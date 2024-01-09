打卡特色餐廳2024│尖沙咀/中環灣仔餐廳推薦！昭和/異國風/米芝蓮

【打卡餐廳推薦2024│黃埔｜尖沙咀｜灣仔｜中環】情人節快到了，當然要和她/他共晉晚餐，好好享受二人世界甜蜜時光。《01女生》為大家精選以下打卡餐廳推介，當中更可以俯瞰維港景觀，可以一邊享受美食，一邊影靚相，大家記得Bookmark及提早預訂！



黃埔打卡餐廳推薦2024│藍色歐陸風咖啡店Perhaps-cafe

作為美食集中地之一的黃埔，近年有不少高質餐廳進駐。這間走歐陸海的咖啡店，店面以海洋藍色圓形玻璃窗配上金屬線條為主要設計，吸引不少人在門前打卡。

咖啡店主打多款咖啡、輕食及甜點，當中必食推介為All day breakfast，德國香腸、薯餅、煙三文魚、酸種吐司等，超級豐富。另外亦有鮮牛油果蓉炸鳳尾蝦吐司、蜜糖檸檬雞翼、卡邦尼意粉等，喜歡甜點的你必須嘗試蘋果肉桂窩夫！

黃埔打卡餐廳推薦2024 | Perhaps-cafe

地址：紅磡福至街38-42號紅磡灣中心地下6號舖

電話：93596943



黃埔打卡餐廳推薦2024｜西班牙地中海菜維港海景餐廳 The Bayside

座落於黃埔花園，九龍海逸君綽酒店地下，鄰近港鐵黃埔站D1出口，非常「就腳」！其室內及露天空間佔地約6000呎，環境相當寬敞！大家可以180度飽覽維港景色，和另一半來來chill一下共渡浪漫時光。

餐廳主打地中海菜，特別選用歐洲南部的頂級食材烹調美食。午餐時段設有自助形式的冷盤、餐湯、沙律、芝士拼盤及自家製甜點。其中生蠔、松露芝士、三文魚他他、波士頓龍蝦濃湯等前菜十分奢華，情侶們務必要來嚐嚐看。

晚餐時段由下午五時半開始，菜式包括：蟹肉餅、乾式熟成和牛扒、香草烤羊扒、蒜蓉牛油波士頓龍蝦、手工意粉、Risotto、薄餅等等。甜品種類也非常多，有巴斯克芝士蛋糕配覆盆子雪葩、提拉米蘇、意式雪糕Gelato和椰子檸檬撻！

黃埔打卡餐廳推薦2024 | The Bayside

地址：紅磡德豐街18號黃埔花園地下G1號舖

電話：21232177



尖沙咀打卡餐廳2024｜印度中東菜Tagline Restaurant and Bar

這是一間少數設素食非素食餐牌的印度菜餐廳，亦有阿拉伯套餐可選。餐廳面積不算大，但內部裝潢洋溢著印度風情，猶如置身於當地。侍應絕大部分為印度人，服務態度友善親切。推介大家嘗試印度烤雞、羊肉和烤雞肉串、牛油燴咖哩魚、羊肉炒飯等，純素主食有燜黑扁豆配蒜肉烤餅和印度式煮芝士配牛油烤餅，選擇甚多。

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尖沙咀打卡餐廳推薦2024 | Tagline Restaurant and Bar

地址：尖沙咀寶勒巷10號10 PRAT 4樓

電話：53937474



尖沙咀打卡餐廳推薦2024｜星夜藍餐廳Monmono Restaurant & Bar

尖沙咀新Cafe Monmono Restaurant & Bar全店以星夜藍為主調，店內設有復古小轎車、懷舊電話亭，以及「CASINO」燈牌3大必影打卡位，可以輕鬆拍出型格美照，打卡一流。食物方面就以一般西餐菜式為主，例如有炒活藍青口配蕃茄忌廉汁辣肉腸；而甜品雲朵慕斯蛋糕以及MONMONO星空調酒亦賣相精緻，絕對要「相機食先」。

