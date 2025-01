情人節禮物2025｜50+實用浪漫推薦：男友女友適合、情侶公仔/首飾

【情人節禮物2025】一年一度情人節就到了,除了要計劃好當日的行程外,一份浪漫又實用的禮物,定必能讓氣氛再度升溫!每年都為情人節苦思要送甚麼,不妨參考以下的情人節禮物靈感,為大家集合了適合送給女朋友或男朋友的禮物提案,無論你的預算是多少,都能從中選出最窩心又甜蜜的情人節禮物!



情人節禮物2025|Jellycat 毛絨公仔(價格視乎款式)

Jellycat以可愛的毛絨公仔於全球爆紅,由小朋友到大人都喜歡,作為情人節禮物絕對是不出錯的選擇!品牌更特別為情人節推出一系公仔,像是Amuseables Val & Tina Love Locks、Amuseables Rose Bouquet、Bashful Red Love Heart Bunny、Amuseables Pink And White Marshmallows等等,其中不少還可以當情侶公仔,一人一隻,非常甜蜜!

情人節禮物2025|Labubu THE MONSTERS-心動馬卡龍塘膠臉盲盒 HK$120/1個;HK$720/整盒6個

Labubu也是近年另一個火遍全球的公仔,尤其在BLACKPINK成員LISA和Rosé的分享後,更是成為女生們爭相入手的公仔!其中THE MONSTERS心動馬卡龍塘膠臉盲盒,是最受歡迎系列之一,而且這款還有掛扣,可以掛在手袋或是鑰匙上,更受女生歡迎!

情人節禮物2025|Swarovski Infinity 項鏈 HK$1,250

Swarovski的Infinity 項鏈,是以兩枚分別象徵「愛」及「無盡」的裝飾相互交織而成,設計本身就已是浪漫至極。項鏈當中代表著「愛」的墜飾以白色Swarovski水晶心呈現,而「無盡」的符號裝飾則鍍上了玫瑰金色,可代表著您長相廝守的承諾,亦是送給特別的她最佳禮物。

情人節禮物2025|Dior 迷你Lady Dior Gardenia 銀包 HK$5,800

Dior的迷你Lady Dior Gardenia 銀包,以沙色羊皮製成,綴有Cannage藤格紋圖案縫線,配上可拆卸的D.10.R.吊飾,時尚經典。這款銀包設計精巧,內裡備有5個卡片隔層、1個鈔票隔層、1個插袋以及1個拉鏈口袋,可收納所有日常必需品。

情人節禮物2025|Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS FINISH輕盈無瑕蜜粉 HK$420

Charlotte Tilbury的輕盈無瑕蜜粉,一直都是備受化妝師和女生們喜愛,是化妝包中不可或缺的無瑕底妝恩物!一盒即可定補兩用,粉質輕盈如空氣,妝感細滑如絲絨,只要輕輕一掃便能立即柔化肌膚瑕疵,撫平細紋,猶如為肌膚加上一層柔焦無瑕濾鏡一般,即使多次補妝亦不厚重!現時入手輕盈無瑕蜜粉,更可獲贈心型魔法粉撲,讓外出定妝更方便。

情人節禮物2025|Diptyque 情人節限定版香氛蠟燭禮盒-Baies(漿果)+Roses(玫瑰))HK$1,220

Diptyque 特地為情人節再度推出了超浪漫的限定版香氛蠟燭禮盒,兩款香氛蠟燭分別以紅色和粉色漆面玻璃燭杯盛載,經典橢圓標誌巧妙變幻成浪漫心形,配上經典躍動字母,象徵著愛的結合與邂逅。兩款香氛蠟燭可單獨燃點,也可同時燃點以營造令人無限遐想的野生花園氣氛,酸澀清新的綠植香氣與精緻優雅的玫瑰香調完美地融合,是一篇獨具匠心的愛情宣言。

情人節禮物2025|ghd 迷你纖巧造型夾 HK$1,595

ghd迷你纖巧造型夾小小一部,不僅不佔家裡空間,還便於旅行時攜帶。產品擁有纖細的發熱板,特別適合短髮與瀏海輕易由髮根和髮線位置開始造型,甚至為小撮頭髮都能塑造出精細有層次的造型效果。此外,造型夾採用先進的纎板雙核感應技術,提供精準無誤的溫度監測,恆溫於185℃最佳造型溫度,除了能塑造更順滑健康的頭髮,頭髮光澤度亦同時更提升。

