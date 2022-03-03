江嘉敏分手｜三年情告終　三度遇渣男字裡間暗指前男友：戀新忘舊

江嘉敏分手｜今年27歲的TVB小花江嘉敏早於3年前跟電競高層男友Anthony交往，二人經常於個人社交平台上大放閃光彈，相當恩愛。今早江嘉敏被傳媒發生社交平台已取消關注男友Anthony及跟男友不少相片都刪除了，另外她亦在社交平台貼出帖文抒發情緒，寫上「結局篇」、「最後．晚餐」等字眼，二人疑似情變。



Kaman沒有否認分手消息。(ig@kaman_kong)

去年江嘉敏生日時，男友Anthony當時都有在社交平台上貼出帖文及相片祝賀女友生日，不過兩日前江嘉敏所上傳的慶生照中留言「最後晚餐」、「一切來得太突然」、「2022年我們的第一餐亦是最後一餐」，而向來都稱呼男友為超人的江嘉敏竟以「舊人」形容對方，看來二人真的結束了情侶關係。

迎近日貼出慶生照。(ig@kaman_kong)

江嘉敏社交平台已取消關注男友Anthony及跟男友不少相片都刪除。(ig@kaman_kong)

江嘉敏昨晚上傳了一張劇本的相片亦表示自己因哭得太累而無法繼續閱讀劇本：「編審編劇係咪專登為我而寫㗎？」更標籤了「身心疲累」4字。之後又再貼出「想離開你的人，會有千萬種理由，想陪伴你的人，趕也趕不走。」及「永遠不要責怪你生命裡的任何人，好的人給你快樂，壞的人給你經歷，最差的人給你教訓，最好的人給你回憶 #謝謝你給我快樂也給我經歷 #謝謝你給我回憶也給我教訓 #你們會好好的」未知是否暗射與男友情變一事。

日前上傳的相片未知是否暗射與男友情變。(ig@kaman_kong)

其實今次男友背叛一事並不是江嘉敏第一次遇到，她本人曾於節目《代溝關注組》提及過往情史，自爆之前2段感情都遭受對方背叛，男方更搭上自己的好友，有次在街上剛好見到二人私下約會，甚至二人更故意於自己面前有親密互動。

江嘉敏曾遭受伴侶背叛。(《代溝關注組》節目截圖)

當時她再大爆前任男友經常搭上模特兒、KOL、藝人等圈內人，而當中有一名女藝人甚至跟自己過飯。早已得知此名女藝人經常與男友通電話，不過男友一直否認及表示只是朋友聚餐，後來再發現此名女藝人時常出現在男友自家樓下，最後因而揭爆男友的謊言。

▼▼▼按圖看江嘉敏與男友Anthony昔日甜蜜合照▼▼▼

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本次跟電競高層男友Anthony分手一事亦意有所指Anthony同樣背叛自己，假如確有其事的話江嘉敏便是第三次遇上渣男了。不過至今本人對分手一事未作出任何回應。根據江嘉敏於2月22日所貼出的帖文及相片難免讓人猜測男友Anthony偷食確真有其事。昨晚有傳媒向江嘉敏求證一事，她沒有對分手一事作出否認，只表示目前要努力抗疫，保持身體健康。當傳媒再三追問下，江嘉敏隨即表示自己需要一點時間。

新鮮感是和舊的人去體驗新的事物，而不是和新的人去體驗舊的事物。 江嘉敏