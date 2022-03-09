iPhone SE3支援5G $3,6XX起　功能規格一文看！iPhone 13新色必搶

【Apple發布會／iPhone 13／iPhone SE 3／iPad Air】Apple於3月9日凌晨舉行了《Peek Performance》新品發布會，正式宣布推出3大新品：全新iPhone SE 3、iPad Air，以及松嶺綠色iPhone 13 Pro。當中，小資女可以$3,699起的超值價錢入手保留TouchID的iPhone SE。而iPad Air亦推出了粉紅色、紫色、星光色的靚色；iPhone 13 Pro則加入新色松嶺綠。以下就為大家整理了Apple發布會的新品懶人包，想換新機的女生記得留意。



【Apple發布會／iPhone 13系列】

iPhone 13系列今次亦加入了2款新顏色，分別是iPhone 13 Mini及iPhone 13的綠色，以及iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max的松嶺綠色，非常有質感。除了加入新顏色外，iPhone 13系列的規格及價錢並無更新，喜歡細機及預算較少的女生可選擇iPhone 13 Mini或iPhone 13；而追求高階拍攝功能的女生則可選購設有長焦距、廣角、及超廣角鏡頭的iPhone 13 Pro或iPhone 13 Pro Max，用手機都可以輕鬆拍出美照。

【Apple發布會／iPhone SE 3】

全新的iPhone SE一如外界預測於Apple發布會正式登場，iPhone SE 外觀設計與以往大致相同，顏色分別有午夜色、星光色和 (PRODUCT)RED。全新iPhone SE繼續沿用4.7寸螢幕及 TouchID Home鍵，適合手細並喜歡TouchID的女生。

【Apple發布會／iPhone SE 3】午夜色、星光色和 (PRODUCT)RED三色。（Apple）

相機功能方面，iPhone SE內置深度融合技術，可於中低光環境下輕鬆拍照，其他攝影功能還包括攝影風格自訂功能、人像模式、人像燈光等。另外，不單內設與iPhone 13同級的A15仿生晶片，更是首部支援5G的iPhone SE，價錢上亦相當經濟實惠，只需$3,699起便可以入手5G手機，適合預算不高的小資女。

【Apple發布會／iPhone SE 3】相機功能提升。（Apple）

【Apple發布會／iPad Air】

全新的第5代iPad Air則設有5款靚色可以選擇，分別有：太空灰、粉紅色、紫色、藍色、及星光白色，不少都是女生喜愛的顏色。而iPad Air的1200 萬像素超廣角前置相機支援人物置中功能，當你在鏡頭前四處走動，它會自動跟上，讓你時刻保持在螢幕中央，特別適合因WFH而經常需要進行視像會議的女生。

【Apple發布會／iPad Air】太空灰、粉紅色、紫色、藍色、及星光白色。（Apple）

iPad Air配備M1晶片，可以更快地進行多工處理，圖像處理亦較上一代快達2倍，可以快速以Adobe Lightroom等應用程式執相。全新iPad Air不但附有TouchID功能，流動網絡版本亦支援5G網絡。價錢方面Wi-Fi版本由$4,799起；Wi-Fi+5G版本$5,999起。

【Apple發布會／iPad Air】配備M1晶片，可以更快地進行多工處理。（Apple）

發售日期方面，iPhone SE、iPhone 13系列、iPad Air將於3月11日晚上9時起接受預訂，3月18日起正式發售，有興趣的女生記得留意。