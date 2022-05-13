肥美人Lezlie因肥屢被欺凌致抑鬱 放膽性感做模特：美麗不只一種

【肥美人Lezlie】ViuTV選美節目《肥美人》完美落幕，一眾大碼女生施展渾身解數展現個人最自信的一面。作為參賽者之一的Lezlie（陳映同）雖然無緣獎項，卻憑天賦歌聲吸納不少目光，得到不少品牌賞識，她更自豪宣告：「陳映同你已經好勇敢，踏出了很多的第一步，你是可以發光發亮。」

但能在舞台上展現獨特一面的Lezlie，原來曾因大碼身形遭到欺凌，被恥笑「肥」已成日常，她為迎合「美」的標準曾激減100磅，但換來卻是自己患上抑鬱。她失去熱情、動力喚醒她：「就算我瘦到點都好，都會有人話你！」她確信倒不如勇敢展現真我，努力去告訴社會：「美麗不只一種，它沒有一條公式去加減乘除。」

攝影：歐嘉樂攝



肥美人｜或許觀眾對於《肥美人》的Lezlie（陳映同）第一印象，還是她在節目中聲淚俱下道出過去曾遭受《全民造星4》參賽者欺凌、傷痛的一幕。（歐嘉樂 攝）

或許觀眾對於《肥美人》的Lezlie（陳映同）第一印象，還是她在節目中聲淚俱下道出過去曾遭受《全民造星4》參賽者欺凌、傷痛的一幕。當筆者訪問鏡頭後的Lezlie，她卻是輕易地露出笑臉又漾起笑眼，爽朗的笑聲傳遍訪問場地，彷彿她的骨子裡就擁有強大的「自信」基因。然而，過去的Lezlie卻因「大碼身型」遭到同輩欺凌，經常被排斥、被整蠱，甚至患上身型焦慮外，亦得過抑鬱症。

【肥美人】Lezlie曾因身型感焦慮患抑鬱 試地獄式減肥激減100磅反思：幾瘦都會有人話你！

「中學畢業後的2至3年，我嘗試過地獄式減肥，試過生酮飲食、瘋狂做gym（健身）2至3小時都不會停。」踏進青春期的Lezlie，身形忽發漲至成「大碼女生」，當時她難以適從身形上的變化，也曾為迎合社會美的標準去努力瘦身。

就算我瘦到點都好，都會有人話你！ 《 肥美人 》Lezlie（陳映同）

肥美人｜Lezlie坦言她自己曾試過在２至３年內減掉100磅。（受訪者提供）

「我最瘦試過減掉100磅。身邊的人都不斷問我如何減肥，是用了甚麼方法那麼有效。」Lezlie坦言她瘦身後的確有一陣子是開心過，那時她的體重更是成年後最低的磅數，但她的內心卻有油然而生出虛空。「但難道我肥的時間就沒有人欣賞？」、「當別人不再話我肥，可能就會批評我個樣。」

「當時我就開始反思我是不是做甚麼，都不會令人滿意？」Lezlie透露她瘦身後卻漸漸對生活、興趣失去熱情，平日甚至不想外出，盡可能都是留在家裡。過了一段日子後，她才驚覺自己是患上抑鬱症，直到近2年她才去求醫。

後期患上抑鬱的Lezlie慢慢學會正視、去聆聽自己的內心，多於關注或迎合外界所訂的標準，這也是她笑言現在能練成強大的心臟，最重要是感激過去的一番磨礪，讓她更懂得認同自己更多。Lezlie抑鬱後而生花，她能像花般開得大而又燦爛，總愛追尋陽光、不活在黑影下，亦是她口中所指：「big and brave。（大而勇敢）」。

不要活在別人的影子去追求完美。 《 肥美人 》Lezlie（陳映同）

肥美人｜Lezlie歷盡批評練成一顆強心臟 反寄語鍵盤戰士：希望他們都有好過的生活

肥美人｜Lezlie笑言現時不時都會因為身型又再被人公開討論，有些人更會在討論區發文、去她Instagram下的帖文去批評她的各方面，例如：「你對眼真是很細、很難看。」、「你咁肥就著返件衫」等留言。（歐嘉樂攝）

