12星座6月運程總覽｜愛情、事業、學業、金錢、健康宜、忌全攻略

月底雙子座的新月為集體打開對話的契機，守護雙子座的水星正在金牛座逆行，讓集體重新思考溝通的價值這題，我們終究會意識到彼此需要的可能僅僅是放慢速度、好好聆聽他人的觀點，才能真正開啟對談與交流......



6月彷彿踏著七彩祥雲向我們走來，轉眼間，我們與5月揮手告別，而在這個迎來送往的過程中，我們也有了對生活新的感悟和目標。整體來看，6月份的形像極為精彩。6月初，我們將迎來水星的順行，這預示著我們將會告別很多的煩惱，能夠重新開啟新一輪的旅程。

今天就為大家深度揭秘6月份12星座運勢情況！快來看看你會有哪些好運氣吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

12星座6月運程宜、忌攻略：（白羊座、金牛座、雙子座）

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12星座6月運程宜、忌攻略：（巨蟹座、獅子座、處女座）

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12星座6月運程宜、忌攻略：（天秤座、天蠍座、人馬座）

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12星座6月運程宜、忌攻略：（山羊座、水瓶座、雙魚座）

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而6月中旬的土星逆行也不可小覷。一直以來，土星都承載著壓力與責任，而這一次土星在水瓶座開啟逆行，也側面的體現出我們有很多的想法和目標，都會面臨現實生活的束縛，而無法完美的執行，所以要做好全面的準備去應對接下來的挑戰。而接下來的人馬座滿月，無疑會對土星逆行有一個很好的緩解。滿月將會承載著我們美好的願望，為我們在成功的道路上推波助瀾，只要奮勇拼搏，就能夠看到雨後的彩虹。

而到了6月底，太陽和金星紛紛換位。能夠看出我們的感情生活將會擁有新的收穫，彷彿只要像真愛邁出腳步，就能得到積極的回應。而最終，巨蟹座新月將會為六月畫上圓滿的句號，它能夠起到起承轉合的作用，讓我們與過去揮別，迎接新的美好。所以小伙伴們還在等什麼呢？

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六月份，上升白羊座整體的愛情、學業、工作、健康、金錢運勢

綜合運勢：

白羊本月綜合運勢較為平穩，但面對那些嘈雜的聲音，一定要學會穩住心態，不要輕易因為他人的評價而否定自己，這樣才能尋找到光明。

愛情運勢：

戀愛中的白羊，本月很容易跟伴侶因為價值觀的分歧而出現爭吵，建議要心平氣和的解決問題；單身的白羊，本月很容易遇到令人感到困擾的爛桃花，建議要好好保持理性的態度，千萬不要太相信表象。

事業學業：

事業上，白羊本月可能會出現同事或上司故意找茬的情況，建議白羊座好好調整好心態，不要因為外界的聲音而自我否定；學業上，白羊本月能夠有新的靈感與創意，哪怕面對一些枯燥乏味的知識，也能夠找到很多的樂趣。

財富運勢：

白羊本月財富運勢比較平穩，能夠合理的規劃整體支出，懂得開源節流的重要性，在月底也有忘記攢不錯的財富。健康運勢：白羊本月在健康方面要注意一下腸胃消化的問題，容易因為飲食不當造成腹瀉，建議不要吃太多寒涼的食物。

注意事項：

解壓方式：寫日記

開運小秘籍：養綠植

宜：制定計劃

忌：好吃懶做

六月份，上升金牛座整體的愛情、學業、工作、健康、金錢運勢

綜合運勢：

金牛本月綜合運勢比較低迷，金牛座整體的情緒化會非常明顯，同時也會無限放大危機感，這很影響接下來的發展，所以金牛座千萬別輕言放棄。

愛情運勢：

戀愛中的金牛，本月在感情中容易變得過於強勢，不要因為另一半的包容就恃寵而驕，需要把握好分寸感；單身的金牛，本月能夠接觸到新的桃花，對於感情，也會抱著極大的期待和嚮往，可以好好的去尋覓一下真愛。

事業學業：

事業上，金牛本月整體的工作進度會比較緩慢，但請不要輕易的放棄，只有堅持到底，才能夠看到璀璨的機會；學業上，金牛本月能夠合理的規劃學習方向，不會人云亦云，反而能夠更加堅持自己的想法。