情人節禮物2025|YSL BEAUTY MAKE ME BLUSH BOLD BLURRING BLUSH 高訂皮革胭脂 HK$465

YSL Beauty 全新推出全新的MAKE ME BLUSH BOLD BLURRING BLUSH高訂皮革胭脂,蘊含角鯊烷成分,具補濕特性,質感如絲滑般的柔嫩粉質,有效柔化毛孔、修正瑕疵並締造自然妝感,胭脂色彩全天候鮮明亮麗。這款粉狀胭脂披上一身奢華設計,以經典YSL金色Cassandre標誌點綴,搭配壓紋皮革外殼及品牌標誌性人字紋,猶如時尚小物!

情人節禮物2025|PRADA Mesh Cushion原光新肌氣墊粉底SPF 50+/PA+++ HK$660

PRADA所推出的原光新肌氣墊粉底,時尚簡約的設計,氣墊粉盒採用時裝布料Prada Re-Nylon再生尼龍訂製,並配有可替換補充裝,減少浪費及對環境構成的影響,融合了奢華、實用與環保理念。粉底配方亦完美體現Prada Re-Nylon再生尼龍的標誌性特質,輕巧細緻並富光澤感的魅力,締造無重霧光妝感,猶如濾鏡般修飾肌膚毛孔及瑕疵,長效24小時持妝不變色,展現無瑕細緻的原生膚質。

情人節禮物2025|L’OCCITANE 乳木果潤手霜 HK$245

L’OCCITANE的乳木果潤手霜,一直以來都備受女生們喜愛!其護手霜蘊含20%高濃度滋養的乳木果油成分,擁有細膩而豐潤的質地,能夠快速吸收,對肌膚有著極致的滋潤修護功效,並帶來強大保濕力,滋養雙手同時變得更加柔軟細膩。

情人節禮物2025|XOVĒ Hydra-Glow Intensive Serum 高效水潤亮肌精華 HK$500

XOVĒ的產品一直為女生們帶來奢華的護膚體驗,其全新的長效保濕鎖水系列中的高效水潤亮肌精華,可為肌膚帶來持久深層保濕,調節角質層保濕力,改善水油平衡,讓肌膚如白瓷般晶透亮滑。質感水凝輕透的精華液為肌膚帶來閃耀水漾光采,當中更加入了紓緩安撫的琉璃苣籽油、滋養聖手沙棘果油及棕櫚油並結合創新的「油珠微囊技術」精心研製,打造冰藍色和金黃色兩款高養份植物精油油珠,形成水潤滋養的水綠色精華液,將鎖水保濕功效推至高峰。

情人節禮物推薦2025:7款Hermès玫瑰金手鏈推介

Hermès除了手袋讓女生們著迷不已外,愛馬仕珠寶系列也吸引不少人爭相入手,無論是項鏈、手鐲、胸針,還是戒指都蘊藏著優雅的靈魂氣質。珠寶大多以Hermès品牌經典元素或手袋化為首飾,像是船錨、Kelly、Constance等作為墜飾,《01女生》集合了7款Hermès玫瑰金手鏈,精緻浪漫,很適合作情人節禮物!

======以下為2024年的甜蜜情人節禮物靈感,都可以參考一下!======

情人節禮物女朋友2024|周大福「情繫」系列美鑽 約HK$17,300起

要表達你對另一半永恆不變、一生一世的愛與承諾,天然鑽石必然是送禮首選。天然鑽石需歷億萬年而成,其後經不斷的切割打磨才能綻放閃爍光芒,好比愛情中種種挑戰和磨合,最後開花結果。

周大福「情繫」系列,將愛藏在細節,每款鑽飾均具備四顆心形鑲爪設計,讓更多光線穿透鑽石做到完美折射,呈現天然美鑽的璀璨奪目。每一顆天然鑽石都是唯一,而T MARK美鑽的獨特編碼,就如另一半在你心中是獨一無二、無可取替的存在。

