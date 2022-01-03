2022上半年12星座整體運勢　雙子遇貴人機會多　天蠍變靚人氣爆燈

2022上半年，一到四月木星十二宮，白羊座感受到犯小人的能量，正視靈感與身心靈的渴望；金牛座交際應酬多，拓展人際關係，向市場進攻；雙子座遇貴人提攜，眾多機會湧入，可望身分晉升或完成人生大事；巨蟹座大膽踏出舒適圈，嘗試跨領域，打開新世界，五月後木、火進十宮，把握升官機會，人生更進階；獅子座合作機會多、偏財運佳，多專注在自我意志，別太在意旁人看法；處女座合作機會多，開啟更多可能性，學會配合他人也是修煉身心的過程；天秤座投入嚮往的工作，能招募得力助手，為理想拼命同時，要注意避免過勞。



天蠍座戀愛運強，散發迷人氣場，朝變美時尚方向邁進，把握亮相機會、展現才華，能見度吸睛，有機會遇到夢中情人型桃花；人馬座挑戰內在安全感，重整內部或離開舒適圈，五月後木、火進五宮，登台亮相、展現成果，運勢往上揚升；山羊座把握表達和學習機會，結交認識更多朋友；水瓶座能力被看重、身價晉升，理財有機會帶來更多收入；雙魚座能見度高，成為焦點人物，也要小心缺點被放大，改進不夠完善之處。

12星座上半年運勢：白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座（點擊放大閱讀）▼▼▼

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12星座上半年運勢：天秤座、天蠍座、人馬座、山羊座、水瓶座、雙魚座（點擊放大閱讀）▼▼▼

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白羊座

2022上半年，一到四月木星十二宮，感受到犯小人的能量，正視靈感與身心靈的渴望。五月後木、火進一宮，衝破困境奮力一搏，主動積極、掌握方向，充滿競爭能量。火星行走在星盤左半部，願意虛心學習與溝通，展現事業企圖心。水星逆行，一到二月打理社交關係，提升競爭力，四到六月，注意朋友圈及金錢糾紛，把時間留給值得的人。一到二月金星逆行在十宮，事業穩紮穩打，深受貴人提拔，改變造型有加分效果。感情方面有職場桃花，四、五月有望突破曖昧。

白羊座：

金牛座

2022上半年一到四月，木星十一宮，交際應酬多，拓展人際關係，向市場進攻。五月後木、火進十二宮，接觸身心靈領域或幕後工作，成果斐然，暗中能量大爆發。水星逆行，一到二月受長官、高層青睞，重視理念的溝通，四到六月，在意金錢背後的價值，當心理財損失。一到二月金星逆行在九宮，勇敢跨出舒適圈，不設限盡情展現自我。感情方面經歷震盪期，思考伴侶適合度，受到善於社交、形象良好的類型所吸引。

金牛座：

雙子座

2022上半年，一到四月，木星十宮，遇貴人提攜，眾多機會湧入，可望身分晉升或完成人生大事。五月後木、火進十一宮，人際關係大開，交際應酬多。水星逆行，一到二月挺過負面能量攻擊，便能夠拿到主控權，四到六月，未盡完善之處要記取教訓、學會圓融。一到二月，金星逆行在八宮，勇於面對過去的作為，做出清理與彌補。感情方面，宜把握志同道合的金桃花，打扮升級、轉換風格，有助於提升自信與魅力。

雙子座：

巨蟹座

2022上半年，一到四月木星九宮，大膽踏出舒適圈，嘗試跨領域，打開新世界，五月後木、火進十宮，把握升官機會，人生更進階。水星逆行，一到二月追溯過去的投資理財，找出問題所在，四到六月，釐清三教九流的人際關係，辨別好壞、慎選交友圈。一到二月，金星逆行在七宮，透過合作關係檢視自己，貴人運大開，用行動展現誠意，付出將有所收穫。感情方面人紅氣勢旺，桃花選擇多，危機也能成為轉機。

巨蟹座：

獅子座

2022上半年，一到四月木星八宮，合作機會多、偏財運佳，多專注在自我意志，別太在意旁人看法，五月後木、火進九宮，有助跨界跨領域的結合，想做的事情努力去實踐，往海外拓展或納入國外元素。水星逆行，一到二月忙於多方合作，注意過勞問題，四到六月，重新思索與整理人際關係。一到二月，金星逆行在六宮，調整職場模式，讓工作更有效率，關注身體狀況，避免老毛病復發。感情方面，發揮性感魅力，追求者眾多，要當心危險的誘惑。

