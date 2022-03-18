女醫生鄺葆賢染疫康復重返前線　4招舒緩喉嚨痛　鹽水漱口最有效

【Omicron喉嚨痛】香港新冠肺炎疫情爆發至今，不少市民都不幸染疫，就連醫護人員也不例外。公立醫院急症科醫生鄺葆賢早前就不幸確診Omicron，日前她於社交平台分享自己的染疫經歷，並分享4招舒緩喉嚨痛的方法。康復後，她已返回醫院前線工作，並於網上解答網民對於Omicron的疑問。



公立醫院急症科醫生鄺葆賢早前於社交平台分享自己確診Omicron的經歷，並上載快速檢測呈陽性的照片。據照片所見，她由3月4日起發病，3月10日及3月11日連續兩日的快速檢測呈陰性，即染疫6天後便痊癒。

【Omicron喉嚨痛】鄺葆賢分享自己確診Omicron的經歷。（IG@piccolapopo）

鄺葆賢表示，她的發病病徵是突然腰痛，於是下班後便自行檢測發現「中招」，到半夜更開始發燒及忽冷忽熱，而且亦有出現喉嚨痛徵狀。她指病徵通常都會在晚上加劇轉差，因此睡前她會服用NSAID 非類固醇消炎止痛藥及Paracetamol 撲熱息痛，服用後便可入睡，慢慢自己康復。

【Omicron喉嚨痛】鄺葆賢居家自療一周。（FB@Kwong Po Yin）

至於大多數患者都會出現的喉嚨痛徵狀，鄺葆賢笑言，親身經歷後終於明白求診病人形容的「喉嚨爆痛」是什麼感覺。起初患病的頭兩三日她主要都是吃飯和睡覺，喉嚨痛於第三四日開始減少，後來就變成類似鼻水倒流造成的咳嗽，晚上只要瞓平就會咳。

終於知差不多每個求診病人說的喉嚨爆痛是什麼回事，是可以痛到醒及飆眼水的痛。 鄺葆賢

【Omicron喉嚨痛】鄺葆賢已康復重返前線。（IG@piccolapopo）

為了解決喉嚨痛問題，鄺葆賢亦分享了4個舒緩喉嚨痛及咳嗽的方法：

1. 鹽水漱口

鄺葆賢表示用鹽水漱口是舒緩喉嚨痛的最有效方法，在最痛的日子她會每小時用鹽水漱口一次。

2. 飲暖檸檬水

鄺葆賢喉嚨痛了兩天，感覺吞嚥時沒有物理阻塞但感到疼痛，她便飲暖檸檬水舒緩症狀。

3. 開加濕機

空氣乾燥會容易出現咳嗽情況，晚上可使用加濕機增加空氣濕度。

4. 聞暖水

若沒有加濕機則可以聞暖水，可以舒緩喉嚨不適，減少夜咳。

現時鄺葆賢已康復返回醫院前線工作，但她亦不忘於網上解答網民對於Omicron的疑問，表示Omicron的病徵因人而異，部分病人甚至會出現「肺花」情況。另外，又引用研究表示Omicron比其他變種病毒再感染的機會高出不少，一般3至6個月後開始有機會再感染，不過就較少出現嚴重情況。

▼▼▼【按圖看】鄺葆賢回應網民對於Omicron的疑問▼▼▼