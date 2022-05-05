母親節花束2022｜一文看適合送母親的花與花語！4間本土花店推介

【母親節花束2022｜母親節禮物推介2022】母親節將至，未知大家準備好母親節禮物給媽媽沒有？經常都會有人表示女士們都喜歡收花，即使成為人母都不例外。一提及母親節大家都會聯想到康乃馨，其實不同花都會搭配上不同的花語，今天《01女生》記者跟大家分享4款花語，不妨在花語中尋找一款鮮花送給母親，另附上4間本港的花店可供大家參考。



【母親節花束2022｜母親節禮物推介2022】母親節將至，未知大家準備好了禮物給媽媽沒有？（《香港愛情故事》劇照）

【母親節花束2022｜母親節禮物推介2022】為甚麼母親節的代表花是康乃馨？

其實母親節起源於美國，有一名叫安娜的女孩，自小跟母親相依為命，但安娜母親不幸於1905年第二個星期日離世，為了紀念母親再加上當時第一次世界大戰正值，安娜眼見戰死沙場的士兵遺孀及母親感到淒涼，因而希望大眾能重視母親對家庭的貢獻，所以開始到處呼籲，終成功為母親爭取一個法定節日。首個母親節於1908年5月10 日於西佛吉尼亞和賓夕法尼亞州舉行，並訂立了「康乃馨」為獻給母親的花。

【母親節花束2022｜母親節禮物推介2022】母親節的代表花一定是康乃馨。（《媽媽的神奇小子》劇照）

【母親節花束2022｜母親節禮物推介2022】1. 梔子花

除了「康乃馨」，其他鮮花都是一個不錯的選擇。梔子花有永恆的愛的意思，猶如母親對我們的愛。在西方婚禮中梔子花時會經常看到，因為它代表著愛與幸福，不但具有甜蜜的祝福，而且它亦相當適合當作母親節的花禮。

母親節｜1. 梔子花（photoAC）

【母親節花束2022｜母親節禮物推介2022】2. 黃色風信子

黃色風信子有一直相伴就感到幸福，猶如母親或作為兒女一直相伴在旁，對方都會感到十分幸福。黃色風信子是一個貴族種類，在西方多數送給情人，有著有你就幸福的意思。據說美男子海新瑟斯和太陽神阿波羅相當老友鬼鬼，而西風之神傑佛瑞斯也愛跟海新瑟斯一起，因而吃醋。有次二人玩樂時被西風之神傑佛瑞斯發現，心感不舒服並打算作弄他們。不幸作弄之際，不小心擊傷海新瑟斯，最終海新瑟斯更因而一命嗚呼。為了紀念及表示歉意，阿波羅就把串串的紫色花以美男子之名當作花名。

【母親節花束2022｜母親節禮物推介2022】2. 黃色風信子（photoAC）

【母親節花束2022｜母親節禮物推介2022】3. 紫色鬱金香

紫色鬱金香的花語是高貴的愛、無盡的愛、永不磨滅的愛及忠貞不渝。由於紫色鬱金香是鬱金香中價值最高的花卉，更代表無法割捨的愛。送給母親都是一個不二的選擇，感謝母親一直給予自己無盡的愛。據說，紫色鬱金香的來源於遠古有一名女子同時被三位英雄追，無法從中選擇，為了不傷害任何一位的英雄，因而求花神將她變成一朵鬱金香，以此方式陪伴著每位英雄。

【母親節花束2022｜母親節禮物推介2022】3. 紫色鬱金香（photoAC）

【母親節花束2022｜母親節禮物推介2022】4. 芍藥

芍藥象徵著「美麗動人」及思念、富貴的寓意，芍藥相當雍容華貴，而且有一個說法為牡丹為王，芍藥為相。由於芍藥是「美麗動人」的象徵，古時已有不少婀娜多姿的美人都比喻為芍藥。不僅可以獻給母親，更可以祝福母親青春永駐。

【母親節花束2022｜母親節禮物推介2022】4. 芍藥（photoAC）

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