獅子座：

處女座

2022上半年，一到四月木星七宮，合作機會多，開啟更多可能性，學會配合他人也是修煉身心的過程。五月後木、火八宮，資源豐富、偏財運佳，面對輿論學會轉念思考，化危機成轉機。水星逆行，一到二月，職場上衡量尊嚴感受，思考去留問題，四到六月，接觸到格局更大的合作單位，理念相同溝通則能更順利。一到二月金星逆行五宮，各方面都是矚目焦點。感情上，周遭輿論多，應反思問題所在，解開束縛心結，才能往前邁進。

處女座：

天秤座

2022上半年，一到四月木星六宮，投入嚮往的工作，能招募得力助手，為理想拼命同時，要注意避免過勞。五月後木、火進七宮，合作運爆棚，主動出擊擴大版圖。水星逆行，一到二月，好好處理安全感議題，四到六月，追求目標、運用資源的同時，要兼顧到他人感受。一到二月，金星逆行在四宮，家庭、公司內部問題層出不窮，需承擔家中責任，感到蠟燭兩頭燒。感情方面，適合專業人士或有責任感的對象，有職場桃花機會。

天秤座：

天蠍座

2022上半年，一到四月，戀愛運強，散發迷人氣場，朝變美時尚方向邁進，把握亮相機會、展現才華，能見度吸睛，有機會遇到夢中情人型桃花。五月後木、火進六宮，職場充滿挑戰性與成就感，樂於投入其中，忙碌之餘當心過勞問題、避免受傷。水星逆行，一到二月，重整與家人朋友間的關係，四到六月，評估合作關係的條件，重新協商、調整合作模式。一到二月，金星逆行在三宮，人際關係活絡，適合去蕪存菁，好好斷捨離。

天蠍座：

人馬座

2022上半年，木星四宮，挑戰內在安全感，重整內部或離開舒適圈，五月後木、火進五宮，登台亮相、展現成果，運勢往上揚升。水星逆行，一到二月調整人際關係，當心被朋友踩到底線，避免金錢上的往來。四到六月，重新協調合作上的分工，處理合作中感到有問題之處。一到二月金星逆行二宮，改善糊塗花錢的習慣，正財運佳，有提升理財及工作的能力。感情方面，桃花進展迅速，有貴人型、活力型桃花，五月後感情生活精彩，有懷孕的機會。

人馬座：

山羊座

2022上半年，一到四月木星三宮，把握表達和學習機會，結交認識更多朋友。五月後木、火進四宮，勇敢跨出舒適圈，多留意家人的健康。水星逆行，一到二月，重新評估成效及做事方法，理財試著放下執著、學會輕鬆，四到六月，工作上發揮魅力、影響力，贏得他人尊敬。一到二月，金星逆行在命宮，一舉一動都是注目焦點，過去與現在的作為受到關注，無論好壞皆會帶來深遠的影響。感情方面，被各領域博學多聞的奇人吸引，讓人跌破眼鏡。

山羊座：

水瓶座

2022上半年，一到四月木星二宮，能力被看重、身價晉升，理財有機會帶來更多收入，五月後木、火進三宮，考運、旅行及溝通運受到加持，接觸有理想目標或有趣的人，彼此能夠教學相長。水星逆行，一到二月人紅是非多，避免受到小人影響，四到六月，改善不對勁之處，再出發能夠更有底氣。一到二月金星逆行在十二宮，努力耕耘可獲得代價，靈性能量爆發，多聆聽內在的聲音。感情方面給人有冷漠的距離感，提升自信心可吸引桃花。

水瓶座：

雙魚座

2022上半年，一到四月守護星受木星加持，能見度高，成為焦點人物，也要小心缺點被放大，改進不夠完善之處。五月後木、火進二宮，正財運飆升，展現能力身價可提升，理財方面避免衝動支出。水星逆行，一到二月拓展人脈之餘，避免捲入紛爭，四到六月與家人、朋友間要充分溝通。一到二月金星逆行十一宮，若踩到他人地雷應盡快修正，應酬機會多，可牽起人際關係網絡。感情方面在新舊感情中做抉擇，結交不同領域的新朋友，有進一步發展的機會。

雙魚座：

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】