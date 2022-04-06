二十五二十一｜南柱赫擺脫標籤　憑努力磨練吐氣揚眉成演技派男神

【二十五二十一／南柱赫】近日Netflix火熱劇《二十五，二十一》播出了大結果，收視再創新高。劇集已連續三星期收視居於榜首，劇集大受歡迎原因並不單單講述男女主角的愛情故事，而是男女主角從友情及愛情間混淆的心動及苦惱，勾起不少觀眾們愉快而刺痛的青春。劇集中飾演男主角的南柱赫人稱「南朋友」的演技亦引來不少觀眾的好評，擺脫當年被批單靠外貌而上位的輿論。



二十五二十一｜近日Netflix火熱劇《二十五，二十一》播出了大結果，收視再創新高。（IG@skawngur）

「南朋友」南柱赫自帶貴族光環，讓人有一種富家公子的錯覺，但事實并非如此。南柱赫出生於基層家庭，小時候家境貧困生活不盡人意，有一年南柱赫更吃了足足一年公仔麵，他亦曾於節目憶述因貧困家中連廁所都沒有，其後漸漸長大南柱赫擁有高挑的身材及帥氣的臉孔，成為他的「殺手鐧」。

二十五二十一｜「南朋友」南柱赫自帶貴族光環，讓人有一種富家公子的錯覺，但事實并非如此。（IG@skawngur）

出道初期，南柱赫為了幫補家計嘗試不同類型兼養成不怕吃虧的個性。成名後改善了家庭經濟狀況外，南柱赫也不忘捐錢回饋母校。19歲的南柱赫以模特兒身份正式出道，初期他沒有太多良好資源，只是普通遊走各個時裝展，當時收入不可觀。一年後，因出演韓國娛樂公司YG旗下的偶像團體MV終為人認識，之後他開始參加不同的綜藝節目。

二十五二十一｜南柱赫自小為了幫補家計嘗試不同類型兼養成不怕吃虧的個性。（IG@skawngur）

直到韓劇《學校2015》是南柱赫首次擔當男主角，這個男一亦得來不易，由於南柱赫從模特兒圈轉戰演藝圈，因此導演不敢輕易取用「新人」的南柱赫。為表誠意他前後5-6次親自跟導演見面，終於打動了導演並成功擔當男一的角色。劇中他都把角色表現得淋漓盡致，但相比同劇中擔住女主角的金所炫及男二的陸星材的演技下，讓人不禁比下去。

二十五二十一｜韓劇《學校2015》是南柱赫首次擔當男主角，這個男一亦得來不易。（《學校2015》劇照）

之後，南柱赫再度挑戰演技出演《舉重妖精金福珠》，劇中他與同樣由模特兒出身的李聖經合作，拍攝劇集前二人曾早已合作過，因此出演時默契到十足，大起化學作用。劇集播出後大受歡迎，南柱赫的演技被外界大讚進步不少。南柱赫不但被大獲好評兼跟同劇女主角假戲真做，可惜戀情公布後4個月，因聚少離多而戀情告吹。讓南柱赫最備受批評絕對是他出演韓劇《河伯的新娘》，他跟女主角申世景毫無火花，並劇情空洞，讓劇集收視強差人意，而且南柱赫更被大眾直批演技尷尬及生硬。

二十五二十一｜南柱赫出演《舉重妖精金福珠》跟同劇女主角李聖經假戲真做。（《舉重妖精金福珠》劇照）

二十五二十一｜韓劇《河伯的新娘》收視強差人意，南柱赫更被大眾直批演技尷尬及生硬。（《河伯的新娘》劇照）

2018年，南柱赫憑電影《浴血圍城88天》獲得韓國青龍電影獎及最佳男新人獎，終於擺脫「演技生硬」、「不懂演戲」的負面標籤。在今次《二十五，二十一》劇集跟演技派金泰梨合作，南柱赫不單沒有被比下去，演技更見細膩，劇中多個場面都讓網民直呼「南朋友有罪」。

二十五二十一｜南柱赫憑電影《浴血圍城88天》獲得韓國青龍電影獎及最佳男新人獎。（《浴血圍城88天》劇照）