今個在情人節為摯愛送上別具意義的「情繫」系列鑽飾,承載彼此對愛情的渴望和未來的希冀,讓天然鑽石守護彌足珍貴的緣份,引證歷久彌堅、不朽的愛。立即選購

情人節禮物女朋友2024|BIOEFFECT 30天密集珍萃精華露 HK$2,500

為女朋友送上高效的護膚品,絕對是貼心之舉!BIOEFFECT 的30天密集珍萃精華露含有9種明星成分的護膚產品,包括透明質酸鈉、大麥種子提取物、大麥sh寡肽-1、IL-1a(大麥sh多肽-17)和KGF(大麥sh多肽-3),能刺激自身膠原蛋白和彈性蛋白的生成,增加肌膚的厚度和彈性,同時減少細紋和皺紋的出現。此外當中的透明質酸鈉是一種極強的保濕成分,結合大麥種子提取的精華,在冬天當中能夠抗氧同時滋養和修復肌膚。

情人節禮物女朋友2024|BOBBI BROWN 維他命營養柔亮精華 HK$720

護膚品可說是最不出錯的選擇,而BOBBI BROWN的維他命營養系列一直備受女生們喜愛,早前新推出維他命營養柔亮精華,更是適合任何膚質使用。產品蘊含多重功效配方,能瞬間撫平肌膚紋理、滋潤肌膚及增強肌膚屏障。此外,精華還添加了維他命B和C,可有效改善色素暗沉問題,長時間使用能讓肌膚呈現更均勻的膚色。

情人節禮物女朋友2024|SIA Nabi Diamond Bracelet HK$ 3,400

SIA 最新推出的AMOR 系列,將芭蕾舞般的優雅與浪漫融為一體,非常適合作為情人節禮物!其中Nabi Diamond Bracelet,以18K金和讚石打造出動人的蝴蝶,配上金色的幼手鏈,在女生的手腕上展現出少女純潔之美、內在優雅氣質和奪目光芒。

情人節禮物女朋友2024|OLAPLEX N°.7 精萃護髮油 $295

頭髮經常做造型或是染燙髮,很容易受損。OLAPLEX的N°.7 精萃護髮油可以在短時間內為髮絲帶來修復,並可保護頭髮免受高溫熱力傷害高達 450°F,同時提升頭髮光澤感、令髮絲變得柔軟和讓染色髮色更明亮。而且雖然它的配方提供了超強的滋潤力度和滋養修復效能,但它輕盈的質地讓你的頭髮不會有任何油膩感。

情人節禮物女朋友2024|THREE AROMA 香氛護手組 $400

手部幼嫩肌膚都要細心呵護,不妨為她送上THREE AROMA 香氛護手組,包括了限定版護手霜和護甲油,兩款產品都是蘊含日本國產—溫州蜜柑果皮萃取精華和魁蒿葉萃取精華。護手霜更是添加賦予手部豐郁潤澤的乳油木果脂及巴西棕櫚脂;而護甲油中則使用能修護受損指甲的乳香黃連木脂,有效呵護雙手的每一寸。

情人節禮物女朋友2024|Glampalm X Davines GP225專業2合1震動修護亮澤造型套裝 HK$2,380

不少女生都喜歡為頭髮做不同造型,其中Glampalm X Davines GP225專業2合1震動修護亮澤造型套裝,不僅可輕易締造不同的造型,修護造型夾的「微震動導入修護功能」,以獨有60度的微溫和每分鐘達8000次的微震,可將修護精華導入到髮絲每一寸。而套裝中的Davines東方美人系列護髮精華,不僅能髮絲回復亮澤,更會留下獨特的香氣一整天,非常適合作為情人節禮物。

情人節禮物女朋友2024|The Little Shop Péro Mini Flowers Checks Scarf HK$5,495

The Little Shop 匯聚多個來自世界各地的品牌,從中定能選到最窩心的情人節禮物!來自意大利的Péro 一直以傳統印度手藝融合新技術製作,而且每件都是與阿富汗難民婦女合作的精心成品,別具意義。其中春季多款圍巾就很適合作為禮物,圍巾以復古花園為主題,結合蕾絲、薄紗、網布和棉布等材質,運用經典點針刺繡、串珠細節、十字繡等手工,設計時尚又能讓收禮者感受到溫暖。

