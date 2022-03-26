美人魚教練｜水中表演者展現美的形態　不分性別釋出獨特人魚個性

美人魚教練｜你有曾想過當美人魚公主嗎？在神秘的水底世界無憂無慮的暢游着，到處探索新奇的事物，也許美人魚能帶你踏上不一樣的旅程。美人魚教練Sporti嚮往踏上水底的舞台：「當在水中的一刻，整個世界很安靜、很舒服，所以我很享受在水中的每一刻。」



「我對別人說我是美人魚教練時，很多人都會問『是甚麼來的？』」也許大部分人都是第一次聽美人魚教練這職業，或會視之為拍照打卡、玩樂性質，然而要成為教練，當中涉及的知識技術、專業訓練卻不容小覷，在Sporti而言，它是一門專業。入行將近兩年，Sporti當初學習美人魚時還是不諳水性，任美人魚教練因要用魚尾來綑綁雙腿，不能自由自在於水中踢腿感到害怕，但因心中燃起一股幹勁而努力克服。

由怕水到學懂游泳，現在更以水作為一種職業，中間曾面對着很大的掙扎，過程中要不斷打破內心的矛盾：「在水底能拍攝出美人魚的片段是很美的事，為了這種美，於是我克服了所有水中的恐懼，令自己有所成長。」曾參加三項鐵人的Sporti，剛開始當美人魚在水中暢游時，以比賽的心態用力去游，卻發現當過份用力，動作生硬，反濺起很大水花，變得毫不優雅。後來經過多番鍛練，終熟習了把雙腳合攏游泳的方式，慢慢整個身體像是融入水中。

「我對別人說我是美人魚教練時，很多人都會問『是甚麼來的？』」（鄭子峰 攝）

一圓美人魚公主夢 水底世界帶領感官放大

Sporti自小就有個公主夢，小時候曾試過戴着皇冠、披上披肩、拿着地拖棒，並自信稱：「我係公主」。媽媽看到她這身鬼馬的裝扮，已經上前喝止她，唯這也無阻Sporti要成為公主的決心，長大後反而令她更渴望變成公主。為了一圓她童年時的公主夢，於是買了一條魚尾巴到沙灘打卡拍照，把相片發布在社交平台分享。在機緣巧合下，發現剛好有朋友正擔任美人魚教練，細想下想挑戰自己，自此便踏上美人魚教練之路。

當Sporti進入水中的世界，整個感官的衝擊令她難以忘懷，游動聲、水流飄過聲、吹氣聲、泡沫聲、海浪聲全改變了日常生活的急速節奏，片刻的寧靜、舒服的空間讓她身心得以放鬆：「在水底整個世界的感官都會被放大，是一種很紓壓的運動。」

美人魚教練｜當Sporti進入水中的世界，整個感官的衝擊令她難以忘懷，游動聲、水流飄過聲、吹氣聲、泡沫聲、海浪聲全改變了日常生活的急速節奏。（受訪者提供）

美人魚教練不只是玩樂 是一門專業訓練

美人魚這運動項目，在香港已做得相當有系統性，分為體驗班、初階班及進階班，體驗班只以玩樂性質為主，學生在陸地完成訓練後，就會在水中學習簡單動作及姿態，最後就能於水底拍美照。

升至初階班甚至進階班時，加入形體課及理論課，教練需要教導學生水中的姿態練習、肌肉核心訓練、安全理論、學習化防水妝等，知識範圍廣闊得多。當成為真正水中的表演者，可以自行設計及處理整個舞台表演，環顧四周，包括所有安全細節、如何表演美的形態、每部攝影機位置、音樂編排、設置舞台背景等，一切都需要以觀眾欣賞的視覺去設計水底的舞台，令每位表演者都可伴隨音樂完成不同級別的動作，走出自己的獨特風格。