財富運勢：

金牛本月財富運勢還是很好的，有望通過自身的努力而獲得不錯的賺錢機會，所以一定要拼盡全力地抓住財富的風口。

健康運勢：

金牛本月在健康方面很容易因為換季而出現熱傷風的情況，要做好消暑的準備，早起和睡前都要及時沖涼。

注意事項：

解壓方式：看恐怖電影

開運小秘籍：喝咖啡

宜：勤勉努力

忌：輕易妥協

六月份，上升雙子座整體的愛情、學業、工作、健康、金錢運勢

綜合運勢：

雙子本月綜合運勢較為平穩，雖然心中有著宏偉的目標，但常常會因為各種各樣的瑣事而分心，只有不斷提高專注力，才能夠駛向成功彼岸。

愛情運勢：

戀愛中的雙子，本月要學會換位思考，多考慮伴侶的感受，很多事情會變得從自己的主觀出發，這容易讓另一半感到被冷落；單身的雙子，本月需要學會擺脫掉前任的陰影，很容易開始懷念以前，但這非常影響開展新的感情。

事業學業：

事業上，雙子本月整體的積極性不是很高，很容易因為生活上瑣事的煩惱而分散精力，要好好提高自己的專注力，才能完成工作任務；學業上，雙子本月學習壓力還是很大的，面臨一些考試很容易覺得吃力，建議做好全面的複習計劃。

財富運勢：

雙子本月財富運勢波動蠻大的，在人情世故上的花銷會比較多，建議雙子不要總是太逞能地請客買單，適當的選擇AA制反而能夠減少很多不必要支出。

健康運勢：

雙子本月在健康方面需要關註一下頸椎的問題，容易感到頸椎不適，睡前一定要好好調整自己的姿勢，並且可以適當增加一些體育鍛煉來靈活關節。

注意事項：

解壓方式：上網

開運小秘籍：睡前喝牛奶

宜：積極主動

忌：無理取鬧

六月份，上升巨蟹座整體的愛情、學業、工作、健康、金錢運勢

綜合運勢：

巨蟹本月綜合運勢較為波動，在表達上巨蟹座很容易詞不達意，建議要多多調整自己的溝通狀態，這樣才能夠跟外界搭建起和諧橋樑。

愛情運勢：

戀愛中的巨蟹，本月此前跟伴侶之間的矛盾都將得到解決，兩個人的感情也會慢慢升溫，去享受當下的幸福；單身的巨蟹，本月雖然會遇到桃花的熱烈追求，但自己本身並不會感到心動，在必要時刻果斷的拒絕，不要給對方留有太多幻想。

事業學業：

事業上，巨蟹本月要關註一下溝通問題，在與工作夥伴溝通時，要注意自己的態度，不要表現的太過強勢，凡事都要商量著來；學業上，巨蟹本月能夠很好地拓寬自己的知識面，對於很多內容都會抱有著極大的興趣，巨蟹也會迎來進步的大好時機。

財富運勢：

巨蟹本月財富運勢比較好，能夠努力創造致富的機遇，根據自身的技能，尋找到可以發展的副業，收入也會大幅度的增長。

健康運勢：

巨蟹本月在健康方面需要留意一下睡眠問題，很容易因為焦慮而感到失眠，朕要好好發洩自己的負面情緒，不要影響身體健康。

注意事項：

解壓方式：去公園散步

開運小秘籍：換紅色的錢包

宜：轉換思路

忌：焦慮不安

六月份，上升獅子座整體的愛情、學業、工作、健康、金錢運勢

綜合運勢：

獅子本月綜合運勢還是不錯的，哪怕會面臨一定的壓力，但仍然會保持著樂觀的態度，去尋找新的出口。

愛情運勢：

戀愛中的獅子，本月要注意在感情中翻舊賬的問題，面對一些矛盾和爭執時，要以成熟的態度去處理，千萬不要太孩子氣；單身的獅子，本月可能會變得無心感情生活，更加追求單身的快樂，把時間和精力都放在自己身上。

事業學業：

事業上，獅子本月雖然會覺得當下的工作節奏有些太快，但仍然能夠樂此不疲地奉獻出自己的一份力，能夠得到領導的認可；學業上，獅子本月可能會遇到學習瓶頸期，建議不要把所有事情都壓在心裡，需要適當找個人好好聊一聊。

財富運勢：

獅子本月財富運勢比較平穩，雖然整體的花銷還是比較多的，但是能夠得到來自家人的轉賬紅包，也會很好的緩解當下債務危機。

健康運勢：

獅子本月在健康方面要關註一下四肢關節，很容易出現關節腫痛的情況，外出時要好好保護身體，並且注意腳下的路。

注意事項：

解壓方式：看世界名著

開運小秘籍：外出逛街

宜：平靜內心

忌：謹小慎微

六月份，上升處女座整體的愛情、學業、工作、健康、金錢運勢

綜合運勢：

處女本月綜合運勢比較平穩，對待很多事情，最好親力親為的去完成，這樣才能夠在過程中汲取養分，更好地提升自我價值。

愛情運勢：

戀愛中的處女，本月能夠跟伴侶擁有更加幸福的時光，兩個人都會為對方去製造一些浪漫驚喜，這也會成為未來美好的回憶；單身的處女，本月跟曖昧對象之間的好感度會火速上升，兩個人都非常渴望確立戀愛關係。

