林淑敏大小姐化療休克後腦霧　入行22年兼職撐夢想：本來無一物

林淑敏因《愛‧回家之開心速遞》中「大小姐」龍力蓮一角，為人熟悉，也在2018年《萬千星輝頒獎禮2018》中奪得「最佳女配角」，實力被受肯定，演藝事業登高峰；眾所周知，林淑敏10年前患乳癌，雖然治療後康復，後遺症卻影響不斷，想成功比起普通人更需要努力：「仲有一口氣，要令自己嘅人生更精彩。」



「大小姐」林淑敏早前接受港台《舊日的足跡》訪問回憶當年抗癌事。（sukman_lam＠instagram）

「大小姐」林淑敏患癌化療4度休克後 遺症影響拍戲

「大小姐」林淑敏於2008年患甲狀腺功能亢進症，痊癒後更證實患乳癌，令內心頓時崩潰，事事變得緊張，早前接受港台《舊日的足跡》訪問回憶當年抗癌事，一點也不容易。

在化療期間，林淑敏曾打4針都出現休克情形，有一次打針3分鐘後連面都變成黑色，需要醫生搶救，醫生指她的身體會慢慢復原，但林淑敏等了6、7年，至今仍有些腦霧症狀，當年更會「斷片」，不知自己在說什麼，甚至試過駕車回家時在路上兜了2、3個小時；

除了生活上，林淑敏工作也飽受後遺症影響：「記得一次，與蘇玉華拍劇時，之前大家有講有笑，怎料一開機，我便忘記所有本來熟讀的台詞，望着對方一句對白也說不出。當時我好尷尬，難以解釋發生甚麼事，我知自己發作，只能不停講對不起。」林淑敏一直沒有只跟蘇玉華解釋，但大讚對方好人，又是位好演員：「我愛你， 蘇玉華！」

林淑敏因2000年參選港姐入行。（《香港小姐》擷圖）

入行22年曾怕失去「大小姐」：可以卑賤，可以成功

2000年參選港姐入行，由《真相》的闊太Emily，至「大小姐」龍力蓮及資深大律師賈慕芝，林淑敏凌厲的眼神，如機關槍般的語速，都使下屬敬而遠之，原來她一開始只視演戲為工作，有糧出就有生命力，是因為癌症，改變了想法，決定活出精彩人生：「大病過後，我坦然問自己，既然TVB收留，之後的路要如何走？我深入禱告，決定於有生之年，還有一口氣，要令自己的人生更精彩，去盡啲，起碼盡力先對得住自己。」

不過在香港演戲不易，生活較艱難，要喜歡上熱誠大於金錢物質所帶來的滿足感才可以堅持，為了演戲，林淑敏曾一度身兼兩職，同時當演員和文員，平日亦會較省錢，「其實只需返回最起點，後退一步去想自己真正需要甚麼，當我們價值觀扶正後，就能用興趣繼續實踐理想。」

林淑敏堅強和樂觀。（sukman_lam＠instagram）

癌病或讓人失去生存意志，但因林淑敏的堅強和樂觀，令其戰勝病魔，接受其他訪問時，表示：「那次的大病，對我來說是有收穫。很多人認為患大病會賠上健康，但起碼在我身上並不是，自此令我更注重健康，我認為健康是可追回來。」她亦感謝信仰的幫助，雖然沒保證天色常藍，但讓她在患病中，得到依靠。

上天總是眷顧努力的人，2017年林淑敏終於遇到《愛‧回家之開心速遞》的「大小姐」，為了保持角色形象，她沒有再接其他角色：「德高望重的大小姐，不可以突然變師奶。」林淑敏非常敬業。

「大小姐」捧她上天，同時只要角色完結，她也會面臨失落，擔心屆時會否回到以前演路人的日子，就在為此煩惱時，曾患重病令好明白「本來無一物」的道理：「為何要為擁有過的感到失落，不如現在咬緊牙關把事情做好。如果劇集真的有變動，我可以選擇退休或者繼續演下去。不去想將來會否有更大成就，人就會開心很多。我可以處於卑賤，又可以處於成功，最緊要過癮！這個角色由誰演都會好笑，我很幸運地被選中。」