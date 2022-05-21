星座大小事｜雙子雙重人格難捉摸？　捉不住是未了解清楚他們個性

【星座大小事】01TV邀請到神婆辦公室Celia幫我們分析雙子座的性格特點、愛情觀、事業，甚至隱藏的一面。有人稱雙子座好動樂天不怕麻煩，但亦有人認為雙子座擁有雙重人格，表裡不一！到底他們的性格是如何呢？即時點擊睇片！



淺談雙子座基本個性

雙子座他們是屬變動星座及風象星座，經常古靈精怪「無時停」，喜歡新鮮事物，說話動聽，而且腦筋靈活，感覺就像一個「大細路」，能成他們的朋友其實蠻愉快的！因為他們懂得製造氣氛，帶來更輕鬆歡樂的氛團。

「雙子」就是雙面人，一個人充斥兩個腦袋。 Celia（神婆辦公室）

平日嬉皮笑臉的雙子，但也有情緒化的一面。當有重大決擇的時候更為明顯，因為腦內有兩把聲音，令他們猶豫不決，導致無法抉擇。另外大家經常感受到他們三分鐘熱度的個性，有時略嫌走馬看花，不會太深入去研究單一學問，容易造成「周身刀無張利」。

在愛情中的態度及個性

雙子被外界形容為很花心，他們在感情世界裡面嘗試尋求新鮮感、刺激感，偶然會出現𥄫其他人的情況，一般情況都只是好奇心作祟。但若果你們思想距離漸行漸遠或欠缺溝通，他們會因此對這樣的關係感到失望，引致他們向外尋求，造成花心的狀態。當然也會出現專一的雙子座，屬風象星座的他們，十分重視於溝通，他們非常期望對方能夠明白自己，能洞悉他們其實亦有充滿童心的一面，只要另一半願意溝通，感情中能長期保持新鮮感、刺激感，能與他談天說地，他們便給予長期的承諾。

雙子座不是一般人眼中的浪漫，懂得在生活中給予小驚喜，令你不會感到沉悶。 Celia（神婆辦公室）

在愛情上雙子較為低調亦十分重視私隱，例如雙子座代表日本藝人新垣結衣，她與星野源交往了一段時間便宣佈閃婚，當時消息非常震撼，從而得出他們不太喜愛高調戀情，消息才令大家如此震驚！

在工作中的態度及表現

在工作方面雙子座屬於全能型人才，源自於執行能力高、能夠接受新事物，能輕鬆兼顧多項任務。因為喜歡挑戰新事物的性格，即使給予新任務都能快速完成，不論處理大型計劃或需要分析能力強的工作亦非常適合！

不能接受別人太愚蠢，雙子會容易變得沒有耐性。 Celia（神婆辦公室）

另外由於高明的交際手腕，說話動聽，在同事之間十分受歡迎，會在工作環境中製造氣氛，贏盡同事之間的愛戴。

不為人知的陰暗面或地雷區

雙子座平日以活力開朗樣子示人，但實質很敏感和脆弱。因為欠缺安全感，不過這一面不會讓大家發現，平日他們都只是跟你聊一些生活瑣碎事，對自己卻避而不談，極力保護及掩飾自己。

由於雙子有「兩個我」，亦有「兩個腦袋」互相對抗，很多時間不是難以決擇，而是甚麼都想要、甚麼都想試，變到難而滿足，所以令人覺得是個貪心的人。

***星座命理並非精密科學，內容只供參考！

嘉賓：神婆辦公室 Celia 統籌：葉思雅 美術：鄒嘉寶

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