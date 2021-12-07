Francfranc減價低至半價：蝸居佈置精選　掛毯聖誕樹套裝只售$1XX

聖誕禮物推介｜人氣家品品牌Francfranc每年聖誕都會推出一系列聖誕裝飾，可愛典雅俱備，滿足不同風格需要。Francfranc由即日起推出減價優惠，聖誕樹及裝飾低至半價，售完即止；另外，以下《01女生》也為各位精選10款Francfranc人氣家品、好物，作為聖誕禮物，實用又顯品味。



Francfranc減價｜掛毯聖誕樹套裝，價錢由$350減至$175。（品牌提供）

蝸居精選：$200完成整屋佈置 必買玻璃聖誕樹、掛毯聖誕樹套裝？

踏入12月，節日氣氛漸濃，想佈置一下家居，便絕不可錯過Francfranc聖誕優惠，各式聖誕掛飾、聖誕樹、裝飾套裝等，都有折扣優惠，更低至半價發售。

Francfranc的掛飾種類眾多，華麗與可愛的都有， 多款也有折扣優惠，如亮燈雪人，低至$40已可購買，用作擺設，也十分可愛。優惠中不乏「蝸居精選」的小擺設，如桌上玻璃聖誕樹，大多都以8折發售，最簡單款式由原價$100元減至$80元；另外，小水晶球也以特價發售，各款由$80元減至$56。當中最特別的，是掛毯聖誕樹套裝，雖然聖誕樹是「2D設計」，但也可自由掛上裝飾， 更可亮燈，掛在牆上或門上，不佔空間也可增添節日氣氛，價錢由$350減至$175。

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$400以內聖誕禮物提案：布藝環保袋、香氛石套裝

聖誕裝飾以外，Francfran也一直推出不少設計華麗的家居好物，作為聖誕禮物，實用又不失禮。筆者特別推介香氛石套裝，滴上香油，令人放鬆，有3款香味選擇，售$380；另外，加濕器、小型首飾盒與連鏡收納盒等等，也是不錯的選擇，收禮者大多可以使用，不怕浪費。

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