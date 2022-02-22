Dada陳靜曾抑鬱陷低潮？停工一年悟：原來我可以令自己更強更好

【Gentlewoman｜陳靜 ｜Dada】陳靜（Dada）於2013年憑電影《低俗喜劇》「爆炸糖」一角勇奪香港電影金像獎最佳女配角，由𡃁模到火速成名，「大胸無腦」的角色卻接踵而來，陳靜曾因健康理由而兩次淡出幕前，近來也因疫情而放慢腳步，卻也終於學會了樂在其中，回望「爆炸糖」一角，她說：「我同情她，但不會喜歡她。從前只懂迎合。若介意別人覺得我只是『爆炸糖』，或許我應該先做好自己？從前的我只懂抓緊眼前每個機會，現在我懂得分哪一個才是機會，這是就這11年的改變。」



Dada陳靜同情「爆炸糖」一角。（黃寶瑩攝）

曾因工作陷低潮？停工一年悟開心才不枉此行

陳靜18歲出道，曾接拍不少廣告、大賣寫真，直到《低俗喜劇》「爆炸糖」一角，也都以性感作招來。Dada回望當初這角色，說：

我同情她，但不會喜歡她，當然也不能說是代表作。但當時我只知道，我要抓緊每個機會、只懂迎合。 陳靜

一舉拿下金像獎最佳女配角後，Dada反而急流勇退，沉寂了好一段時間，擱下工作，甚至遠赴英國，進修演戲、學跳舞、設計和英文等。數月後復出，「大胸無腦」的角色接踵而來，但她都盡量婉拒，她說：「當時潮流就是需要這樣的角色，但我不想再走這路線。」回望過去，Dada指即使被定型，但從不為每個決定而後悔，只因有過往的經歷，才有現在的自己，說：

我不會跟自己過不去，不會介意別人把我放到哪一角色，因為那都是我成長的路程。若想別人想起我時不再是爆炸糖，不如先令自己變好？ 陳靜

更為成熟的Dada陳靜不甘再演「大胸無腦」的角色。（黃寶瑩攝）

Dada不局限自己不再性感，卻也不再只賣弄性感，說：「從前的我只懂抓緊眼前每個機會，現在我懂得分哪一個才是機會。」深耕細作，卻於2016年因耳水不平衡而被停工一年。Dada憶述：「頭偏向左邊，就會天旋地轉，一定要躺下，完全不能工作，之後當然去看醫生，中西醫都看過，中醫認為是有頭風，西醫角度是免疫系統問題，但都醫不好，找不出病因，十分痛苦。」生活似在「暈船浪」，對身心影響極大，於是決定停工1年，便自然而然地痊癒。原來當時生活太忙、壓力太大，身體便響起警報來提醒。

經此一役，Dada指自己變得更為「養生」，更重要是更注重心理健康。她憶述：「自此便放開了許多，一年只接3、4部電影，減少工作，增加休息時間。我明白到心情開心是最重要的。」

陳靜Dada回憶從前覺得自己身體虛弱，不宜多做運動，其實都是籍口，正是身體不好，才要多作鍛鍊。（黃寶瑩攝）

陳靜Dada去Hightea不如HIIT：堅持做一件事，就會變好

疫症肆虐，工作停擺，Dada卻另有得着，說：「兩年以來，多了許多時間重整自己的生活、與自己相處。」於是她報讀瑜珈老師課程，上課時以兒時英文名字「Alice」介紹自己，放下演員身分，一周6課，考取證書。Dada回憶從前覺得自己身體虛弱，不宜多做運動，其實都是籍口，正是身體不好，才要多作鍛鍊。

疫症肆虐，工作停擺，陳靜Dada卻另有得着，說：「兩年以來，多了許多時間重整自己的生活、與自己相處。」（dadachan@IG）

Dada分享她的運動心得，由從前一星期只做兩、三天，到現在每天都要做，更指「唔做唔開心」，解釋道：

我享受看到那份自律與堅持。我喜歡每天為自己準備一個健康早餐、休息一會便便運動，流汗過後，便跟自己說：「今天又是新的開始，我可以開展我一天的行程了。」 陳靜

吸引她持之以恆的，除了是那「儀式感」與皮膚、睡眠質素的改善，還有是運動帶來的心態轉變。

每天運動與早餐都是Dada動力的來源。（dadachan@IG）

她分享：

每天每天地做同一件事，原來是有回報的，你的身體會回報你，原來我可以這樣強壯。 陳靜

於是也開始接觸園藝，一枯一榮都在於天天灌溉施肥，Dada領悟：「原來你愈花時間，便愈會珍惜。堅持做一件事，就會變好。」疫症雖令她工作停擺，但也令她更珍惜獨處時間，笑指：「去Hightea不如HIIT，生活要取捨，常常去打邊爐、去Hightea怎樣騰出自處空間？」

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30歲開始喜歡自己：有拖拍便盡情去愛

今年32歲的Dada，其實已入行十多年，走過「女人30大關」，她卻喜歡放慢腳步。她分享：「很多人或覺得女生在娛樂圈是『青春飯』，愈年輕就要拍更多戲，要把握機會，但我卻覺得女人在不同年齡都有她的魅力，我也是在30歲時，才開始喜歡自己。」

Dada指現在的自己，愛情與工作，都不應看年齡，而是經歷。她自言不急於結婚與生小孩．（黃寶瑩攝）

Dada指從前的自己，只會配合，而恰恰當時電影中許多角色都是圍繞男性；而現在曾會希望選擇一些與自己一起成長的角色。Dada指現在的自己，愛情與工作，都不應看年齡，而是經歷。她自言不急於結婚與生小孩，說：

要是有一個對的人、有拖拍我便盡情去愛。但在等待時要令自己變得更好、更愛錫自己，那對的人便會更快出現。 陳靜

回望「爆炸糖」，Dada指即使曾被定型，但從不後悔每個決定，只因有過往的經歷，才有現在的自己，說：

人可以有許多不同感受，可以鑽牛角尖，也可以快樂過每一天。我現在覺得32歳是最好的一年，33歳時也會更喜歡33歳的自己。我希望每一年我都是喜歡那一年的自己，與為自己感到驕傲。 陳靜

記者：許芷婷

拍攝：黃寶瑩

攝影：麥超憶、葉思雅

剪接：葉思雅

化妝及髮型：Kayte

服裝提供：Marc Jacobs

