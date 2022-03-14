手機比馬桶髒10倍？專家教正確手機消毒貼士　不要用酒精噴向螢幕

手機消毒｜在疫情之下，大家都好好留在家中，女生們都愛用手機煲劇，幾乎天天都機不離手。不過很多人用手機卻遺忘了要消毒手機，手機正正是細菌、病毒的溫床，有專家指出使用手機時，手機溫度約在25°C到32°C之間，而這個溫度就最利於細菌繁殖，所以回到家不要忘記消毒手機！立即看看消毒手機的正確方法！



大多女生一整天機不離手，大大增加了手機染上細菌與病毒的機會。有重症醫療專業醫生黃軒 Dr. Ooi Hean 曾發帖文指出，手機最適合細菌生存！黃醫生指，由於最適合細菌生存的溫度是介乎於約20°C到45°C之間，而當我們在使用電話時，手機表面的溫度約有25°C至32°C，正是細菌在手機繁植的最有利條件，加上女生外出時，一般都會把手機放在手袋內，袋內暗黑、溫暖的環境，也更有利細菌滋生。

大多女生一整天機不離手，大大增加了手機染上細菌與病毒的機會。（《觸及真心》劇照）

專家分享3大正確消毒手機貼士

黃醫生又指，手機表面遍佈細菌，甚至比馬桶還要髒5－10倍！所以消毒手機是相當重要，建議大家每天為手機消毒一次，尤其是外出回家後都應替手機清潔消毒，避免將外面的病毒帶回家！日本生活節目《教えてもらう前と後》曾邀請日本研究呼吸道疾病的院長大谷義夫分享防疫措拖，他更分享了3個貼士教大家正確消毒手機。

手機表面遍佈細菌，甚至比馬桶還要髒5－10倍！（《繼承者們》劇照）

手機消毒貼士1｜不要使用高濃度酒精

專家指高濃度酒精或會對手機螢幕造成損壞，甚至會令手機屏幕上疏水和疏油層受到破壞，所以建議大家應選購玻璃清潔液或手機螢幕專用清潔劑消毒手機。

手機消毒貼士｜不要使用高濃度酒精（Unsplash@Kelly Sikkema）

手機消毒貼士2｜應選用超細纖維布輕拭手機螢幕

使用較粗糙的布料，例如紙巾，容易刮花手機螢幕，專家建議選用超細纖維布輕拭手機，避免螢幕被刮花。

手機消毒貼士｜應選用超細纖維布輕拭手機螢幕（kyocera 官網）

手機消毒貼士3｜不要將清潔液直接倒在電話上

清潔劑確實可以有效消毒手機，但緊記不要直接噴向或倒在電話上，因為清潔液或會流入機身，導致手機損毀。專家建議應先將清潔液滴帶布料上，再輕輕擦拭手機。

手機消毒貼士｜不要將清潔液直接倒在電話上（pexels@cottonbro）

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