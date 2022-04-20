星座大小事｜金牛超懂享受生活　事事照顧　是最窩心的伴侶

【星座大小事】4月20日就正式踏入今年金牛座的出生日子，01TV邀請到神婆辦公室Celia幫我們分析金牛座的性格特點、愛情觀、事業，甚至隱藏的一面。一說到金牛座首先會聯想到務實又傳統的形象，但亦有人因為誤中雷區見識過金牛座的「牛脾氣」！到底你是否想像中了解他們呢？點擊睇片！



淺談金牛座基本個性

金牛座是屬於固定星座兼土象星座，凡事以穩定保守為先，做事比較可靠、實際，由於講求做事穩打穩紮的關係，作為金牛的朋友注意，金牛座喜歡按自己的節奏做事，不太喜歡變化並且不希望別人干涉及打擾，要尊重他們這種不想改變的想法。不然，他們便會發很大「牛脾氣」，反而傷害大家感情。

金牛座的「發哥」周潤發，是個公認的愛妻號，非常愛護太太，亦非常愛惜她，因此金牛座視為結婚對象是很不錯的！ Celia（神婆辦公室）

在愛情中的態度及個性

金牛座到底有否視你為重要的另一半甚至家人的地步，因為他對所有事情的價值都有自己的一套標準。若然你是他們的另一半，當他們認定你是最值得信賴，他們就會非常慷慨大方，並非大家所想的一樣孤寒 ，甚至會捨得為你買任何價值連城的禮物。他們非常重視日常生活所需，他會關心你有否吃得飽、穿得暖，做盡一些窩心的舉動，絕對是暖男暖女的代表。另外，又因為金牛是非常念舊，會收集一堆有紀念價值或重要回憶的物品，包括戲飛、毛公仔等。

斤斤計較的人可能是是來自於他們「我不欠人、人不欠我」的性格 Celia（神婆辦公室）

在工作中的態度及表現

在工作中表現，金牛座都比較低調、務實，由於他們是一個有自己的規則、工作效率及模式做事，面對任何變化都有不動如山的本事。因為講求原則又不喜歡改變，假如認為他們是斤斤計較的人可能是是來自於他們「我不欠人、人不欠我」的性格，他們亦不愛搶同事的功勞亦不喜愛出風頭，正因為這種穩定的個性，做事有恆心，容易得到上司的歡心。土象星座較不會變通亦不易改變，在這個急速變化的世界，金牛顯得非常蝕底，因此心態上保持開放性和彈性，對金牛非常重要！

「面懵心精」，都是大家不認識的金牛座。 Celia（神婆辦公室）

不為人知的陰暗面或地雷區

金牛座看似是好好先生或小姐，性格無所謂又隨和，當有需要的時候他們很會說謊的。他們擁有很強的邏輯及分析能力，說謊時很流暢，甚至毫無破綻非常完美，很多時被形容「面懵心精」，都是大家不認識的金牛座。另外，金牛是不易改變而且堅持到底的人，也許表面上都聽你的話，但心裡決定好，無論用任何論點去說服他們，絕對改變不了，所以他們內裡是一個非常固執的。

***星座命理並非精密科學，內容只供參考！

嘉賓：神婆辦公室 Celia

統籌：葉思雅

美術：鄒嘉寶

同場加映星座分析即睇👇🏻👇🏻👇🏻

星座大小事｜白羊熱情變冷淡感情恐生變 切勿背叛其實復仇心超強

星座大小事｜分析雙魚座個性、陰暗面 善解人意但花心又濫情？