BLACKPINK演唱會｜ LISA素顏曾惹負評　憑努力逆轉成當紅巨星

BLACKPINK LISA｜韓國女團BLACKPINK將一連三日來港，舉行《DEADLINE》世界巡迴演唱會，吸引大批歌迷期待。雖然全球知名，但BLACKPINK成員們每步都來得不易，當中成員LISA更曾引起爭議，但憑不懈努力最終獲得認同，更晉身成為「百大美女」冠軍，魅力由心而發。



儘管沒有留意韓流文化的人，都一定對BLACKPINK略有聽聞，如今BLACKPINK已經成為天團人氣爆棚！其實四位成員出道前，已經引起大眾熱議，位位成員各有特色，難怪深受大眾的喜愛。今天一起來揭開團中唯一一位非韓藉成員Lisa的故事，如何過去不被看好，到如今成為世界頂尖的K-POP女王吧！

BLACKPINK LISA 自幼醉心舞蹈 以4000:1的機率成為YG首位非韓籍練習生

Lisa出生於一個富裕家庭，其母後嫁給一位泰國籍瑞士人，繼父是享譽全球的頂級泰國廚師。儘管繼父非她的親生父親，但他對Lisa格外關愛。從BLACKPINK早期的綜藝節目可以看出，家庭成員們之間關係十分親密。Lisa自幼便對跳舞充滿熱情，四歲起開始學跳舞，七歲加入泰國舞蹈隊「We Zaa Cool」，從小就一直為夢想而努力，積極參加各大比賽，累積了許多演出經驗。2010年，Lisa所屬的舞蹈團體「We Zaa Cool」在韓國YG娛樂的選拔賽中獲得第一名，她也以4000:1的機率成為該海選唯一入選的參賽者，同時也成為YG娛樂首位非韓籍的練習生。

BLACKPINK LISA 自幼醉心舞蹈 以4000:1的機率成為YG首位非韓藉練習生 （《BLACKPINK: Light Up the Sky》截圖）

BLACKPINK LISA突破語言界限 不甘放棄出道機會

YG娛樂公司梁鉉錫創辦人曾直言：「Lisa是公司設立20多年來首位出道的外國歌手，她參加選秀的影片讓我印象深刻，幾秒內就能看出她的潛能。Lisa當時僅14歲，但她的氣勢及姿態異於常人，所以我把她叫來韓國。」

Lisa不愧是天生舞台王者，遠赴家鄉不惜來到韓國追隨夢想，眾所周知韓國練習生的訓練相當嚴格，再者Lisa要面對言語不通及文化不同的問題，若果稍為不留神就會喪失出道的機會。對於一個外國人而言，沒有家人及朋友的陪伴，同時要承受龐大的壓力，但是Lisa並沒有被這些困難擊倒而放棄，一步一步邁向目標。

BLACKPINK LISA突破語言界限，不甘放棄出道機會（《BLACKPINK: Light Up the Sky》截圖）

BLACKPINK LISA憑著天賦及實力 終登上頂級女團位置

經過長達五年的練習生生活，最終Lisa成功出道。自2009年推出女團2NE1後，多年過去後，YG娛樂公司再次宣布推出新女團。在2012年5月初，官方頻道首度曝光了一個名為「Who's That Girl???」的影片，短片中的女孩正是當年年僅16歲的Lisa，展現出她出色亮眼的舞蹈技巧。此外，Lisa的隊友Jennie也曾透露，在練習生時每月底的評價考核中，Lisa總是獲得優秀的A級成績。

BLACKPINK LISA憑著天賦及實力 終登上頂級女團位置 （YG娛樂）

BLACKPINK Lisa的隊友Jennie也曾透露，在練習生時每月底的評價考核中，Lisa總是獲得優秀的A級成績。（YG娛樂）

BLACKPINK Lisa經過多年的等待及努力，終於迎來了出道的機會。自成為練習生以來已經有五年時間，直到2016年8月，YG娛樂公司宣布新女團將正式在該月出道，繼隊友Jennie之後成為BLACKPINK 第二位公開的成員。同年8月8日，Lisa以BLACKPINK 女團成員身份正式出道，擔當隊內的舞蹈部分。團體出道後即時打破多項新人組合的紀錄，被譽為「怪物新人」，並很快登上了韓國頂級女團的位置。

BLACKPINK Lisa經過多年的等待及努力，終於迎來了出道的機會。（IG@lalalalisa_m）

BLACKPINK LISA素顏示人惹負評 靠「1行為」回應黑粉

人紅是非多，即使成功出道並成為頂尖女團成員，Lisa仍然不敢懈怠，一直堅持努力練習。然而，隨著名氣也面臨著更多的批評和指責。例如，Lisa曾受邀參加韓國綜藝節目《真正的男人》體驗軍隊生活，素顏示人，但節目播出後卻遭到一些網民的攻擊，指責她的長相只是靠化妝才能變美。儘管受到突如其來的負面評價，但Lisa仍然選擇坦然面對，不斷地努力做好自己的本分，用出色的實力和非凡的成就來反擊那些惡意的網民。

BLACKPINK LISA素顏示人惹負評，靠「1行為」回應黑粉。（《真正的男人》截圖）

儘管受到突如其來的負面評價，但BLACKPINK Lisa仍然選擇坦然面對。（《真正的男人》截圖）

BLACKPINK LISA一絲不苟態度 成為逆轉成當紅巨星

BLACKPINK Lisa從未畏懼負面評價，相反她靠著實力及魅力來證明自己。2019年，她受邀前往內地節目《青春有你2》擔任舞蹈老師，節目中她表現出一絲不苟的態度，要求學員將每個動作練習到極致，獲得網民讚賞。

Lisa成為全球最頂尖的K-POP偶像絕非偶然，她多次被選為全球及亞太區最美臉孔之一。她建立的個人社交平台僅經過四年，就已經擁有超過九千萬的粉絲數。在2021年，Lisa發行了她的首張個人單曲專輯《LALISA》，不僅在音源和觀看次數方面取得了卓越的成績，還成為歷史上首位首週銷量突破70萬的韓國女歌手。

BLACKPINK Lisa發行了她的首張個人單曲專輯《LALISA》，不僅在音源和觀看次數方面取得了卓越的成績。（IG@lalalalisa_m）

近兩年來，BLACKPINK LISA獲得了MTV音樂錄影帶大獎和三項健力士世界紀錄。（IG@lalalalisa_m）

近兩年來，BLACKPINK Lisa獲得了MTV音樂錄影帶大獎和三項健力士世界紀錄，這些證明了她在K-POP界的不可撼動的地位，成為當紅的閃耀巨星之一。Lisa甚至可以說是韓團女星中吸金力最強的之一，最近更被韓媒報導以超過75億韓元的天價購入了一個超過7,200平方呎的豪宅，並持有全韓僅一千張的黑卡，這再次證明了她驚人的吸金力和光明的前途。