江若琳因官司得抑鬱不敢生育　入行15年望簡單過日：不會再做明星

【江若琳Elanne｜Gentlewomen】 提到江若琳（Elanne），立即聯想到的關鍵詞：「大眼仔」、「閃婚」、「打官司」、「住大屋」；入行已15年的她，拍戲唱歌樣樣精，作品無數，到底哪一面才是真正的江若琳？

江若琳卻笑着回答：「無用、懦弱、廢，我覺得自己很無用，遇到委屈，為何不敢表達，我為什麼要怕事，從小都是。」



江若琳當年陪朋友試鏡而入行。（黃寶瑩攝）

緣份驅使入行 賺律師費、問家人拎錢捱足15年

江若琳（Elanne）嬌小、溫文地走進拍攝場地，令人有一種想保護的感覺，訪談間，卻有着截然不同的感覺，談吐有禮大方，配上休閒西裝穿搭，流露出一絲絲歷練，是江若琳因為於娛樂圈中打滾了15年，還是反映官司後人生的轉變？

「從小都沒有說『我要做藝人』，我非常相信上天安排，奇怪一次又一次接觸到這行；當年只有16歲，是否應該襯後生試下，有什麼事返轉頭也有時間。」江若琳回想入行經過，曾想成為舞蹈員的她，一次又一次陪朋友試鏡，被娛樂公司邀請入行，抱着賺零用錢、貪玩的心態便草草入行，怎料娛樂圈並非她想像的：「以為拍電影好好玩，但原來瘋狂被罵，喊不出來又被罵」、「這10多年都好多困難，大家只會看到光鮮亮麗一面。」

以前，我不敢告訴別人辛苦，因為只要我認為自己好辛苦，我就會覺得是，所以我要麻醉咗自己「我一啲都唔辛苦」，我才可以捱下去。 江若琳（Elanne）

眾所周知，江若琳在2014年被前經理人公司控告，官司擾攘足足8年，當年江若琳只有26歲，她形容26歲是女生最精彩的時刻，工作開始上軌道，放假與朋友到處玩樂，而她卻奉上這黃金歲月給官司：「我完全沒有自己生活，不斷地拍戲，將全份酬金交律師費，多年都是這樣過」、「35歲前，我想生小朋友也有壓力，為什麼之前一直沒有（生育計劃），是我不想小朋友陪我經歷壓力，我們想所有事情都解決，我們才有小朋友，重新過生活。」

江若琳指收入都是用來交律師費。（黃寶瑩攝）

當人人以為江若琳工作無數的時候是她最風光的日子，原來她都用來交律師費，工作多年，1元家用也交不出來，甚至問家人拿取交通費，覺得自己非常沒用。

江若琳的信念是「從一而終」。（黃寶瑩攝）

信念「從一而終」令她堅持，也令她瓦解...

生活如此艱苦，為何江若琳還要留在娛樂圈？

「入咗行後，發現自己喜歡演戲、享受片場生活，喜歡唱歌，有一班與我非常親近的歌迷，支持我，令我好滿足感。」、「身邊人會給予我很多希望：捱過去啦，好快就會見到成績，好快就賺到錢。」因為善意的希望，令江若琳繼續走下去，加上「從一而終」的信念令她不放棄：「做任何事我都希望從一而終，既然決定去做，就一定要堅守到底，是我一份堅持。就像無論從前經歷多少，我都堅持到完約一日，而我是唯一一個完成到這份合約的人。」言語間，江若琳流露出她的堅定。

回想過去15年，江若琳因故作堅強的性格，而患上嚴重抑鬱症，曾3個月沒睡眠、想在高速公路跳車，更試過寫下遺書：「我不是尋死，我只是想睡覺。」她一直以為自己非常樂天，沒想到，自己完全不懂處理負面情緒。

以往所有訪問大家都覺得「江若琳」好堅強、好硬正，其實我絕對唔係一個咁嘅人。 江若琳（Elanne）

為了家人，江若琳決定用盡辦法也想醫好自己，最後憑着西醫、運動痊癒不少，但她也感恩這些經歷：「有時你不說不、我不鍾意、我不想，原來別人是不知的。」江若琳也勸戒女生，不要不斷迎合他人，最後受傷只會是自己，要有自己的菱角：「我非常欣賞烈女，勇於表達意見，而我卻不敢與他人吵架。」

