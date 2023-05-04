韓韶禧成小CK全球代言人！背負母親重債　歷艱苦人生終靠自己逆襲

【韓韶禧｜CHARLES & KEITH】韓國女星韓韶禧（韓索希）憑著韓劇《夫妻的世界》而爆紅，更被獲封「最美小三」！韓韶禧最近就成為了深受小資女喜愛的新加坡品牌 CHARLES & KEITH 全球品牌代言人，早前亦釋出了第一輯形象照，不少粉絲也大讚女神把小資女品牌穿出了高雅時尚感！

表面風光的明星背後，卻暗藏著艱苦人生？韓韶禧父母在她5歲時就離異，要由外婆養大，昔日隻身到首爾打拼追演員夢，四處打工賺學費，曾被揭出道後一直替母親還債，母親亦不斷以女兒的藝人名義借錢，令韓韶禧被逼捲入了母親的債務風波，但正因為這樣的經典，成就了今日的「韓韶禧」！



韓韶禧最近成為了深受小資女喜愛的新加坡品牌 CHARLES & KEITH 全球品牌代言人！（charleskeithofficial@IG）

早前亦釋出了第一輯形象照，不少粉絲也大讚女神把小資女品牌穿出了高雅時尚感！（charleskeithofficial@IG）

韓韶禧母親不斷以女兒的藝人名義借錢，但因到最後限期都沒有還債而因涉嫌欺詐被提告，雖然法院於數年前已裁定其母親的借款跟韓韶禧無關，但韓韶禧也對受害者表示抱歉，為避免有更多受害者出現，韓韶禧表示不會再替母親還債。原來這不是單一事件，韓韶禧在開始工作後，一直默默地替母親還債，令人心酸。

韓韶禧在開始工作後，一直默默地替母親還債。（xeesoxee@IG）

韓韶禧｜5歲父母離異 由外婆一手養大

韓韶禧在成名之前經歷過艱辛的人生，她的父母在她5歲時已離異，自小就由外婆一手帶大，她曾經說過「外婆就是她的全部」，更曾將外婆的「誕生花」刺在手臂，象徵著外婆無時無刻都陪著自己，不過之後因工作關係只好把紋身除掉。

韓韶禧父母在她5歲時已離異，她自小就由外婆一手帶大。（xeesoxee@IG）

韓韶禧｜隻身到首爾打拼追演員夢 四處打工賺學費

韓韶禧的外婆一直對她抱有當明星的期望，高中時修讀美術的她，高中畢業後毅然放棄讀大學的機會，決心要當演員。個性獨立的韓韶禧不靠家中的資助，僅僅帶著30萬韓元（港幣約$2,000）隻身離開家鄉，到首爾打拼。當時在首爾又要交房租，又要付上表演課的學費，只好四處打工，烤肉店、玩具店、啤酒店通通都做過。韓韶禧現在回想起來，雖然覺得當時打工的生活很辛苦，但認為就是因此而造就成現在的她。

回想剛到首爾的打工生活，每一天都很辛苦，但也因此造就現在的我，我很感恩。 韓韶禧

韓韶禧現在回想起來，雖然覺得當時打工的生活很辛苦，但認為就是因此而造就成現在的她。（xeesoxee@IG）

韓韶禧｜偶然機會加入演藝圈

韓韶禧加入演藝圈原來是一個偶然的機會，當時在啤酒店的同事拜託她幫忙完成攝影功課，韓韶禧就答應了當她的模特兒，後來作品被流傳到網絡，韓韶禧很快就收到演藝人士的邀請，邀請她當模特兒，因為模特兒的收入比其他工作多，所以韓韶禧很快就答應了，並成功踏入演藝圈。

韓韶禧加入演藝圈原來是一個偶然的機會，當時在啤酒店的同事拜託幫她手完成功課，韓韶禧就答應了擔任模特兒。（xeesoxee@IG）

到了2017年，韓韶禧有機會出演第一齣劇集《重逢的世界》，正式加入戲劇圈，直到在2020年播出《夫妻的世界》在全球熱播，韓韶禧更憑小三一角爆紅，更被譽為「最美小三」，之後就獲得大量工作機會，事業更登上了高峰。

韓韶禧憑《夫妻的世界》中的小三一角爆紅，更被譽為「最美小三」，之後更獲得大量工作機會，事業更登上了高峰。（《夫妻的世界》劇照）

韓韶禧｜20歲起默默替媽媽還債

在韓韶禧爆紅後，被揭發出其母親利用韓韶禧的藝人名義借錢，原來韓韶禧自20歲開始就一直默默替媽媽還債，後來愈積愈多令韓韶禧無法再承受，韓韶禧其後也發文表示，曾經以為代還債務就能夠解決問題，但反而令到更多受害者出現，她更對所有受害人致歉，並表示不會再替母親還債。

韓韶禧自20歲開始就一直默默替媽媽還債。（xeesoxee@IG）

韓韶禧｜敢於面對自己 率真爽朗個性令人欣賞

除了被捲入債務風波，韓韶禧人氣急升後，網上更流出她過去吸煙刺青的照片，韓韶禧亦大方承認，更指「從過去到現在，我一直都沒有變，我沒有關係，因為那也曾經是我的一部份，不覺得有什麼委屈的地方。」因為韓韶禧率真爽朗、敢於面對自己的個性令人欣賞！