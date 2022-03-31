陳喬恩結婚榮升人妻！情定小9歲大馬富二代男友 多段情史無疾而終

【陳喬恩結婚／陳喬恩曾偉昌】今天（31日）娛樂圈喜事重重，除了是玄彬孫藝珍結婚的大日子外，台灣女星陳喬恩亦傳來好消息，根據台媒報道，陳喬恩今早跟小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）現身戶政事務所登記結婚，交往2年多，二人終於開花結果，終成為人妻的陳喬恩開心地說：「我結婚囉！」一同回顧陳喬恩過往的情史，看看她如何由「台劇收視女王」榮升幸福人妻。



陳喬恩結婚｜陳喬恩今早跟小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）現身戶政事務所登記結婚。（IG@@alan.chen._)

陳喬恩自2001年至今出道20多年，由旅遊節目主持人到女團成員，短短4年多成為了「台劇收視女王」。總括而言，陳喬恩的事業可謂順風順水，不過愛情路上一直都「交白卷」。明明每次合作的演員全都是一線男星，可是每次的戀愛緋聞都無疾而終。

陳喬恩結婚｜陳喬恩的事業可謂順風順水，不過愛情路上一直都「交白卷」。（IG@iam_joechen)

陳喬恩跟明道合作《王子變青蛙》紅遍中港台，曾有台媒拍到陳喬恩與明道私下約會的照片，對此二人極力否認。經過時間沉澱，證實二人只屬普通朋友。

陳喬恩結婚｜曾有台媒拍到陳喬恩跟明道所講私下約會的照片。（《王子變青蛙》劇照）

陳喬恩結婚｜當時一線小生賀軍翔、藍正龍、邱澤、陳正飛等男星都跟陳喬恩傳過緋聞（《福氣又安康》劇照）

其後在2003年，陳喬恩跟霍建華合作電視劇《千金百分百》，正當粉絲及外界都以為陳喬恩跟劇中另一名男演員溫兆倫才是一對的時候，原來陳喬恩跟霍建華才是真正「戲假真做」。剛開始時，陳喬恩跟霍建華對此段感情都絕口不提。多年後，霍建華在內地綜藝節目《非常靜距離》中婉轉地承認當年跟陳喬恩的戀情，他更表示：「分手之後還可以同台」，並不抗拒跟前度有接觸。

陳喬恩結婚｜外界都以為陳喬恩跟劇中另一名男演員溫兆倫才是一對。（《千金百分百》劇照）

陳喬恩結婚｜多年後，霍建華在內地綜藝節目《非常靜距離》中婉轉地承認當年跟陳喬恩的戀情。（《非常靜距離》截圖）

2008年跟阮經天合作拍攝《命中注定我愛你》讓名氣再上一層樓，當時更傳出陳喬恩跟男主角阮經天的戀愛緋聞，劇內劇外都被拍到二人經常打打鬧鬧，當外界猜測二人是否交往，不久之後阮經天公開宣布跟許瑋甯交往，打破與陳喬恩的緋聞傳言。

陳喬恩結婚｜2008年陳喬恩跟阮經天合作拍攝《命中注定我愛你》傳出戀愛緋聞。（《命中注定我愛你》劇照）

除此之外，過往不少一線小生賀軍翔、藍正龍、邱澤、陳正飛等男星都跟陳喬恩傳過緋聞，可惜全部都無疾而終，甚至已有一半的男星其後已成家立室，只餘下陳喬恩仍是單身一人。

之後又有人傳出，陳喬恩跟古天樂的戀愛緋聞，而二人的感情至今仍然是撲朔迷離，導致二人分手原因是指吳君如在不知情下把陳妍希介紹給古天樂，使陳喬恩跟古天樂分手。當時，有傳媒訪問吳君如時，吳君如表示再不會做「媒人婆」，由於自己的舉動使陳妍希跟古天樂從此變得尷尬。

陳喬恩結婚｜陳喬恩跟古天樂的戀愛緋聞，而二人的感情至今仍然是撲朔迷離（《五個小孩的校長》劇照）

陳喬恩出道多年，只承認過兩段感情，除了老公Alan外，另一位就是圈外人Michael。Michael是一名財政顧問，二人交往時多次被拍到甜蜜的約會照，可惜相戀四年後分道揚鑣。陳喬恩曾表示希望自己能夠在35歲結婚，終於在2019年出演內地戀愛真人秀《女兒們的戀愛2》中遇上了自己的真命天子。雖然曾偉昌（Alan）比陳喬恩小9歲，但無阻二人戀愛，交往時大方地放閃，期間一直傳出二人秘婚、懷孕等傳聞，今天二人終於分享結婚喜訊，陳喬恩亦願望成真榮升一位幸福人妻。