被問到要是能從頭開始，她還會不會加入娛樂圈，她堅決說不：「18年來都很辛苦，所以不會，我寧願追求簡單生活。」

現在的江若琳是幸福、自在，以往10幾年的江若琳好像給人捆綁着。 江若琳（Elanne）

江若琳感謝另一半蕭唯展的陪伴。（黃寶瑩攝）

戀上10年友人悟出正常戀愛觀：不需要改變自己

提到醫治抑鬱症的「神藥」，江若琳興奮的感謝另一半蕭唯展（前名蕭潤邦，Oscar）：「有次，他發現我袋中的藥物，他很生氣，在我面前把所有藥掉到垃圾桶，跟我說，你以後別再靠藥物。」江若琳指老公是一個充滿正能量的人，經常帶她到街上，讓她看看不同的生活，令她覺得自己擁有健康的身體也算是福氣。

江若琳與蕭唯展2017年4月29日公開戀情。（elannek930@instagram）

江若琳與蕭唯展因為2007年同期以新人出道而認識，相識10多年，由友人變戀人，拍拖9個月便結婚，外界對於二人超越友誼的感情感到非常好奇，她卻甜蜜回應：「我覺得我們已浪費了10年的時間，有時望着他，覺得我們相處的時間只剩60年，如果早10年一起，便能擁有多10年的時間。」

江若琳分享，從前只視對方為「大哥哥」，直至一次二人同在上海工作，他鄉遇故知，開始深入了解對方：「男生聽女生的經歷時，通常想快快轉話題，但他會比我更加生氣，會跟我一起傷心，他會為我氣憤，在他身邊，我可以做一個小朋友。」

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江若琳提到，作為公眾人物行為要檢點，戀情可避則避，習慣收埋的她，外出都戴着口罩閃閃縮縮，蕭唯展卻拿掉她的口罩：「我們談戀愛光明正大，如此快樂，為什麼不能夠受別人的祝福？」他還帶她去食仔麵、掃街，這都是以往身為女明星被禁止的事。

「為什麼我可以和丈夫拍拖數月便長相廝守，（因為）在他身邊不需要改變自己，他令我知道什麼是快樂。」江若琳以過來人身份分享愛情，努力改變自己迎合對方，是可以維持一年、兩年、三年，但其實長遠自己會不快樂，會活得不像自己；找一個拍拖對象，以結婚為前題的，一定要大家覺得在身旁非常舒服，可以真真正正做自己是非常重要，而這就是江若琳與蕭唯展。

江若琳只承認3段戀情，其他只屬緋聞。（黃寶瑩攝）

我經常安慰自己，在這一行沒有得到什麼，兜兜轉轉中，可能只為遇上他

感謝娛樂圈 簡單過日便是福

田蕊妮曾形容二人是「作嘔情侶」，江若琳卻認為自己與對方一點也不浪漫，經常忘記重要日子，沒有高級餐廳、花、手袋，只有魚蛋粉、盆栽，其實二人浪漫的地方在於細節，蕭唯展把江若琳的說話都放上心頭，會為她、陪她做喜歡的事：「他不願意再出幕前，但在我2017年演唱會時，不懂跳舞、手腳不協調的他卻為了我，願意花很多時間心機，嘗試去努力，每天在家中找我練習演唱會的舞蹈。」江若琳指，經常安慰自己，在這一行沒有得到什麼，兜兜轉轉中，可能只為遇上他。

2017年，蕭唯展為江若琳再登台。（elannek930@instagram）

今年將踏入35歲的江若琳，面對10多年的風浪也感疲憊：「原來當你經歷很多大事後，簡單生活是一種奢求，常以為簡簡單單過生活好容易嗎，不是。」

現在，她只想簡單過日，想每天走出門口，都是快樂的，遇到喜歡的作品才做；也寄予10年後的自己：「希望有一個幸福的家庭，很完整的家庭，我的貓長命百歲，我小朋友很健康，我丈夫事業有成。」

記者：林珈希

編輯、統籌：翁冠燊

攝影：黃寶瑩

拍攝：葉思雅、盧文俊

剪接：葉思雅

美術：賴文傑

服裝提供：INNIU

場地提供：Glass Cube

髮型：Terry Yeung@Yonda.hair