情人節禮物女朋友2024|Viktor&Rolf Fragrances X Just Bloom 限定香水鮮花花盒 HK$1,880起

高級訂製香水品牌 Viktor&Rolf Fragrances,今個情人節與本地人氣花店 Just Bloom 攜手推出限定香水鮮花花盒,為節日注入了甜蜜及浪漫的氣息。每個花盒都可以自由配搭一款品牌的經典香水,包括以濃郁花香為主調的 Flowerbomb鮮花炸彈、 以神秘茉莉花香為主調的Flowerbomb Midnight午夜鮮花炸彈及以辛辣木香為主調 的 Spicebomb激情炸彈,每款都散發出獨特的香氣,可以根據自己喜好選擇。而花盒以精緻的玫瑰、嬌嫩的洋牡丹和生機盎然的綠繡球為主題,務求為收件者帶來視覺和嗅覺的雙重感官享受。

情人節禮物女朋友2024|CACAOLAB All U Need is Love 心心相印 HK$328

CACAOLAB於今個情人節特別推出全新的Words of Love系列﹐包括:2款全新口味的牛奶朱古力、2款換上全新包裝的黑朱古力以及3款情人節朱古力禮盒,不論是用作表達心意,還是想為感情再添甜蜜都很適合!假如是不知從何入手的話,可以選擇All U Need is Love 心心相印禮盒,一組就包括了伯爵茶75%黑朱古力、咖啡78%黑朱古力、抹茶牛奶朱古力、士多啤梨牛奶朱古力以及朱古力布朗尼,非常豐富,幸福加倍!

情人節禮物女朋友2024|La Famille 「BloomingHeart」粉紅石榴玫瑰戚風蛋糕 13cm HK$298

為嗜甜女生送上精緻蛋糕,定必最甜蜜的禮物!La Famille 今年推出情人節期間限定「BloomingHeart」粉紅石榴玫瑰戚風蛋糕,頂部的紅色愛心是由粉紅石榴慕絲製房,表面更綴以象徵熱烈愛情的紅玫瑰花瓣以及復古的朱古力火蠟圖章,非常適合打卡!而鬆軟的玫瑰戚風蛋糕夾層,以味道獨特的粉紅石榴慕絲包覆著酸甜士多啤梨果肉與紅雜莓朱古力脆脆,口感層次豐富。此外蛋糕更附送手寫朱古力牌可寫上心底愛意,讓感情再度升溫!

情人節禮物女朋友2024|更紗制菓 Sarasei 朱古力士多啤梨蒙布朗天使蛋糕 13cm HK$190

主打鬆軟美味天使蛋糕的和洋甜點專門店品牌「更紗制 菓 Sarasei」首次推出情人節限定蛋糕—朱古力士多啤梨蒙布朗天使蛋糕,好看又美味!品牌標誌性的天使蛋糕以酸甜可口的士多啤梨製作輕盈柔軟製成,頂部放有鮮甜多汁的士多啤梨,再擠上數圈香甜絲滑的士多啤梨蒙布朗,讓每口都能品嚐到士多啤梨在不同層次上的變化。蛋糕表面鋪滿了香醇濃郁的朱古力忌廉,甜而不膩的口感,讓今個情人節甜蜜升級!

情人節禮物女朋友2024|Svenson 強效修護養髮禮盒 HK$688

髮絲的健康也是不少女生注意的事,送上護髮產品也是不出錯的選擇!Svenson 強效修護養髮禮盒,包括了能有效修補脆弱髮絲的強效修護洗髮水、為乾燥髮質帶來生機的強效修護滋養劑,以及能有效鎖水並可防止紫外線的侵害的強效修護潤髮霜,全面的搭配能使頭髮變得強壯且有生命力,展現健康光采。

情人節禮物女朋友2024|Deliveroo X GODIVA、Marks & Spencer及屈臣氏 - 情人節驚喜神秘禮盒 HK$200

今個情人節Deliveroo 聯同GODIVA、英國馬莎Marks & Spencer及香港屈臣氏,推出三款「戶戶送情人節驚喜神秘禮盒」,分別包括各款人氣美肌好物、皇牌巧克力及浪漫晚餐必備的美酒之選,非常豐富又具神秘感,可以讓你與摯愛一同拆開這份驚喜﹐為節日增添儀式感!

