90後女成小清新紋身師助解憂 為曾墮胎女除鬱結：紋身是記錄回憶

【紋身師／100種女生】談起時下紋身（Tattoo）像是關乎文化藝術、流行時尚。早已去江湖氣，甚至帶點小清新。90後小清新紋身師Mini Lau將興趣變為人生職業，透過紋身每處的墨跡為別人生命留痕，化作成長的印記。於她而言紋身亦是生命的養分：「紋身對我來說是生命，是一種安慰、能量。」

Mini亦笑言她是一位紋身師，也是一位心靈治療師：「與客人的關係是最熟悉的陌生人。」客人由心底述說故事，紋身師將故事化作紋身同時為人排難解憂，整頓人生。

攝影：黃寶瑩



小清新紋身撇掉江湖氣、以細膩線條、淡雅色彩勾勒出菂式花紋、簡約而素樸的圖案，賦予紋身更多文藝感，近年更成功吸引很多「怕痛」而又想紋身的女生歡迎。作為小清新紋身師的Mini，穿搭打扮像她愛的小清新紋身一樣，甜美又很精緻。

90後小清新紋身師Mini Lau將興趣變為人生職業，透過紋身每處的墨跡為別人生命留痕，成為成長的印記。(黃寶瑩攝)

中四綴學當學徙 為學紋身不介意當外賣妹：你拜師學藝就要滿足對方要求

「讀不成書不要讀，不如做你擅長的事。」Mini年紀輕輕便有近9年的紋身經驗，她當初入行只因中三時被班主任叮囑提醒，與其她不愛讀書亦不要浪費時間，勸她不如從興趣入手，或許在日後能闖出一片天。後來Mini在中四後便毅然綴學，她有想過做時裝設計、3D立體設計師，到後來在紋身這行業，她找到想堅持的決心。

你拜師學藝，就要預計要滿足對方要求你要做的事。 小清新紋身師Mini Lau

起初Mini是找紋身店當學徒去學紋身，一開始難免要幫忙清潔打掃、當外賣妹已是日常。就算成為紋身學徒，師傅都不一定會給予機會，所以她一邊學紋身亦一邊學繪畫，去增加紋身功力。在當時還很流行傳統美式紋身（Old school），即線條粗以大色塊紋身當道的日子，Mini的腦海已浮現出想做小清新紋身的決心，直到有次有客人將韓國師傅的作品給她看，才令她將過去想法去付諸實行。

為何紋身不可淡淡的、是若隱若現？是一些水彩風格？ 小清新紋身師Mini Lau

初時Mini學紋身時，絕大部分都是男師傅，到後來她當紋身師時，初期的社交平台並沒太多作品，所以她只放了自拍及平日練習畫作，卻惹來別人質疑她是「靠樣搵食」。(黃寶瑩攝)

曾被質疑靠樣獲生意 為證實力赴韓國、台灣磨練成小清新「香港第一人」？

即便我有接到紋身的工作，但別人都認為我是靠樣貌才找到工作。 小清新紋身師Mini Lau

初時Mini學紋身時，絕大部分都是男師傅，到後來她當紋身師時，初期的社交平台並沒太多作品，所以她只放了自拍及平日練習畫作，卻惹來別人質疑她是「靠樣搵食」。她為證明自己的能耐，二話不說將刪除全部的自拍照：「我是讓作品去說話，不是靠自己的樣貌。」為了證明自己的能耐，Mini再赴韓國、台灣繼續學習小清新紋身，更將這個新紋身風格帶到香港，曾被傳媒形容是小清新紋身的「香港第一人」，但Mini卻看淡這美譽，只想憑她的熱愛，將小清新紋身繼續做好。

Mini從事小清新紋身近9年，幫過為數不少的人紋身，而每個紋身背後都藏著獨一無二的故事。(黃寶瑩攝)