美人魚教練不只是玩樂，是一門專業訓練，Sporti陪伴學生克服水底恐懼。（鄭子峰 攝）

Sporti有過不少表演經驗，曾試過以精靈裝扮化身人魚仙子，出演一個森林風主題的婚禮表演。設計一個水底舞台時，陸地、水面及水中的動作都要一一兼顧，陸地上因穿上美人魚裝而雙腳合攏，因此只能很有美態在地面扭動；浮在水面時能做到的動作限制較多，如攤平、躺平、轉圈等；在水中時可發揮的機會非常多，向上游向下游、拉長伸直等姿態，輕易編出美人魚的舞姿。

▼▼▼【按圖看】美人魚教練Sporti陪伴學生克服水底恐懼▼▼▼

美人魚不分性別 每個人都是獨特

美人魚這件事是表現自己的風格，沒有一個固定的動作，只要表現到自己的美態就可以，我覺得每個人都是獨特的。 Sporti（美人魚教練）

想必大多數人都以為美人魚只屬女性的活動，然而這活動卻有不少男性參與其中，往往男生的表現甚至比女生還要發揮得更好。Sporti憶述，曾遇過一位來自新加坡的中年光頭美人魚，從他的外表也許想像不到他是美人魚，但是當他下水後，卻能發揮心底裡那團火，仿佛找回自信心，輕鬆自在於水中暢游，即使作為旁觀者的Sporti也能感受到他下水後釋放自己的熾熱時刻。

Sporti相信每個美人魚都有屬於自己的展現方式，就像男生做的動作會較有男子氣概；女生的動作則會較優雅。而她則形容自己是一隻活潑的美人魚，對事物充滿好奇心，在水底看到甚麼東西都會試着去探索。

在大自然裡每一種不同的魚都有自己的風格，小丑魚會咬你，好奇心重；鯊魚比較兇惡；海豚比較聰明，因此不應有一個特定所謂美的動作。 Sporti（美人魚教練）

【美人魚教練／Sporti】美人魚沒有一個特定所謂美的動作，只是你如何很充分地表演自己的風格。（受訪者提供）

水中表演者展現美的形態 真正的美在於個人風格

大部分人對美都有既定的社會框架，但是美可以分很多種不同的形態，美人魚也不一定要身形好看、動作優雅才叫美。Sporti從不把美人魚與身材掛勾而框住了自己的創意及想像，身材玲瓏浮凸無礙在視覺上會吸引眼球，但是真正的美應蓋過身形的限制，不論肥瘦，都能夠放膽表現你的內在自信，釋放屬於自己的魅力及美態。

我會形容美人魚是一個讓大家展現自己美的一面，不一定是指你的身材美不美，因為樣貌、身材會有變，你是真正能用到內心去表現自己這件事才是最美。 Sporti（美人魚教練）

【美人魚教練／Sporti】我會形容美人魚是一個讓大家展現自己美的一面，你是真正能用到內心去表現自己這件事才是最美。（受訪者提供）

在Sporti而言，美人魚教練除了是一種專業，需要熟知很多水中不同技巧及知識，如出海的話需要知道水流、天氣、潮汐、拯溺等等，同時它亦是一個令人尋回自己美的一面的職業：「除了是教你在技巧上的提升，更是一個幫助別人尋找及表現他們的美及自信的一種行業，對我來說是一個很完美的職業。」

在香港的教育制度下，很多時需要按照特定模式去執行，讀書只為求高分。然而每個人都應該是獨特的，不應被社會的評分標準來規限了自己，不一定成績好就等於一切，就如每個不同的美人魚都應釋放各自的光芒。

在美人魚活動中，我們會去發掘每個人不同的特性、不同的風格，做回他們自己想要的風格，做回自己。跟人生一樣，每個人都有自己的風格、自己的優點，不需要與人作比較。 Sporti（美人魚教練）

攝影：鄭子峰

拍攝：趙錦添、盧文俊

剪接：趙錦添

美術：賴文傑

水底相片及影片提供：Mermaid Federation International（MFI）

