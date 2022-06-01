12星座6月戀愛運勢排行榜：金牛座終遇真命天子迎接遲來的春天？
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
夏天來到，除了天氣逐漸變暖，感情也很可能迎來升溫的時刻。日本網站「占TV」最近就排行十二星座的6月戀愛運，分析每個星座將會如何發展。
2022已過一半，想脫單的姐妹們是否有點焦急了？快看看6月12星座最強桃花運頭3位有沒有你吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+23
第12名 天秤座
戀愛、工作、學業，該如何在這之中做出取捨很重要。
第11名 水瓶座
要珍惜和與重要的人相處的時光。
第10名人馬座
透過虛擬戀愛，來替自己上一場感情的課。
第9名 白羊座
唯有戀愛運呈現尚未成熟的態勢。
第8名 雙子座
透過找到全新的自己，戀愛觀也煥然一新。
第7名 獅子座
試著展現出熱情打動對方。
第6名 雙魚座
有機會得到許多戀情的契機。
第5名 巨蟹座
透過與人的交際，讓戀愛變得更活性化。
第4名 天蠍座
靠著第一印象決勝負。
同場加映：3大星座端午節前恐破財 命理師：吃糉能消負面磁場有助財運（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+14
第3名 處女座
即使和舊情人疑似有復合的跡象，也不用太過拘束。要達到理想中的戀愛，就必須放下過往的包袱，徹底脫胎換骨，是找尋另一段新邂逅的好時機。重點在於跨出第一步，畢竟若是沒有展現行動，就沒有其他後續。
第2名 山羊座
雖然6月會是段繁忙的日子，不過在這些事情之中，總是能找到屬於自己的樂趣。同樣在感情方面，不管將遭遇什麼對象，體驗到什麼形式的戀愛，也都能帶給自我充實的滿足感，卯足全力認真應對便是。
第1名 金牛座
6月屬於金牛魅力高漲的月份，在每天的努力奮鬥之下，命中注定的那個人或將現身。特別是在6月中段的時候，將會有提示告訴你那會是誰，總之維持著往常的幹勁，就能散發出屬於自己的光彩。
12星座下半年運勢大公開：3大星座桃花超旺 雙子事業運強招是非職場12星座｜財運隨年紀「同步暴漲」 4大星座30歲後易變得有錢天生自帶富貴命的3大星座：天蠍同錢有緣自細有抽獎運但難發達？12星座男絕情指數排行榜出爐 呢3個星座講分手一定冇得掹？日本戀愛網站分析12星座女像什麼動物 天蠍似貓雙魚似狗有乜解究
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】