基本上紋身不是必需品，紋身可以說是回憶的紀錄。 小清新紋身師Mini Lau

紋身成生命見證撫平心靈缺口 為曾墮胎女生解開抑鬱心結很治癒

人生宛如走馬看花，匆匆忙忙營營役役，想記錄苦與甜，紋身仿似能為生命留下愛過、跌過、活過的痕跡，讓人知道這生並沒白活。Mini從事小清新紋身近9年，幫過為數不少的人紋身，而每個紋身背後都藏著獨一無二的故事，有時是反映被紋身者的感覺、心情，也是他們捨掉過去，願意望向未來，去重新出發的證明。

我幫你度身訂造一件衣服（紋身），我都要清楚你的尺寸，才可成事。 小清新紋身師Mini Lau

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Mini每次紋身為更貼近客人想要的圖案，她事前總會了解客人為何想紋身？喜歡甚麼的顏色？想紋在哪一個的位置？因為她希望每一個紋身的客人，都能帶著微笑離開紋身店，不感難過後悔。有次Mini為一個女生度身設計一個蓮花圖案，這蓮花是包括花莖，背後原因也源於客人的生命故事。

「她跟我說與男朋友一起7年時，發現自己懷孕卻被男友勸去墮胎。事過3年後她仍放不下這件事，她還在墮胎前信佛，更令她慚愧所做的行為，於是她想昔紋蓮花的圖案，去代表還未來出生的小朋友。」Mini後來為她將蓮花圖案紋在手腕上，因手腕與脈搏是最接近的地方。

當我治癒客人需求時，我自己都會治癒自己 小清新紋身師Mini Lau

當Mini為她完成紋身後，竟發現蓮花花莖是連結血管的位置，紋身呈現的效果無疑是安撫客人以往很強烈的心理壓力與抑鬱，更填補她曾經破裂的心。紋身令人願意捨掉過去，用另一個心態看待未來，脫離夢魘的旋渦。「解決客人對於人生的事件、心情和情緒，幫助他們處理這些問題。」Mini像極心靈治療師有治癒他人的能力，從傾聽、分享到透過紋身圖案去修補傷痕，從墨迹紀錄他人的生命片段，Mini亦有得著。

Mini手腕上的紋身，一個是Hello，一個是Tattoo。(黃寶瑩攝)

疫情致紋身店停擺無阻初心 回望手腕紋身再學懂要堅持不放棄

「只要我想做這件事，我便會堅持到底。」肆虐疫情多時，連帶Mini開設的紋身店亦無奈要停業。Mini笑言或許她是金牛座的緣故，骨子裡有一個不願服輸的心態，即使她停業沒收入，亦不會結束小清新紋身店。

「我手腕上的紋身，一個是Hello，一個是Tattoo，這兩個紋身是我做了紋身師傅3年，送給自己的禮物。」Mini剛開設紋身店時亦難肯定有沒有客源，她能否堅持自己想做的夢想，能否去追夢。當她堅持3年後，最長一個月都沒放過假，眼睛疲勞過度到看一條線成兩條線、手腕痛去做針炙甚至是勞損到無法根治，Mini仍在堅持，所以她送了這個紋身給自己，也提醒自己是做得到。

當你有夢想渴望去達到，只要你去行動、去付出便會得到你想要的事情。 小清新紋身師Mini Lau

當Mini的紋身店受疫情影響時，她便會回望手腕這兩個紋身去提醒自己：「當初為何要紋這個紋身，我的初心是甚麼？」。（受訪者提供）

當Mini的紋身店受疫情影響時，她便會回望手腕這兩個紋身去提醒自己：「當初為何要紋這個紋身，我的初心是甚麼？」正如她為別人紋身去記錄人生的五味雜陳，為生命留下痕跡。她同樣是透過紋身為自己打氣，再次賦予堅持的勇氣去治癒所遇到的低潮，這從紋身帶來的希冀，更是令她熱愛紋身。