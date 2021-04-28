韓劇｜盤點 《Penthouse》李智雅太陽眼鏡配搭　優雅霸氣潮流款式

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韓劇女主角必備的太陽眼鏡GENTLE MONSTER在《上流戰爭2 Penthouse》播出後，再掀熱潮，看完好想買大框型太陽眼鏡！

繼《天空之城》、《夫婦的世界》之後，帶有女性主義的韓劇風靡全亞洲，比起浪漫愛情的劇本，觀眾對於迂迴故事、創新局面、社會議題等討論度更高。今年度最受矚目的懸疑推理韓劇，非《上流戰爭2 Penthouse》莫屬，絕無冷場的劇情收視打破近5年韓國三大無線台最高收視紀錄。《上流戰爭》中的主角們生活在被譽為「韓國第一豪宅」的赫拉宮殿裡， 在名流富貴的生活圈與權貴人物亦敵亦友地交涉。

第二季中，女主角沈秀蓮（李智雅 飾）和吳允熙（柳真 飾）雙雙聯手，正面交戰朱丹泰（嚴基俊 飾），戲劇中的角色穿搭也從優雅輕柔，轉變為俐落個性風格，配件也選擇以GENTLE MONSTER黑色系小臉墨鏡，彰顯堅強的女性風韻。以下VOGUE盤點劇中GENTLE MONSTER小臉墨鏡熱門款式，戴上去充滿氣勢。

盤點熱爆《Penthouse》的GENTLE MONSTER眼鏡款式▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：上流戰爭必備！《Penthouse》女主角的氣勢墨鏡盤點，GENTLE MONSTER大方框、貓眼太陽眼鏡成熱搜】

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