尖沙咀打卡餐廳推薦2024│Monmono Restaurant & Bar

地址：尖沙咀山林道4號恆貿商業中心地下2-3號舖

電話：9248 4154



尖沙咀打卡餐廳推薦2024｜飛行主題餐廳Cabin Crew Coffee by Holly Brown

餐廳採用飛行主題裝潢風格，設有飛機艙、航廈指示牌、時區鐘三大特色打卡位，拉開飛機艙遮光板時可看到機翼、雲海等優美景色，與乘坐飛機時的景象如出一轍。主打西式美食，推介款式有燒豬仔肋骨、慢煮乳豬配薯角、燒烤組合（配燒雞半隻、迷你手撕豬肉漢堡包及豬肋骨）等。

尖沙咀打卡餐廳推薦2024│Cabin Crew Coffee by Holly Brown

地址：尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場一期 2 樓 228 號舖

電話：5590 0283



尖沙咀打卡餐廳推薦2024｜清真寺異國風餐廳Library Restaurant and Bar

今個情人節暫時沒有時間和伴侶去旅行的話，不妨到這間充滿異國風情的酒吧！餐廳享有清真寺景觀，可輕易拍出充滿異國風情美照。而室內更以墨綠色為主調，再加入金屬元素，打造摩登型格的空間，難怪成為近期熱門網紅打卡餐廳之一。餐廳提出意粉、牛扒等西餐之外，亦設有下午茶，還會有多款咖啡及雞尾酒供應，味道不錯。

尖沙咀打卡餐廳推薦2024│Library Restaurant and Bar

地址：尖沙咀彌敦道74-78號文遜大廈3樓B室

電話：2818 6337



尖沙咀打卡餐廳推薦2024｜日系昭和餐廳婆婆珈琲屋

婆婆珈琲屋山林道店以富士山和獅子山為創作主題，融合零售和餐飲元素，造就婆婆生活概念，以建立一個鑒賞家品器具的空間，讓都市人的心，從繁忙的工作瑣事中，帶回到生活細節，重新感受質感選物美學。自家Kombucha和特色漬物每日由婆婆用心製作，希望客人有種恍如在家用餐。當中必食推介有北海道芝士薯餅、赤富士 ‧ 芝士松露飯團、桂花糖漬蕃茄、富士牛乳布丁等。

尖沙咀打卡餐廳推薦2024｜婆婆珈琲屋

地址：尖沙咀彌敦道176號The Nate 1樓

電話：9675 1438



中環打卡餐廳2024｜異國風印度餐廳Chutney Tandoor House

餐廳能夠俯瞰大館，裝潢設計充滿獨特唯美殖民風。餐廳以木材及織藤為主調，設有梳發卡座及色彩多變的馬賽克地磚，並掛上多幅印度皇宮及君主為題的藝術作品，富濃郁異國宮廷色彩。

餐廳設有兩座度身訂造的炭火Tandoor窯爐，能以高溫鎖緊肉汁，烤鱸魚Tandoori Seabass、烤西班牙羊肩Sikandari Raan等菜式經過炭火洗禮散發煙燻焦香。而前菜小食推介有：印度常見街頭小食Raj Kachori、咖喱燉菜Keema Pav等。

中環打卡餐廳推薦2024｜Chutney Tandoor House

地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈4樓

電話：2330 0027



中環打卡餐廳2024｜多國菜1111 ONES Restaurant & Lounge

1111 ONES（發音為“ones”）餐廳靈感設計來自美國亞利桑那州「羚羊峽谷」，所以以褐色、鐵鏽色調為主，菜式由主廚Chris Chan以全球最優質食材精心打造。主用餐區設有 8 個櫃檯座位，可觀看開放式廚房，享受獨特的近距離體驗。

中環打卡餐廳推薦2024｜1111 ONES Restaurant & Lounge

地址：中環安蘭街18號11樓

電話：2910 1128



中環打卡餐廳推薦2024｜中東街頭菜BEDU

BEDU位於中環歌賦街，於港鐵上環站 A2 出口，步行約5分鐘即可到達。餐廳主打中東菜，以現代手法重新烹飪傳統街頭小食，十分值得一試。當中包括佐以焦糖乳清和松子、松露鴨塔吉鍋配開心果和雞蛋，以及醃新西蘭青口配炭香哈里薩辣醬和本地生菜。如果你拿不定主意，亦可以嘗試由行政總廚所設計的主廚菜單!

