記者親試UNIQLO、GU最新春季服飾 縷空針織衫$179、連身裙$99必買

【UNIQLO／GU／春季服飾】踏入春季，相信女生們都開始換上新衣裳迎接春天。UNIQLO與GU的服飾一向以時尚及性價比高而深得女士們歡心。今次記者就於UNIQLO及GU搜羅了一系列的最新春季服飾，為大家襯出4套不同風格的服飾，由約會甜美風至OL上班造型都有，女生們可以參考一下以下4套春季穿搭提案。



【UNIQLO／GU】春季穿搭1. 約會甜美風

不少男生都喜歡充滿氣質及女人味的長裙打扮，今次的約會造型選擇了GU的百摺長裙及縷空針織衫。淺黃色再加上百摺長裙這個流行穿搭單品，穿上後顯得春夏感十足。而縷空針織衫以荷葉邊設計，最特別就是有前後兩面都可以穿著，其中一面附有蝴蝶結，一件衫襯出兩種著法，性價比超高。兩件單品穿上令人感覺非常清新，並且斯文得體，非常適合女生們與男朋友約會時穿著。

【UNIQLO／GU】春季穿搭2. 日常休閒風

日常休閒造型則以大家都有的時尚單品為主，選擇了UNIQLO的T恤及GU的牛仔褲及長版外套。UNIQLO的羅紋T恤出名百搭，基本上配襯不同單品都不會「炒車」。而GU這條牛仔褲採用了直筒闊腳設計，不但可以修飾腳型及拉長身材比例，視覺上更即時有增高效果。此外，還可以加上一條皮帶，為造型增加亮點。春天天氣乍暖還寒，怕冷的女生更可以加多一件長版外套保暖，平常更可以當作連身長裙穿著。

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【UNIQLO／GU】春季穿搭3. 幹練OL風

女生上班當然需要一個幹練的上班穿搭！上班穿搭選擇了GU的休閒連身裙及UNIQLO麻質西裝外套。牛油果綠的休閒連身裙充滿春天氣息，再加上麻質西裝外套即刻增添了幾分成熟女性魅力。而且這套春夏淺色穿搭有別於一般死氣沉沉的黑色上班套裝，穿上後既保留了幹練感又可以提亮氣色，即時拉近與同事之間的距離感。另外，還可以配上UNIQLO的長型手袋放置日常用品。

【UNIQLO／GU】春季穿搭4. 可愛少女風

踏入春季，大家不妨可以挑戰一下充滿可愛感的少女打扮。今次的可愛少女風穿搭選擇了UNIQLO的牛仔裙、T恤以及GU的針織背心。上身的穿搭以蝙蝠袖白色T恤作內搭，再加上同色系的針織背心，令造型更有層次；而下身則選擇了十分日常的牛仔裙，當中更加入流蘇設計，更顯活力及親和力。此外，更配搭了同屬白色系的UNIQLO帽子及斜揹袋，白色漁夫帽又可愛並可以遮太陽，春天出外郊遊不怕曬黑，絕對為整體造型大加分。

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記者：陳婉珺

拍攝、剪接：麥超億

編輯、統籌：翁冠燊

服裝提供：UNIQLO、GU