事業學業：

事業上，處女本月凡事都需要自己親力親為，雖然會感到忙碌，但在工作中也會有很強的成就感，工作能力也能得到很好的提升；學業上，處女本月要好好調整一下自己的情緒，很容易過度放大自己的缺點，也導致在學習上的興致不是很高，很容易出現退步的可能。

財富運勢：

處女本月財富運勢還是比較好的，在購物時能夠貨比三家，不會無腦下單，反而能夠根據自己的需求進行消費，這也會養成良好的消費習慣。

健康運勢：

處女本月在健康方面要注意一下鼻炎的情況，很容易會感到鼻塞，建議在身體不適時，要及時就醫，千萬不要一拖再拖。

注意事項：

解壓方式：和家人交流

開運小秘籍：看漫畫

宜：尋找機會

忌：故意挑刺

六月份，上升天秤座整體的愛情、學業、工作、健康、金錢運勢

綜合運勢：

天秤本月綜合運勢很好，能夠保持著更加灑脫的姿態去面對複雜的事情，並且積極的去整合資源，為自己營造一個更好的舞台。

愛情運勢：

戀愛中的天秤，本月常常會以懷疑的目光審視另一半，這也會給對方帶來很多壓力感，建議要更多的坦誠相待；單身的天秤，本月能夠遇到十分契合的對象，但總是不敢太過主動的與對方表達心意，這也很容易錯過戀愛的時機。

事業學業：

事業上，天秤本月需要好好把握客戶資源，與客戶保持著密切的聯絡，很容易在後期得到對方的助力；學業上，天秤本月能夠舉一反三，帶著更加靈活的思維去理解所學習的內容，在課堂上的表現也非常的突出。

財富運勢：

天秤本月財富運勢呈上升狀態，能夠合理利用客戶資源轉化為更多的致富機會，有望看到很多的財富紛紛入帳。

健康運勢：

天秤本月在健康方面要注意一下眼部的問題，很容易出現眼睛酸澀的情況，大多是因為用眼過度導致的，平時要盡量少使用電子產品。

注意事項：

解壓方式：學習烘焙

開運小秘籍：噴香水

宜：提升技能

忌：消極怠工

六月份，上升天蠍座整體的愛情、學業、工作、健康、金錢運勢

綜合運勢：

天蠍本月綜合運勢較為波動，可能是最近的生活狀態太過理想化，反而讓天蠍停止了進步的空間，所以天蠍一定要打破現狀，不要安於享樂。

愛情運勢：

戀愛中的天蠍，本月很容易因為距離的原因而產生感情危機，建議不要太患得患失，要積極的去唱響未來；單身的天蠍，本月很容易通過網絡的社交活動而認識更多異性。

事業學業：

事業上，天蠍本月需要不斷地轉換思路，做出一些調整，別太安於享樂，只有做出適當的改變，才能夠拓寬自己的事業舞台；學業上，天蠍本月能夠游刃有餘地完成比較有難度的作業，能夠主動去尋找一些答案來消散很多的疑惑。

財富運勢：

天蠍本月財富運勢比較低迷，很容易因為對自己的盲目自信而投資一些收益較低的理財產品，建議還是要多諮詢相關專業人士。

健康運勢：

天蠍本月在健康方面要注意一下皮膚的護理，很容易出現面部瘙癢、紅腫，平時要少接觸一些過敏源，並且多多護膚。

注意事項：

解壓方式：吃朱古力

開運小秘籍：閉目冥想

宜：理性思考

忌：馬虎大意

六月份，上升人馬座整體的愛情、學業、工作、健康、金錢運勢

綜合運勢：

人馬本月綜合運勢較為平穩，但仍然需要調整自己的狀態，尤其在團隊中要多去展現自己的魅力，積極融入集體，才能夠贏得更多的機會。

愛情運勢：

戀愛中的人馬，本月跟伴侶之間的相處模式會無比和諧，兩個人都能夠很樂觀的去規劃接下來的生活目標；單身的人馬，本月有機會聯絡更多的朋友，這也能夠讓人馬座發掘到很多優秀的對象，如果想要脫單，可以在本月好好提升一下自己的魅力。

事業學業：

事業上，人馬本月在團隊中容易出現不合群的情況，建議要多多融入集體，不要總是唱反調；學業上，人馬本月能夠非常努力的學習高難度的知識，內心深處絲毫沒有對未來產生過動搖，反而能夠全身心的投入，也有望讓成績有更好的提升空間。

