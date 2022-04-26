豐澤母親節優惠2022網店限時　廚具、家電、健康用品低至38折

【母親節2022／豐澤母親節優惠】5月8日便是母親節，相信不少女生都開始準備母親節禮物。由即日起，豐澤網店推出易賞錢會員限時母親節優惠，多款精選電器及電子產品減價低至38折發售，當中包括廚房電器、血壓計、按摩器等。以下《01女生》就為大家精選了10件抵買產品，未買母親節禮物的女生可以趁今次豐澤優惠入手。



【母親節2022／豐澤母親節優惠】ITSU Suki 按摩椅 原價HK$15,800；優惠價：HK$5,999

母親節想慰勞媽媽不妨可以送按摩椅，ITSU Suki 按摩椅外型輕巧，適合大部份家庭擺放。按摩椅設有6個按摩球，按時更加立體到位。另外，零重力角度功能可感覺更舒適及保護脊椎，腰部還有發熱功能，有助血液循環。價錢方面，更激減近HK$10,000元，由HK$15,800減至HK$5,999，足足平了HK$9,801。

【母親節2022／豐澤母親節優惠】ITSU Suki 按摩椅 原價HK$15,800；優惠價：HK$5,999（豐澤）

【母親節2022／豐澤母親節優惠】ELEEELS G1 Percussive Massage Gun 原價HK$1,099；優惠價：HK$999（豐澤）

如家中不想放置太大的按摩椅，亦可以考慮買按摩槍。ELEEELS按摩槍體積小巧只重785克，而且操作寧靜。按摩槍提供4段變速及2個可換按摩頭，可享受不同力度的按摩，舒緩母親日常做家務的疲勞。

【母親節2022／豐澤母親節優惠】ELEEELS G1 Percussive Massage Gun 原價HK$1,099；優惠價：HK$999

【母親節2022／豐澤母親節優惠】EnerGym 至尊健身單車 原價HK$2,088；優惠價：HK$1,688（豐澤）

在新冠肺炎疫情下，在家中做運動成為了新常態，現時不少人都會於家中添置健身器材。EnerGym 至尊健身單車採用了超慳位摺合設計，並設有8段阻力。除了下半身的肌肉訓練外，最新功能更配合阻力帶，同時鍛鍊上半身。

【母親節2022／豐澤母親節優惠】EnerGym 至尊健身單車 原價HK$2,088；優惠價：HK$1,688（豐澤）

【母親節2022／豐澤母親節優惠】Cuisinart TOA-65HK 17公升 數碼健康烤焗爐 原價HK$3,080；優惠價：HK$1,998（豐澤）

如果母親喜歡下廚的話可以送健康烤焗爐讓她一展廚藝。焗爐設有12個預設烹飪模式，當中包括氣炸、烤、焗 、慢煮、薄餅、燒烤、多士、烤餅、保溫、加熱、風乾、發酵及雙重煮食，可以輕鬆烹調不同美食。

【母親節2022／豐澤母親節優惠】Cuisinart TOA-65HK 17公升 數碼健康烤焗爐 原價HK$3,080；優惠價：HK$1,998

【母親節2022／豐澤母親節優惠】ELECTROLUX 伊萊克斯 WQ61-1EDBF POWERPRO 無線直立式吸塵機 原價HK$3,698；優惠價：HK$2,289（豐澤）

相比傳統的有線吸塵機，無線吸塵機在使用上可以更輕鬆慳力，減輕母親做家務清潔時的疲勞。ELECTROLUX無線直立式吸塵機設有全新POWERPRO扒頭，有效去除微塵及大型顆粒。另外，更配備LED扒頭燈、五重高效過濾系統、HEPA等級濾網。

【母親節2022／豐澤母親節優惠】ELECTROLUX 伊萊克斯 WQ61-1EDBF POWERPRO 無線直立式吸塵機 原價HK$3,698；優惠價：HK$2,289

▼▼▼【按圖看】豐澤母親節優惠2022精選減價產品，血壓計、廚房電器低至38折▼▼▼

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）