女強人花姐私下小鳥依人！不會煮飯洗衣服　全靠老公成強大後盾

身為MIRROR及ERROR經理人的黃慧君（花姐）一向給人女強人的形象，將MIRROR及ERROR的工作安排得十分妥當。今（10/3）她於社交平台分享搞笑童年照，鼓勵大家正面面對疫情。而她早前在節目《絲打圍爐》接受楊詩敏（蝦頭）和練美娟（娟姐）訪問時，剖白當經理人的辛酸以及家庭生活。外表剛強的她不單感激老公成為她的強大後盾，更自爆曾悉心打扮取悅老公，展現出花姐的另一面。



花姐雖然是女強人，但女強人的背後都有一個默默支持她打拼的男人。花姐表示，自己並非一個會做家務的賢妻，不但不會煮飯，就連洗衣服也不知道該如何操作洗衣機，全靠老公照顧家人。對花姐而言，經理人其實不是她最嚮往的工作，她的夢想除了推出一個自己監製的節目外，就是希望能與老公去旅行。

女人在外面工作如何強悍，回家都要依靠男人。 黃慧君（花姐）

花姐感激老公成為她的強大後盾。（IG@ahfa0908）

花姐雖然性格火爆剛強，但在私底下的家庭生活中卻是一個小鳥依人的小女人。老公對花姐而言，一直都是她背後的強大後盾，每當她不開心回到家中，老公都會把她「鬧醒」，讓她感到老公成熟的一面，因而十分依靠他。在家中時，花姐自言是一個「小女人」，不敢發聲，笑稱：「老公叫企就企」，假如約會遲到兩分鐘都會十分緊張地向對方道歉。

其實我私下都是小鳥依人的小女人！ 花姐 黃慧君

花姐於IG晒童年照。（IG@ahfa0908）

女為悅己者容，即使是花姐也不例外。蝦頭在節目中自爆會為另一半穿性感內衣取悅對方，但花姐則直言自己依舊穿著「阿婆底褲」，不過亦曾為老公悉心打扮，特意穿上裙子及化妝。另外，又試過很有情趣地與老公大玩捉迷藏遊戲，給對方一個驚喜。

我老公非高大靚仔，亦非有錢，但懂得照顧人，在他身邊很有安全感。 花姐 黃慧君

花姐與老公及2個兒子。（IG@ahfa0908）

其實，花姐與老公結婚前曾分手10年之久。花姐的初戀就是她的老公，早於她進入TVB工作時就認識。當時為了在工作時展示出有能力的一面，花姐決心剪掉長髮、改變穿著風格，將自己打扮成一個「男人婆」示人，不過此舉就引來老公的不滿，認為「花姐」為了別人的看法而去改變自己，因而提出分手。怎料在分手10年後，二人竟在街上重逢，再次相戀並走進婚姻。

兜兜轉轉，是他就一定是他。 花姐 黃慧君

花姐又直言自己不是一個好老婆、好母親，花姐於婚後誕下兩個兒子，曾經兒子表示希望帶飯回家，於是花姐就悉心準備，每天都為兒子轉換不同菜式，例如牛扒、雞翼等，但後來就被兒子制止，更指她煮不同菜式都是一樣的味道。花姐又自爆指兩個兒子都覺得媽媽沒用，為免失禮人前，連家長日都只會叫爸爸出席。