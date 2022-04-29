母親節2022│17件LOG-ON母親節禮物推介　按摩器、美妝、DIY禮物

【母親節2022／母親節禮物推薦】母親節即將來臨，不少女生都會選擇到LOG-ON選購母親節禮物孝敬媽媽。LOG-ON集齊多款實用產品，包括紓壓好物、Clean Beauty產品系列以至家用美容儀器都一應俱全。以下就為大家精選了14件LOG-ON母親節禮物推介，還未買禮物的女生可以參考一下。



母親經常都打理大小家務，加上年紀漸大，很容易造成身體疲勞，因此日常很需要按摩來紓解勞累。LOG-ON有多款貼心又實用的紓壓好物可以孝敬母親，包括按摩器、精油機和熱敷護眼眼罩等，有助紓緩放鬆和消除疲勞，價錢最平由$288起，當中NUKU-iii USB 溫活暖墊更是LOG-ON獨家發售。

不少女士都十分注重皮膚保養，更何況踏入中年的母親。家用美容儀近年成為女性必備恩物，安在家中便可享受專業級美容體驗，時刻保持容光煥發，送禮實用又得體。LOG-ON發售多款不同品牌的家用美容儀，分別主打深層清潔、面霜導入等功能，大家可以考慮母親的膚質需要來選擇。

除了家用美容儀外，護膚品亦必不可少。LOG-ON全新引入了一系列Clean Beauty產品，例如香水、去角質卸妝膏、精華乳液噴霧等，主打天然、安全低敏、無毒、對肌膚「零」傷害，既環保又安全。

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此外，亦可以選擇日本京都聞名的Ayanokoji職人純手工口金包專門店推出的錢包、鏈條手提包等實用和風小物，全部由日本技師手工一針一線製成，質料耐用又輕巧，設計雅緻復古，百搭易襯，簡單啪開鈕扣便可以收納隨身小物，方便又實用。

【母親節2022／母親節禮物推薦】Ayanokoji 小鳥系列 迷你錢包 （粉／黃／綠色）售價 HK$198； Ayanokoji 小鳥系列 鏈條手提錢包（粉／黃／綠色）售價 HK$328

而LOG-ON的「Manual Factory」更會提供個人化禮物包裝服務，不但提供特色包裝紙和飾物，還有心聲錄製「Voice Messaging」服務，把語音信息加入禮物中，讓媽媽隨時聽到你的心聲，獨一無二。另外，LOG-ON海港城店內的Manual Factory更推出限定的「MF客製雕刻相架」，相架上可以自選設計及心意字句，即場以雷射雕刻機製作，現場錄製心意訊息加入到QR碼內。