一個星座，用的都是奢侈類產品。

人馬座

人馬座的人非常崇尚自由與追求速度的感覺，具有寬大的精神、豐富的知識、陽剛的氣質，喜歡以自己的想法發揮服務精神，對人生抱持著熱情開朗，也是個自由派的樂觀主義者。人馬座是一個十分活潑有精力的星座，就是因為這樣他們可以比常人更有機會致富。他們做事認真喜歡挑戰，對於出現的機會，他們會緊緊把握，絕對不會錯失。勇於走不尋常路的他們，在自己的創業過程中會是可以享受成功的那一個，只要繼續努力就可以的。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】