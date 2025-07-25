香港打卡Cafe推介｜8大不同風格咖啡店：日系、藝術風、寵物友善

香港打卡Cafe推介｜來到周末或放假日子，總會想約上好友去到悠閑的咖啡店，享用一份美味的早午餐和高質的咖啡，再閒聊一下近來的生活，所以一間環境舒適及餐飲美味的咖啡店就很重要！《01女生》就精選了多間環境優美，餐飲又別具特色的Cafe，讓無論想與好友一起打卡，還是想在鬧市中找個喘喘氣的你，都能找到合適的好去處。



香港打卡Cafe推介1. 波希米亞風「OWENS」

以波希米亞風格及高品質自家製甜品俘虜一眾文青的OWENS，共設3間分店，並貫徹品牌「Today's a greatflat day」的核心理念。店內設計以溫暖的大地色及粉色為主調，配搭雲石枱及綠色植物作點綴，營造出寫意自在的波希米亞風情。

OWENS自家製甜品一直備受歡迎，其中兩款招牌伯爵茶和開心果麻糬提拉米蘇絕對是必試之選，其特色自家製蛋糕也同樣受歡迎！無論是享受一個人的咖啡時光，還是和三五知己談天說地，OWENS都是不錯的選擇！

香港打卡Cafe推介1. 波希米亞風「OWENS」

屯門店地址：屯門Vcity地下13&15號舖

太子店地址： 太子砵蘭街412號

將軍澳店地址： 唐德街9號將軍澳中心1樓135A號舖



香港打卡Cafe推介2. 泰式休閑Café「Tommy Yummy」

想找特別一點的Café，就不錯過泰式休閑Café「Tommy Yummy」！目前有兩間分店，其中將軍澳店以「我在泰國看日出」為主設計概念，以斑蘭葉的綠色、樹木的棕色及日出常見的橙紅色作為設計主調，配合木製傢俬陳設以及獨特的自然採光設計，讓大家更有悠然寫意的感覺。

Tommy Yummy提供多款泰西Fusion料理，以西式做法及元素完美融入傳統泰式美食中，包括黃咖哩薯蓉燉牛面肉、香辣海鮮蝶豆花飯、泰式奶茶Tiramsu、原隻菠蘿雪花冰以及泰式奶茶雪糕忌廉牛角窩夫、「好多顆龍眼冰」等美食，非常豐富！

香港打卡Cafe推介2. 泰式休閑Café「Tommy Yummy」

地址： 中環威靈頓街98號翡翠中心1樓



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香港打卡Cafe推介3. 由韓國人主理三層韓式Café 「Tamora」

由韓國人主理的韓式Café 「Tamora」，樓高三層，採用韓式簡約水泥風設計，每層都有落地大玻璃，採光極佳，自開幕就吸引許多人前往朝聖打卡！此外「Tamora」是寵物友善咖啡店，在周末可以帶同愛寵一起渡過悠閑時光。

香港打卡Cafe推介3. 由韓國人主理三層韓式Café 「Tamora」

地址：大埔大美督村46B號地舖至2樓



香港打卡Cafe推介4. 日系茶室 nana’s green tea

nana’s green tea是日本人氣茶室，早前正式登陸香港，引起一陣排隊熱潮，不過新店佔地超過1,600平方呎，設有60個座位，相信稍作等候很快就能入座！店內設計以現代茶室美學為基礎，結合傳統日式民家木系建築特色，以灰色為主色調搭配開放式的橫樑，洋溢著日系茶室的侘靜美感，喜歡日式風格的不能錯過！

nana’s green tea提供一系列的茶飲、甜點及和風料理，其中最推薦的打卡美食定必是「抹茶白玉芭菲」、「焙茶生朱古力芭菲」、「抹茶忌廉蛋卷」等，都是不能錯過的美食。除此之外，店家還會不時推出季節限定新品，早前就有結合和洋風味的「南瓜焙茶芭菲」以及「紫薯牛奶」，為大家帶來精緻的日式餐飲！

香港打卡Cafe推介4. 日系茶室 nana’s green tea

地址：九龍城協調道2號AIRSIDE B1樓B128號舖



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香港打卡Cafe推介5. 根（Root Cafe）

根（Root Cafe）是由MIRROR成員柳應廷與朋友合資經營，以「根」為主題。店內裝潢特別使用颱風後或發展中被砍伐的樹木，再由本地藝術家改造後，成為店內特色之一。店內設計以雲石紋理為主，牆上更有一幅香港藝術家Rolland 的樹脂畫作，使整間店充滿藝術氛圍。而Root Cafe的花果香咖啡是備受讚揚，早前新推出的「坐看雲起時」，以軟綿綿嘅綿花糖配上特濃咖啡，亦很值得一試！

香港打卡Cafe推介6. 露營主題風Cafe - GOOCA

特色主題Cafe近年也是備受歡迎！最近新開的露營主題風Cafe「GOOCA」，讓大家在鬧市也能有一個可喘息和盡情放鬆的地方。咖啡店不僅在設計上、餐具、器皿及傢私，都高度還原戶外露營的感覺，在餐飲設計上也是，像是賣相新奇的「冬甩意粉」、健康的自選組合三明治、咖啡等輕便飲食，也是充滿著露營氣氛，最適合周末時約上好友一起感受這份獨特的氛圍。

香港打卡Cafe推介6. 露營主題風Cafe - GOOCA

地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE 1樓L117號舖



香港打卡Cafe推介7. 香港首座可可之城 CACAOLAB

如果你是朱古力迷，就絕不能錯過CACAOLAB，樓高三層，是香港首座可可之城。CACAOLAB設有精品級可可製品選購區、開放式烘焙工坊、CACAO Cafe及全港首個可可博物館，可深入了解可可的歷史和文化。而在1樓的簡約風CACAO Cafe，大家可與友人盡情享受可可美食外，其中在眾多朱古力美食中，最推薦它們的特別調製的法國特色甜品-Bon Bon以及Iced Cacao Juice可可汁，都是全港獨有，很值得一試的療癒級美食。

香港打卡Cafe推介7. 香港首座可可之城 CACAOLAB

地址： 銅鑼灣白沙道20號



香港打卡Cafe推介8. 澳洲風情 G'DAY CAFE

在香港都能享受到澳洲風情的美食和悠閑，位於西營盤的G'DAY CAFE的策劃人兼主廚，將一系列經典澳洲美食注入新意。除了有由早上到下午6時都會供應的傳統澳洲式早餐外，還有經典海鮮拼盤、澳洲燒烤放題套餐、澳洲青口拼西冷牛扒放題套餐等，都別具澳洲風情。假如是想與朋友品嚐一點輕食、甜品或咖啡，亦有不少選擇，像是列澳洲經典特飲、桂花鮮奶咖啡、三重朱古力蛋糕、季節限定甜品等，都是充滿著驚喜。

此外，如果是想帶上愛寵的話，G'DAY CAFE設有戶外空間，大家可帶同毛孩一起用餐，餐廳還有供Doggy Bowl，是一個很適合與寵物共度美好時光的地點。

香港打卡Cafe推介8. 澳洲風情 G'DAY CAFE

地址：西環石塘咀山道48-52號南昌大廈地下A號舖