情人節禮物女朋友2024|Nu Skin ageLOC® WellSpa iO® 排毒循環美體儀基礎套裝 HK$2,890

Nu Skin的ageLOC® WellSpa iO® 排毒循環美體儀,採用智慧調節微電流技術,在每次使用過程中以超過每秒80次的頻率持續評估肌膚的導電率,然後根據評估結果調整儀器的電流強度,為用家提供最舒適和有效的護理體驗。此外配合波浪型設計金屬導頭,完美貼合人體輪廓,適用於手臂、腹部、小腿及大腿等部位,可以在肌膚上流暢滑動,不但能為用家帶來順暢舒適的按摩效果,還有助促進肌膚循環。最適合平日工作忙碌的女生,讓她在家中都可以好好放鬆身體。

情人節禮物女朋友2024|Ulike 藍寶石 Air3三週見效冰點無痛家用脫毛儀 限定禮盒 HK$2,999

Ulike Sapphire Air-3 是一款全球頂尖皮膚科醫生都推薦使用的IPL脫毛儀,不僅配備品牌專利藍寶石冰涼技術,可使頑固毛髮更容易脫除之外,還就可以實現永久脫毛效果。這款儀器具有可調節的功率級別,即使是敏感區域亦可使用,包括針對面部、上唇和比基尼等區域的柔和模式,針對腿部和手 臂的身體模式以及胸部和腋下的強力模式。此外脫毛儀造型亦小巧精緻,早前還推出了水晶紫及星黛粉,滿足每個愛美女生。

情人節禮物女朋友2024|Aesop B三倍C肌膚調理凝露 HK$960

送上任何膚質都適用的護膚品,絕對是不錯的選擇!Aesop B三倍C肌膚調理凝露,富含維他命B和C,能平衡並煥發暗啞肌膚,使用時帶來舒適的微涼感。其中維他命B有助於強化屏障及補充水分,而維他命C和乳酸鈉則能提亮膚色,讓肌膚膚恢復清新光彩。

情人節禮物女朋友2024|BMF Show Her You Care HK$1,480(原價HK$2,400)

一站式美容塑身中心BMF,除了提供一系列面部及身體療程外,還推出了多款高效護膚品。於情人節期間推出「Show Her You Care」,包括了品牌牌抗衰老精華「Intense Age-Defying Serum」及「Intense Age-Defying Cream」,前者含有膠原蛋白、彈性蛋白和透明質酸,能有助改善膚色不均及撫平皺紋,而後者則富含高效草藥和植物成分,能讓肌膚重現亮麗光滑,是很貼心的禮物!

情人節禮物女朋友2024|BYREDO 2024限定陶瓷蠟燭蓋 HK$315

不少女生都喜歡在家中點上香氛蠟燭,為生活增添儀式感,讓空間散發著淡淡香氣,也可以促進浪漫的氣氛。BYREDO蠟燭以獨特的香氣備受大眾喜愛,今年更與KAE工作室合作推出一系列陶瓷產品,當中2024限定陶瓷蠟燭蓋,採用獨特的雙層釉面設計,別具質感,且使用蓋子更可延長蠟燭香氣的持久性,即使只擺放著也是一個家中小小的時尚裝飾。

情人節禮物女朋友2024|NARS Powermatte玩魅啞緻唇膏筆 HK$260

唇膏可說是最不易出錯的選擇,NARS 全新推出Powermatte玩魅啞緻唇膏筆,蘊含獨家新世代啞緻霧面配方,透過唇膏筆設計呈現,輕易順滑勾勒出色啞緻美唇。唇膏筆鎖色持久12 小時,賦予雙唇無可比擬的濃郁色澤及舒適妝效。擔心買錯色的話,推薦選擇#182楓葉紅棕色和#888乾燥玫瑰色,都是很適合浪漫冬季的色調。

情人節禮物女朋友2024|Tory Burch 香氛精油 ESSENCE OF ROSE 14ml HK$480

Tory Burch 的全新香氛精油系列,採用精緻的滴管瓶設計,讓大家在使用時精準地塗抹在手腕位置,以得到持續一整天的香氛效果。系列共推三款,分別是ESSENCE OF ROSE、ESSENCE OF VETIVER和ESSENCE OF SANDALWOOD,其中持香度極高的玫瑰香的香氛精油,很適合作為代替鮮花的情人節禮物,為特別的她送上最陶醉的香氛禮物。

情人節禮物女朋友2024|Serge Lutens Lorpheline 10th Anniversary Limited Edition HK$1,180

Serge Lutens的香水,一直都備受女生們喜歡,其中L’orpheline更是 Collection noire 黑色禮服系列中的人氣香水,早前推出了十周年限定版,香水印了上被木偶師操控著的芭蕾舞者﹐帶有著神秘的感覺,是很值得收藏的香水。香水主要香調的是黑胡椒、乾木及焚香,給予一種優雅、柔和又空靈的感覺﹐是一款很獨特的香水。

