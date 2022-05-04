59歲葉童滿頭白髮被狠批　拒醫美零保養接受「老去」是人生美事

葉童老公｜現年59歲的葉童日前都加入抖音，跟大眾們拍片分享生活，葉童一臉陶醉大曬結他，不過網民都把焦點放到她的外觀上。片中葉童穿著簡樸，滿頭白髮加上整個人消瘦了不少，跟昔日的樣子判若兩人。早年，葉童亦曾由被拍到在吃路邊攤的照片，當時已被一眾網民狠批顯老。不過葉童懶理網民批評，一套正面的生活態度讓不少網民大讚。



葉童老公｜葉童穿著簡樸，滿頭白髮加上整個人消瘦了不少。（抖音@葉童 截圖）

葉童老公｜葉童跟昔日的女神樣子判若兩人。（抖音@葉童 截圖）

現年59歲的葉童曾跟趙雅芝一同演出《新白娘子傳奇》，因而被封「永遠的許仙」。近年北上發展的葉童早年被拍到在街上吃東西的照片，當時她身穿格子襯衫，一頭金髮再以素顏狀態下讓網民們直呼不認得她，更感嘆果然歲月不饒人，女神不再。

葉童老公｜近年北上發展的葉童早年被拍到在街上吃東西的照片。（抖音@葉童 截圖）

葉童老公｜當時葉童身穿格子襯衫，一頭金髮再以素顏。（抖音@葉童 截圖）

日前葉童於抖音分享短片，再引來網民的關注，片中葉童一頭白髮看起來相當憔悴，加上片中見她消瘦不少，讓網民擔憂其健康狀態。不過葉童在影片中相當有活力，向外界大展彈結他的技術，對於外界批評自己的外觀，葉童毫不在意，而且她亦曾透露自己不執著年紀，認為心態取決一切，比起一切的保養品更優勝。

葉童老公｜葉童是香港數一數二的大美女之一。（VCG）

葉童老公｜葉童一直都好優雅。（VCG）

葉童曾受訪時大談自己對「變老」的看法，她從不介意臉上留下歲月的痕迹，甚少刻意管理，只要身體一直健健康康就好了，她更直言認為人能夠自然地老去是一件好事，加上她認為年齡只是數字，人老去才可以累積更多智慧及經驗，因此活在當下即可，何必過份執著。

葉童老公｜葉童是香港數一數二的大美女之一。（VCG）

心態是最佳保養品，年齡只是數字 葉童

葉童現時看來如此豁達，其實她亦曾遇上迷失的時候。葉童自小已養成獨立的性格；16歲開始模特兒工作，透過陳國熹導演的引薦而入行。直到1982年跟哥哥張國榮合作《烈火青春》，由題材大膽而受於關注。起初父母都相當反對，認為娛樂圈是一個三教九流的圈子，只給予3年限期她。誰不知劇集《烈火青春》大獲好評，之後再憑電影《表錯七日情》勇奪香港電影金像獎最佳女主角。20歲年紀輕輕就獲得如此成就相當厲害，但正因20歲之齡封后使葉童感到迷惘，更疑惑自己是否合適？

葉童老公｜57歲的葉童早在19歲時，便與張國榮在電影《烈火青春》扮演情侶。(《烈火青春》劇照)

至於感情方面，葉童16歲已踏入娛樂圈，跟多位影帝人馬合作。入行多年葉童不曾出現緋聞，多年來更只認定丈夫陳國熹一人。現時跟丈夫結婚相愛33年，葉童曾在訪問中提及，她對男人樣貌並無太多追求，做事專注的男人最為吸引，剛巧陳國熹從小在外國留學，學識多，又懂得拍攝硬照、電影與廣告製作，難怪葉童只25歲便情定對方，成為對方的妻子。曾有一段時間葉童因工作需要長時間居於內地，跟丈夫長期分隔兩地。葉童直言沒有刻意維繫，心知丈夫都了解自己的工作。

葉童老公｜入行多年葉童不曾出現緋聞，多年來更只認定丈夫陳國熹一人。（Weibo@SarmSuk）

葉童老公｜曾有一段時間葉童因工作需要長時間居於內地，跟丈夫長期分隔兩地。（Weibo@SarmSuk）

葉童老公｜葉童跟丈夫結婚相愛33年，早於25歲便情定對方，（Weibo@SarmSuk）

人與人之間儘管多親密，也要保持一定的距離 葉童

夫妻二人多年間以『相敬如賓』4字建立起二人的婚姻生活，當年丈夫陳國熹曾傳出屢次出軌。多年後，葉童接受《星級會客室》訪問時親自回應多年間的傳言，她表示自己不是一個愛「報導」的人，更認為每對夫妻總會遇上高低起跌，人生就是一場看不到盡頭的顛沛流離，長久的陪伴便是最長情的無言告白。對於一些子烏虛有的事，不值得傷害彼此的感情，因此彼此間失去信任，對方再做任何事都是徒勞無功。

葉童老公｜夫妻二人多年間以『相敬如賓』4字建立起二人的婚姻生活。（Weibo@SarmSuk）

葉童老公｜當年丈夫陳國熹曾傳出屢次出軌。多年後，葉童接受訪問時親自打破多年間的傳言。（Weibo@SarmSuk）