中環打卡餐廳推薦2024｜BEDU

地址：中環歌賦街40號地舖

電話：2320 4450



中環打卡餐廳推薦2024｜經典英倫餐廳Magistracy Dining Room

餐廳前身為中央裁判司署大樓，Black Sheep Restaurants為此百年古蹟賦予新生命，並以倫敦經典高級食府為概念，提供英倫風歐陸菜。餐廳內氣派十足，充滿古建築與藝術的裝潢，讓大家體驗英倫風情。溫馨提示，為保持食府傳統，男士需穿著長褲、有領恤衫及密頭鞋履，女士穿著優雅晚裝禮服。

中環打卡餐廳2024｜Magistracy Dining Room

地址：中環亞畢諾道1號

電話：2252 3177



中環打卡餐廳推薦2024｜米芝蓮一星餐廳Louise

餐廳前身是三級歷史建築荷李活道已婚警察宿舍，後來經活化後成為創意中心。餐廳內飾以復古牆紙、水晶燈飾等裝潢。餐廳主打選料上乘、賣相精緻的法式菜餚。建議先到樓下的酒吧淺酌，再到樓上的主用餐區品嚐創意佳餚。特別推介招牌焗香烤本地三黃雞伴新瀉米雞油飯、精選法國芝士拼盤、黑松露伴天使麵配鹽醃昆布及 Kristal 魚子醬、自家製傳統酥皮肉派以及可露麗。

中環打卡餐廳推薦2024｜Louise

地址：中環鴨巴甸街35號元創方JPC地舖

電話： 5722 3269



灣仔打卡餐廳推薦2024｜意大利菜Crust Italian

餐廳位於和昌大押地下，內部環境復古優美，裝修設計靈感來自意大利拿坡里百年咖啡館Gran Caffe Gambrinu－意大利十大最古老的酒吧和甜點店之一。色彩繽紛之餘，而且每個房間都有不同設計，相當有心思。裡面有長廊式陽台及高聳樓底設計，感覺十分舒適寬敞，不論一家大小，還是情侶或閨蜜作為打卡點也非常適合不過。

人氣菜式推介有，炸魷魚圈（calamari fritti）、炸薄餅（Pizza fritta）、炸麵條（frittatine di pasta）、海鮮刺生（crudo）、鱈魚，拿坡里經典巴巴冧酒蛋糕（baba rum）等。

灣仔打卡餐廳2024｜Crust Italian

地址：莊士敦道60-66號和昌大押地舖

電話：21910278



灣仔打卡餐廳2024｜西班牙風情餐廳 The Optimist

在城市中的異國風情餐廳，以藍綠色調為主要設計，裝修精緻，氛圍感十足，最適合前來慶祝特別日子，打卡一流。餐廳主打西班牙傳統海鮮及烤肉菜式，特別推介(Huevos Rotos煎蛋薯仔片配西班牙伊比利亞風乾火腿、油浸蒜片蝦、原隻龍蝦燴飯(Juicy Lobster Rice)及甜品Churros。

灣仔打卡餐廳推薦2024│The Optimist

地址：灣仔軒尼詩道239號地下至2樓

電話：2433 3324



灣仔打卡餐廳2024｜夢幻素食餐廳JAJA

全新素食餐廳JAJA位於灣仔藝術中心，餐廳兩個用餐區分別以粉藍及粉紅色為主調，粉藍區以糖果屋車卡為主題，彩紅流彩牆身、糖果吧、巨型甜甜圈咕𠱸、巨形夾公仔機，全都是打卡必影。粉紅色用餐區以夢幻花園為靈感，一片粉紅色花海作為窗簾，有霓虹燈標語的打卡牆、玫瑰花餐檯、法式梳化座位、手繪璧畫等。另外，更有可俯瞰維港景觀的陽台用餐位置。

JAJA主打素食菜式，包括亞洲美食，如雲南野菌滋補湯雲吞、提生糙米壽司、咖哩、喇沙及天婦羅等，亦有煙燻粟米條配燒烤素蛋黃醬、1米紅咖哩薄餅等原創美食。甜品方面就有Shake-it-off系列的夢幻奶昔，以及奇亞籽布丁。

灣仔打卡餐廳推薦2024│JAJA

地址：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

電話：2877 3999