「如果這個comment（留言）不是很有攻擊性的話，我都會很欣賞他們（鍵盤戰士）的付出。」Lezlie笑言現時不時都會因為身型又再被人公開討論，有些人更會在討論區發文、去她Instagram下的帖文去批評她的各方面，例如：「你對眼真是很細、很難看。」、「你咁肥就著返件衫」等留言。

可能別人這樣對我（留言批評），其實也是他們心中都有很多不安位。 《 肥美人 》Lezlie（陳映同）

靚唔靚的標準，又是由誰人去訂立？ 《 肥美人 》Lezlie（陳映同）

「我沒有辨法去改善，因為這些都是我的基因。」年輕時的Lezlie也曾覺得自己的輪廓不太立體，對於身型和外貌都有過不少的懷疑和不安感。但經歷過身型焦慮的Lezlie知道一個人的好與不好，是不應被身型、樣貌這些外在的東西，去模糊和遮蓋個人本來值得被欣賞和被認同的地方，所以很多時Lezlie面對眾多負評留言，一貫是以不看為妙去應對，甚至更加勇敢去展現自己自信、又性感的一面。

「我這般的身型都夠膽著出（內衣）出來，沒有事情是沒有可能。」後來Lezlie加入模特兒行列成為大碼模特兒（plus size model），嘗試過做內衣和泳衣品牌的代言人去拍賣硬照。她在鏡頭前大膽一脫，展現性感又嫵媚的眼神，她衝破內心的糾結位除是大聲向自己宣告「你是可以」之餘，更多的是給予有過身型焦慮的女生一些溫暖和正能量。

我用了前半生去糾結、去證明給別人看。而我所做的工作、拍攝或者參加節目我都是想告訴自己我是可以的。 《 肥美人 》Lezlie（陳映同）

肥美人｜Lezlie忠於自己學擁抱不完美 夢想衝出香港成國際模特兒：美麗不只一種 它沒有一條公式去加減乘除

肥美人｜過去的Lezlie經常活在別人的影子下，失去靈魂的軀殼令她對生活失去熱情、更對身型、外表生出種種不安。（歐嘉樂攝）

為了挑戰自我更多，Lezlie今年更大膽踏出一步去參選ViuTV選美節目《肥美人》，她在台上展現歌唱天賦，搭配個人創作的歌曲，在舞台展現自信一面，雖然她無緣在比賽獲得獎項，卻因亮麗演出而獲評判一致給予滿分，更感動小儀即場落淚。

「我是不是一定在聽完大家的說話（批評），我就要覺得很挫敗？」Lezlie參加《肥美人》後的確是獲更多人、品牌去認識，但備受觀眾留意的她風評是好壞參半，她的身型、外表依舊成為被批評的地方。

做平凡人的自己，其實都不用太苛刻。 《肥美人》Lezlie（陳映同）

過去的Lezlie經常活在別人的影子下，失去靈魂的軀殼令她對生活失去熱情、更對身型、外表生出種種不安。但在各種的陰霾讓她沉澱出另一番人生新景況，懂得活出瀟灑自我：「生命是自己的，你喜歡怎樣便怎樣啊。」Lezlie心底裡渴想成為跳唱歌手，所以她捉緊機會參加《肥美人》比賽，將才華、能力展現於世人眼前；她豁出心理關口，成為大碼模特兒，用堅定的眼神、肢體去展現最自信的一面：「面對瑕疵要去承認、去擁抱自己的不完美，先是最勇敢。」

世界未變成理想中的樣貌時，我還沒可以停得住。 《肥美人》Lezlie（陳映同）

過去的Lezlie曾懷疑自己的「美」與社會所定義的美是背道而馳，但一個人完不完美不是由世人給自己去定義，而身形各有姿態，是扁平、是曲線亦好，只要勇敢擁抱自己，定能活出自己獨特的樣式。

美麗不只一種，它沒有一條公式去加減乘除。 《肥美人》Lezlie（陳映同）