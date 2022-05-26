12星座下半年運勢大公開：3大星座桃花超旺　雙子事業運強招是非

轉眼間，2022年也將進入下旬，而在這飽受疫情肆虐、生計衝擊的日子裡，12星座接下來又該注意些什麼呢？



清水孟國際塔羅小孟老師對此分享，山羊座下半年將享受苦盡甘來時刻，天秤座則會進入好運高峰，至於雙子座事業運可說是步步高昇、表現亮眼，大家不妨多多注意各自小細節，一起順利度過今年吧！

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水瓶座

水瓶座朋友下半年需要注意多夥伴合作關係，跟朋友、同事、合夥人相處時不宜太過自我或原則太多，而婚姻情感則不能太任性、想怎樣就怎樣，否則容易感情失和、充滿誤會，切記與人相處要以柔克剛才能逢凶化吉、迎來好財運，至於健康要多多留意情緒影響的各種身體疼痛。

雙魚座

雙魚座朋友下半年要記得多顧及家庭和朋友，他們會是你生活上很大的助力，而你除了工作會非常忙碌外，桃花運也會很旺，各種聚會都參加即可遇到質感很好的桃花，但為了各種事情忙碌之餘也別忘了安排自我成長的計畫，尤其容易因太忙導致健康運不佳，務必要養生。

白羊座

白羊座朋友上半年可說是好運大開，一路衝衝衝展開了人生新階段，而下半年趨於穩重，合作關係須磨合，小心口舌是非、說話要婉轉，但會有貴人相助所以不避太擔心，事情挑戰越多、翻轉命運機會就越大，畢竟壓力就是成長，而家裡會有些事情讓你勞心勞力，不過感情上會有好桃花，只要主動把握即可，至於身體健康記得注意別過勞。

金牛座

金牛座朋友下半年適合多學習、重新整頓自我，應對凡事充滿好奇心，抱持開放態度迎接新的能量或事件來到生命裡，適合規劃未來10年人生新階段藍圖，而感情及家庭方便皆穩定，不過得多多注意運動傷害或刀火燙傷。

雙子座

雙子座朋友表現亮眼，聰明才華魅力無法擋，事業運可說是步步高升，站上一個新高峰，但也因表現極佳讓人忌妒，做人務必謙和。此外，家庭運勢可能會有吵架風波，建議要討論事情可先去運動，讓心情平靜下來再討論，至於感情方面人紅是非多，好壞桃花都多，小心爛桃花糾纏，而健康務必多多注意熬夜及氣喘問題。

巨蟹座

巨蟹座朋友下半年適合探索身心靈，做深層心靈療癒、探究靈性智慧，除了整合傷痕累累的身心外，這也是培養情緒穩定及舒壓的管道，靜心養身多休息都很好。此外，你雖然在各方面壓力大，但也都能逢凶化吉，因此記得要境隨心轉，換個角度看事情其實都有幸運在裡面，至於健康方面請注意支氣管保養、肩頸、喉嚨等。

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+ 7

獅子座

獅子座朋友上半年面臨工作上有很大轉折，不管是換工作或站上新崗位，劇烈變化其實也讓你可創造新的未來，只要把握機會，能承擔的先接下來，下半年將看到你的努力、發光發熱、引人注目。此外，感情運上桃花很旺，建議保持健身及美顏，畢竟隨時都會有桃花蹦出在你身旁，至於健康方面則要多注意火氣太大問題。

處女座

處女座朋友下半年適合建立新的社交生活圈、重新定位自我方向，畢竟嘗試新的社交圈有助於認識貴人、累積人脈，這些將對未來有所幫助，因此過去非常努力的你在今年會是一個新的開端，凡事不要操之過急，直到年底會好運大開。至於桃花運，即便平平但新出現的對象通常都是優質人選，而健康方面則要小心過勞、頭痛、憂鬱等。

天秤座

天秤座朋友下半年將迎來好運高峰，事業上有貴人相助，宜繼續保持良好交際手腕，雖然面臨挑戰壓力很大，但這是絕佳好機會，請務必把握好運在事業上拚搏一把。至於感情方面，需內觀自己需求別一味讓步，亦或總用自己以為好的方式對待另一伴，應要和平討論、互相理解，而健康上要注意溫差太大感冒問題、泌尿系統、婦科保養等。

天蠍座

天蠍座朋友今年會遇到很多狀況得獨自面對，亦或默默變成事情都自己一個人扛，但要小心別故步自封，需要協助時還是得伸出雙手，事業宜一步一腳印努力站穩、嚴防防小人攻擊、冷靜面對一切。至於感情，你容易與舊情人或曾經曖昧對象等再度連繫、重逢，可談場溫馨的戀情，但健康方面則要注意心血管疾病。

人馬座

人馬座朋友下半年人際關係變化大，要小心經營自我形象，才能不在複雜的人際鏈結裡惹麻煩，也要記得不能過度自我，要放軟脾氣來面對各種困難，而在愛情運上因健身有成，會渾身充滿魅力、身價飆高、桃花大開，可說人見人愛，至於財運將於下半年好轉，不過健康就要注意恍神跌倒狀況。

山羊座

山羊座朋友下半年可說是苦盡甘來的時刻，一開始會遇到很多挑戰逼迫勇於承擔、突破，但切記只要順應時勢潮流，別固執己見、刻意反骨，凡是順應命運安排就能看見天助的好運。此外，你的桃花運很旺但爛桃花也很多，記得要慎選，千萬不要因寂寞而濫情，這會打壞自身行情，而健康方面恐會出現眼壓過高，失眠、牙齒保健等問題。

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