情人節禮物女朋友2024|sum37° 純素透亮氣墊粉底SPF50+/PA+++ HK$380

在膚質較差和易敏感時適用。以天然純素配方,注入3大抗老及抗敏成分,有效打美貼服底妝的同時,修護健康肌底。氣墊粉底質感溫及純淨,並擁有不錯的遮瑕和持妝力。

情人節禮物女朋友2024|彩豐 JOSERISTINE 爽身粉味淡香水情人節禮盒 HK$139.9

若想送香水、不知女友喜歡甚麼氣味的話,輕逸的爽身粉香氣非常合適甜美的女生!這款香水以白麝香和麝香為主調,結合玫瑰和鈴蘭花香,在舒適療癒的氛圍中,散發優雅魅力。香水現時設有情人節禮盒,為禮物營造更甜蜜浪漫的氛圍。

情人節禮物女朋友2024|IKEA DAJLIEN空氣清新機 HK$349.9

近日空氣污染偏高,加上不少病菌和致敏源,因此可為對方送上一部空氣清新機,展示體貼的一面。這部機以可愛的牛油果色造型,襯搭鮮黃色,予人可愛活力感覺,心情也變得開朗起來。

情人節禮物女朋友2024|Jo Malone London 限量版玫瑰與木蘭古龍水 HK$950/ 50ml

相信大部分女生的家中,都會有至少一支Jo Malone London的香水。適逢情人節,品牌特別將包裝注入叛逆感,為整個香水故事更添驚天動魄的幻想,予人更深刻的誘惑。玫瑰香水結合明亮純潔的木蘭花香氣,兩者互相交織和映襯,展現出優雅含蓄的甜香,予人親近舒適的感覺,同時與香水瓶設計形成對比,使人留下更深刻的印象。

情人節禮物女朋友2024|TOM FORD BEAUTY Private Blend Vanilla Fatale Parfum HK$2,040/ 30ml

全新推出的香水,以微甜和柔軟的雲喱拿為主調,糅合藏紅花、咖啡和煙燻大麥等氣味,為香氣增添令人沉醉的餘韻,散發琥珀木調的感覺,是款男女都合用的香調。

情人節禮物女朋友2024|Burberry Eye Quad 眼影四色組合 HK$520

今季依然流行自然低調的大地色調,用於眼妝的話,更能提升輪廓的鮮明度和線條感,打造出精緻五官。全新眼影盤從品牌經典色彩取靈感,色調較為低調,質感細滑易推,而且非常上色、不易掉妝,為造型增添優雅感覺。

情人節禮物2024男朋友篇

情人節禮物男朋友2024|Philips 全自動意式咖啡機 EP2230/10型號 HK$4,998(原價HK$7,998)

為每天都最少一杯咖啡的他,送上一部實用的咖啡機,定必是最貼心之選!Philips的全自動意式咖啡機,可帶來3款美味的新鮮咖啡,包括咖啡、濃郁的特濃咖啡及綿密絲滑的泡沫咖啡,隨時可以因應喜好沖泡。這款咖啡機更是注種每一步細節,由鎖住咖啡豆香及研磨、沖調水、絲滑奶泡的製作等工序,都是細心處理,讓使用者輕鬆就可以喝到細膩的咖啡。

情人節禮物男朋友2024|LEGO Polaroid OneStep SX-70 相機(21345)LEGO盒組 HK$649

如果男朋友LEGO迷,又是攝影愛好者,這款LEGO Polaroid OneStep SX-70 相機組,完全滿足他的喜好。這是以以樂高顆粒重現經典的Polaroid OneStep SX-70相機,設計包括觀景窗、Spectrum Bar 與感光度調節器、「Polaroid Land Camera」貼紙、「OneStep」或「1000」貼紙以及3 張插圖相片。而且運作方式就像真正的復古 Polaroid 相機,將其中一張相片裝進相機並按下紅色快門鈕,即可「印出」,像真度極高!

