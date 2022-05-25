張敬軒曾窮捱麵包患抑鬱 努力20年封歌王與張學友看齊：乜嘢都做

張敬軒演唱會｜張敬軒（軒公）於今年初舉行《張敬軒THE NEXT 20 演唱會》，無奈因疫情肆虐而暫停最後8場演出。近日隨疫情放緩令張敬軒的演唱會與補埸重開，張敬軒更邀請了姜濤、林明禎、Serrini、許廷鏗和陳柏宇等歌星作嘉賓，讓不少入場支持張敬軒的歌迷亦大感驚喜。

早前張敬軒在演唱會獻唱《笑忘書》時，首次自揭創作歌曲時，他正在經歷抑鬱症最嚴重的時期，當時張敬軒是連自殺也想過，但想起家庭擔子的張敬軒，決定咬緊牙關走下去，這便成就他現時不一樣的人生：「張敬軒可以做到，你都可以做到，因為我都係一個普通人。所以喺各種痛苦裏面，記得咬緊牙關。」



張敬軒演唱會｜張敬軒（軒公）於今年初舉行《張敬軒THE NEXT 20 演唱會》無奈因疫情肆虐而暫停最後8場演出。（鄺鈺瑩攝）

張敬軒樂壇成績表與「歌神」張學友看齊 入行20年用心助後輩一臂之力

41歲的張敬軒加入樂壇20年，獲得亮麗的樂壇殊榮是有目共睹，例如：張敬軒年初在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，更首次奪得「至尊唱片大獎」，綜合軒仔歷年來曾獲得的「男歌手金獎」、「我最喜愛的男歌手」、「至尊歌曲大獎」、「我最喜愛的歌曲大獎」和「唱作人金獎」等5個大獎，令他更與「歌神」張學友看齊，並創下個人最新紀錄。

張敬軒演唱會｜41歲的張敬軒加入樂壇20年，獲得亮麗的樂壇殊榮是有目共睹。（鄺鈺瑩攝）

對於在樂壇是前輩的張敬軒，他經常毫無保留地與後輩分享舞台、鼓勵新生代歌手要放膽堅持去追夢，而近日忙於舉行《張敬軒THE NEXT 20 演唱會》的張敬軒，也邀請眾多新一輩的歌手，例如：姜濤、Serrini、Gareth. T（湯令山）等人在舞合獻唱，近日更有傳MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）和陳卓賢（Ian）亦是嘉賓之一，相當照顧後輩的張敬軒，或許是因為他還沒有當紅時，知道追夢從來都不是易走的路，他經歷過隻身由廣洲到香港生活的艱辛時刻，捱過麵包、銀包只有三千元的、找不到贊助商借服裝的辛酸日子，甚至患上家族性遺傳的抑鬱症等，讓張敬軒明白在努力時，能被人助一臂之力或得到一點光的重要性。

張敬軒患上遺傳抑鬱症 情緒失控曾拿刀砍經理人？

張敬軒演唱會｜對於在樂壇是前輩的張敬軒，他經常毫無保留地與後輩分享舞台、鼓勵新生代歌手要放膽堅持去追夢。(hinscheung@IG)

我發現自己情緒長期喺一個好低落，可以維持超過一個月，所幸我都會同人傾訴，身邊有班好好嘅朋友就話你唔得你一定要睇醫生！ 張敬軒（軒仔）

張敬軒在節目《軒仔與他的產地》透露，在2005年始發現自己患上家族性遺傳的抑鬱症，病情更令他厭惡自己。張敬軒曾在吳君如主持的電台節目《嘩！嘩！嘩！打到嚟》中自曝自己曾因情緒失去理智：「我突然像發了瘋般進房間打爛所有東西，然後失去理智衝入廚房拿牛肉刀想衝去斬經理人。」經歷這次後的張敬軒便開始吃藥來控制病情、找朋友傾訴。直到有天張敬軒不想再以生病為藉口，決定停藥以歌治療有缺口的內心。

張敬軒信抑鬱症是恩賜 作歌度過低潮重回正軌：明確自己目標儘快走出低谷

張敬軒演唱會｜張敬軒在節目《軒仔與他的產地》透露，在2005年始發現自己患上家族性遺傳的抑鬱症。(hinscheung@IG)

某程度上這個病是一個恩賜，可能我不是有這個病，我又未必可以創作不同的旋律，或者表演也不會那麼有感情。 張敬軒（軒仔）

患上只能靠藥物治療的抑鬱症，很多人或許感到無可奈何，但對於張敬軒來說卻是一個恩賜，他認為這個病賦予他在創作上有更多的新靈感，就連經歷情緒低潮時，張敬軒都能創作出令人街知巷聞的金曲，例如：《笑忘書》、《缺》等。

當自己唔開心，冇辦法拉返起自己嘅時候，我嘗試去寫歌，同埋咬緊牙關繼續行落去。有機會就做，乜嘢都做。 張敬軒（軒仔）

《缺》張敬軒 歌詞



殘破身軀注滿熱血 堅拒眼前由誰掠奪

日後歲月 以初心 對抗暴雪

不怕在低溫中氣喘 願望無懼否決

理想長存 高空盤旋 從不缺

這困局 就用雙手 來解脫



面對人生風暴，張敬軒仍是以一貫的初心去面對，他明白在人生困局更需要定下新的出口，逃出喧囂。2018年張敬軒推出新歌《缺》，寄予大家面對未知的恐懼，或會看見如洪流般的負面情緒，但直面現實去積極尋找出口，最終都能企站起來如他一樣，成就不一樣的人生。