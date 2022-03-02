暗戀成功變成戀人的5個先決條件： 近水樓台、相似性高先贏一半！

看看身旁的伴侶，你知道自己是怎麼愛上他的嗎？你大概說不出個所以然，要歸功於某種神祕的感覺或神奇旅程。



其實藉由社會心理學的「人際吸引力」分析，可以找到伴侶吸引你的幾種「很科學」的原因，甚至了解為什麼某些朋友更容易與你發展出友誼──若正在暗戀某人，還或許能藉由以下這 5 個人際吸引力要素，來拉近你與對象之間的距離（前提是不騷擾不犯法謝謝）。

暗戀變成戀人的5個關鍵，住得近、三觀相似最易成功。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

1. 鄰近性

這很基本，如果兩者的「條件」差不多，我們更傾向喜歡就在我們生活中的人。例如你的同班同學，你的工作夥伴，每天早餐店站在櫃台替你點餐的人。我們看見他們的機會多，互動的頻率多，了解他的機會也多，自然而然更有可能建立起關係──同樣道理也適用於商品或人物的廣告曝光。你會問，那每天和我聊天的網友算不算有「鄰近性」？算的，但大部分研究者認為現實生活中的鄰近性仍不可取代，透過網路等媒介所產生的鄰近效力會弱上許多。

2. 相似性

我們也喜歡與我們更相似的人。相似性包括個性、價值觀、興趣等，在越重要的點上相似吸引力就越強，例如同樣喜歡過簡樸的低慾望生活，就比吃薯條都不喜歡沾番茄醬來得有吸引力。我們喜歡和他人分享自己的世界，獲得回應與交流，得到歸屬，知道自己並不孤單；也認為與自己相似性愈高的人會更容易接受我們。這與「鄰近性」有相互關係，相似性高的人更可能處於同一種環境中，例如都喜歡閱讀所以參加禮拜五晚上的讀書會，所以才可能產生互動。

3. 熟悉度

我們容易被自己熟悉的人事物吸引，不論看起來或感覺起來、對待的方式──作用於潛意識裡，一個糟糕的表現方式是如你的父母親有暴力傾向，但你仍愛上了有暴力傾向的伴侶。不論你願不願意，熟悉的事物都會使我們更有安全感。換個方式說，所謂俗話的「日久生情」也是指「熟悉度」，這與鄰近性相連，較多的曝光次數就容易產生熟悉感。熟悉感也需要培養，若在同一團體、有相似的價值觀、互相覺得對方長得好看，你們卻從未深入建立熟悉感，那麼當然很難產生友誼或親密關係。

同場加映：交友APP｜網路交友的10招出pool必殺技 尋覓愛侶也別忘帶眼識人（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 25

4. 互惠性

我們傾向喜歡「喜歡我們的人」──如果有人說了自己的好話、欣賞自己的能力，你就更容易對他有好感。許多心理學實驗都證實了互惠性的存在，甚至發現在相似性低的情況下，只要知道某人對我們有好感，我們還是會更加喜歡他。某種程度代表了我們的個人價值有多麼需要他人肯定。正向的互惠性建立在信任上，當知道他的好感並非出自真心，理所當然我們就不會再喜歡他。另外，研究發現「高自尊心」的人──肯定自我價值的人──才傾向對他人的喜歡做出積極反應，低自尊的人則會感到愕然與不知所措，覺得自己「不配擁有」。

5. 外貌吸引力

我們喜歡長得好看的人。外貌的吸引力可能是社會文化淺移默化的影響，或是你個人的主觀偏好，但更多的或許是血液裡的基因作祟。不限於親密關係或友誼，我們總在不知不覺中認為外貌吸引力高的人更聰明、更有能力（擁有較高的就業機會）；除面部外，其他身體特徵如寬的胸膛、勻稱的雙腿、平坦的小腹或年紀等，也悄悄暗示你的大腦此人健康狀況良好或社會地位較高，更適合與你繁衍後代，提升了性吸引力。很現實地，對於人際吸引力來說打理好外貌與充實內涵一樣重要（還可能更重要？），承認它，同時提醒自己別將此作為唯一的判斷標準。

同場加映：脫單｜愛情是自己爭取的！7條問題預測你主動出擊的成功率有多高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

同場加映：單身必測！你的理想情人有甚麼特質？1張圖找出適合你的Mr.Right（點擊放大開始）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

【克編雜記】30+交友要更謹慎！保持適當距離才可以走得久

感情愈好的朋友，愈容易有摩擦？心理師：友情變調來自於「說不出口」

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】