情人節禮物男朋友2024|GravaStar 無線電玩滑鼠 Mercury M1 Pro HK$798

不少男生閑時都喜歡玩電腦遊戲,作為廿四孝女朋友不少在節日中,可以為他送上一個電玩專用滑鼠,定必是最貼心的禮物之一。這款無線電玩滑鼠是由潮玩電子品牌 GravaStar推出,產品以獨特的設計美學為主導,帶來風格和實用性的完美融合。滑鼠採用鎂合金鏤空設計,符合人體工學﹐能減少手握時的悶熱和濕氣感,為使用者提供舒適的使用體驗。

情人節禮物男朋友2024|Bacha Coffee夿萐咖啡豆 (價錢依款式而定)

為喜歡咖啡的他送上精心挑選的咖啡豆是不錯的選擇,Bacha Coffee夿萐咖啡精心挑選多款風味絕佳的咖啡豆,其中嘉年華咖啡帶有榛子、香濃朱古力及淡淡橙皮的香氣,讓人置身於歡樂氣氛之中;狂歡節咖啡是採瞬奢華的阿拉比卡咖啡豆,散發出酸甜的菠蘿芳香;永恒的愛咖啡以苦甜朱古力和香料的香氣,讓大家重獲活力。現時於官網更可定製禮籃,大家可依照收禮者喜好選購咖啡豆。

情人節禮物男朋友2024|TUMI 19 Degree 龍紋國際可擴展四輪手提旅行箱 HK$6,700

送旅行箱,有著期待一起去旅行的寓意,是很不錯的情人節禮物。TUMI 19 Degree龍紋國際可擴展四輪手提旅行箱,採用19 Degree標誌性的硬面設計,帶來新年限定祥雲圖案與舞龍圖案﹐配以限量版黑色,時尚又實用。

情人節禮物男朋友2024|BMF Gift Him Your Love HK$1,480(原價HK$2,350)

男生也需要細心呵護肌膚,BMF推出專為男士而設的「Gift Him Your Love」,包括了溫和的潔面產品Triple Action Cleanser、保濕精華 Sebo Control Ampoule以及面霜Restorative HA Cream,由潔面到修護都齊全,為他於冬季乾燥易敏肌提供滋潤。

情人節禮物男朋友2024|MUJI 自製心形朱古力蛋糕 HK$68

自製的甜品禮物定必是窩心和甜蜜,MUJI有推出不同甜品材料包,其中自製心形朱古力蛋糕,不論是外形還是口味都十分適合作為情人節禮物!這款心形朱古力蛋糕材料包,就包括了蛋糕所需的材料、紙製焗模、包裝袋連飾帶,非常齊全!

情人節禮物男朋友2024|Marshall 馬歇爾 EMBERTON II 便攜藍牙喇叭 HK$1,499

送上實用的音響都是很不錯的選擇,Marshall的EMBERTON II 便攜藍牙喇叭,更是高性價比!這款藍牙喇叭採用經典MARSHALL設計,且是便攜式及防水防塵,配備約30小時無線續航,加上品牌的音質保證,是一個很好的禮物選擇。

情人節禮物男朋友2024|Leonor Greyl 全效活髮養護精華 50ml HK$990

可以為喜歡做不同髮型的男朋友,送上Leonor Greyl的全效活髮養護精華,產品蘊含 99%天然成分,全方位照顧各種髮質及頭皮狀況,為所有頭髮帶來密度、活力和光澤。此外,精華更添加了綠茶及迷迭香萃取有助對抗環境污染,平衡及淨化頭皮,長效保持頭皮健康。

情人節禮物男朋友2024|The North Face x CLOT AURORA SNOW JACKET HK $4,998

如果今年有與男朋友有計劃去滑雪或較寒冷的國家旅行的話,為他送上The North Face 聯乘街頭潮流品牌CLOT推出的極光印花滑雪外套。外套飾上了極光色彩和宇宙星空的印花圖案,色彩豐富又獨特,而且採用DRYVENT三重防水硬殼技術加持,自如應對嚴苛和寒冷環境下的各種挑戰。

情人節禮物男朋友2024|Levi’s®X BEAMS 超級拉闊聯乘系列 Type I牛仔褸 HK$2599

為型格愛打扮的男朋友,可以送上Levi’s®X BEAMS 超級拉闊聯乘系列 Type I牛仔褸。系列產品從1944年二戰時期的細緻、簡約且優雅服裝元素中汲取靈感,再以致敬 Levi’s®經典款式和洗水工藝為基礎所推出,外套採用闊身版型剪裁,再以專為BEAMS所獨家研發16oz厚身的「橙線布邊牛仔布」製作而成,結合雙方品牌商標的雙色橙紅標,打造出型格易襯的牛仔褸。

