祝文君逝世不敵癌魔終年55歲！隱瞞病情無人知曉　眾星紛紛悼念

【祝文君逝世】今 天凌晨（2日）突然傳出TVB「御用師奶」祝文君離世的消息，令外界一片震驚。昨晚於睡夢中安詳離世終年55歲。據知祝文君2年前已發現患上肺癌，但一直不願意公開患病一事，當時身邊的朋友亦不敢多問，甚至圈中人士並不知情。由於祝文君的精神一直看似不錯，因此當時大家都沒有看出她有任何異樣。



祝文君逝世｜據知祝文君2年前已發現患上肺癌，但好一直不願意公開患病一事。（《食神》劇照截圖）

2021年年底舉行的藝進同學會祝文君亦有參加，儘管身形有些消瘦，但當時狀態依舊不錯。直到2月28日，祝文君還在個人社交平台上傳自家種植的羽衣甘籃的相片，貼文當中都沒有看出絲毫不對勁的地方。

祝文君是TVB第三期的藝人，她具有一張口齒伶俐的口才及聰慧的腦袋，所以入行不久已被安排做主持工作，曾於《K-100》、《娛樂新聞眼》、《城市追擊》擔任主持。最為人熟悉一定是她於《城市追擊》節目中採訪郭富城的時候，二人之間的對話成為了經典中的經典，至今仍讓不少網民回味。當年祝文君追訪郭富城時，他表示如果自己結婚會向全香港人派利是。

祝文君逝世｜她具有一張口齒伶俐的口才及聰慧的腦袋，所以入行不久已被安排做主持的工作。（Facebook@Samantha Chuk）

另外，祝文君於《食神》中飾演記者採訪吃「懶尿牛丸」的顧客都讓人印象深刻，其實祝文君曾表示自己本打算走武打演員路線，不過因演藝班畢業後，隨即被安排擔任主持，那段日子讓她失去了不少拍劇的機會，雖則如此，她認為當主持人亦有快樂之處。

祝文君逝世｜祝文君於《食神》中飾演記者採訪吃「懶尿牛丸」的顧客都讓人印象深刻。（《食神》劇照截圖）

《城市追擊》結束後，祝文君曾有一段時間離開了TVB移民到加拿大生活了幾年時間，回港被安排擔任TVB《歡樂今宵》的主持人，其後就開始漸漸出演劇集。在劇集中，祝文君大多數都是飾演「師奶」的角色，她曾對此意興闌珊，有人問她為何總是出演這一類的角色，明明上鏡比真人還要年輕，但因為是TVB安排的只好接下工作。

祝文君逝世｜祝文君出道32年，多年來飾演TVB無數經典配角，如：《溏心風暴》中的卓文玉、《星空下的仁醫》的星母、《十月初五的月光》中的Mary以及《鐵拳英雄》中的惠母，被網民封為「御用師奶」，為TVB金牌綠葉。

祝文君多年堅守演員的本份。（Facebook@Samantha Chuk）

祝文君逝世｜一眾圈中好友得知祝文君死訊都難以接受，曾與她合作的黃智賢得知後驚訝到一度難以接受這個事實，現時在內地工作的麥長青則感到遺憾表示自己已有一段長時間沒跟祝文君見面，歌手關浩揚亦在個人社交平台上傳與祝文君的合照悼念她。祝文君一生沒有大紅大紫，但不論是擔任主持還是「綠葉」她都堅守自己本分，在此祝愿其一路走好安息。