財富運勢：

人馬本月財富運勢比較一般，整體對賺錢的積極性不是特別高，並且會把大部分的支出放在吃喝玩樂上，建議人馬座要有計劃的花錢。

健康運勢：

人馬本月在健康方面雖然沒有什麼大礙，但是還要好好的調整一下自己的飲食結構，很容易有長胖的風險。

注意事項：

解壓方式：練瑜伽

開運小秘籍：多看書

宜：提高效率

忌：破罐破摔

六月份，上升山羊座整體的愛情、學業、工作、健康、金錢運勢

綜合運勢：

山羊本月綜合運勢比較積極，任憑外界有多麼的動盪，山羊內心仍然能夠安然處之，並且做好全面的準備去應對接下來的風暴。

愛情運勢：

戀愛中的山羊，本月能夠無條件的支持另一半，這種信任和情感上的支撐，也會讓愛情變得更加穩固；單身的山羊，本月很容易跟初戀產生聯絡，兩個人也會選擇故地重遊，去追溯曾經的美好。

事業學業：

事業上，山羊本月要隨機應變一些，可能會面臨很多突發的情況，如果能夠做好全面的準備，也能很好的解決問題；學業上，山羊本月整體表現的有點懶散，總是很容易被一些電子遊戲吸引自己的注意力，建議要做好詳細的學習計劃，並且認真執行。

財富運勢：

山羊本月財富運勢較為波動，對於本月的支出，沒有什麼太詳細的計劃，總是隨心所欲的消費，這也導致月底會變得有點手頭拮据。

健康運勢：

山羊本月在這個方面要注意一下牙齒的問題，盡量少吃一些刺激性的食物，很容易感到牙根酸痛或牙齦腫脹的狀況。

注意事項：

解壓方式：看韓劇

開運小秘籍：多吃水果

宜：擴大社交

忌：安於享樂

六月份，上升水瓶座整體的愛情、學業、工作、健康、金錢運勢

綜合運勢：

水瓶本月綜合運勢波動比較大，好像對待生活總是抱有著冷淡的視角，不太願意走入人群，但這也在無形中帶來了很多麻煩，所以水瓶座需要懂得人情世故。

愛情運勢：

戀愛中的水瓶，本月在感情中要收斂自己，嬌蠻任性的一面，很容易變得得寸進尺，要學會保持兩個人的平等關係；單身的水瓶，本月可能不會輕易的踏入愛河，反而會抱著懷疑的目光審視身邊出現的桃花。

事業學業：

事業上，水瓶本月內心會比較抗拒社交，對於職場中的人情世故，總是抱著鄙夷的態度，但這也容易被外界孤立；學業上，水瓶本月要留意一些細節上的差錯，尤其是面臨考試的水瓶座，在答卷的過程中，要仔細審題，千萬不要因為自己的馬虎而丟分。

財富運勢：

水瓶本月財富運勢較為波動，雖然收入頗多，但本月的支出也不小，尤其在一些大的家用電器上，會花費很多錢財。

健康運勢：

水瓶本月在健康方面還是不錯的，能夠更多地關註一些養生的小知識，平時的飲食搭配也很完善，水瓶會變得更樂於享受生活。

注意事項：

解壓方式：聽搖滾樂

開運小秘籍：穿彩色的衣服

宜：保持樂觀

忌：自我安慰

六月份，上升雙魚座整體的愛情、學業、工作、健康、金錢運勢

綜合運勢：

雙魚本月綜合運勢不錯，能夠明顯的看到生活正朝著積極的方向走去，雙魚也會本著一顆對生活熱愛的心去追逐自己的理想。

愛情運勢：

戀愛中的雙魚，本月在跟伴侶交流的過程中，很容易充滿著火藥味，兩個人都不願意為對方妥協，總是固執己見，這也會讓感情走下坡路；單身的雙魚，本月內心會很抗拒愛情的到來，哪怕身邊有桃花環繞，雙魚座的表現也會非常的彆扭。

事業學業：

事業上，雙魚本月能夠盡職盡責地完成手頭的任務，雖然所要面臨的工作項目比較複雜，但仍然會通過自己的不懈努力，交上完美的答卷；學業上，雙魚本月對於知識的理解和掌握都會變得很輕鬆，這也能夠幫助自己更好的拓展知識點，能夠得到老師的褒獎。

財富運勢：

雙魚本月財富運勢還是不錯的，能夠根據當下的大環境，不斷分析利弊，找尋到更適合自己發展的舞台，整體的收入也將會不斷增長。

健康運勢：

雙魚本月在在健康方面要留意一下腳腕的狀態，很容易因為劇烈的運動導致腳腕扭傷，建議在健身前做好全面的拉伸。

注意事項：

解壓方式：追綜藝

開運小秘籍：戴墨鏡

宜：換位思考

忌：渾水摸魚

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】