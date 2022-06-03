美國富婆「極端省錢法」單靠4招成為千萬富翁　網：人生活得很累

現年社會上獨當一面的女生越來越多，女生不再需要男生的保護及照顧都能夠獨力掌握自己人生，甚至有部分女生比男生的能力還要強。日前，有一名美國女士單靠自己的能力身家超過4千萬港幣，不過她跟一般富婆不同，她不但對名牌奢侈品不感興趣，而且在日常生活上都十分節省，更相當大方向大眾分享個人的慳錢秘訣，有興趣的女生不妨看看她的省錢法！



有一名美國女士單靠自己的能力身家超過4千萬港幣。（Youtube@TLC 截圖）

親揭4個慳錢秘訣 小富婆養成術！

小富婆養成術｜1. 從不購買新物品



現年50歲的Aimee Elizabeth自8歲開始外出打工賺錢供養自己，直至今時今日她成功賺到4千萬身家。別以為富婆一定愛揮霍愛貫買名牌包包，她跟一般富婆並不同，每一個月限制自己支出8千元，絕不會出現花費過度情況。她曾在英國節目TLC大方分享自己的慳錢方法，她表示自己絕不會輕易購買新物品，例如擺放在抽屜的刀從不沖洗，只會單靠抹布擦拭，甚至連洗碗抹布用到十分破爛她都不更換，她表示這樣可一年節省過百萬。

小富婆養成術｜從不購買新物品（Youtube@TLC 截圖）

小富婆養成術｜洗碗抹布用到十分破爛她都不更換（Youtube@TLC 截圖）

小富婆養成術｜2. 限時洗澡



此外，她由起身那一刻開始就會盡力節約用水，從早上先打開熱水器把水預熱後就會關掉，之後會用計時器精準限時自己洗澡時間，絕不會超出指定時間，她指出這個限時小方法每個月可節省580多元。

小富婆養成術｜限時洗澡（Youtube@TLC 截圖）

小富婆養成術｜這個限時小方法每個月即可節省580多元。（Youtube@TLC 截圖）

小富婆養成術｜3. 進食貓糧



以上2點相信不少人都能夠接受及理解，最意想不到Aimee為了省錢去到這個地步，她平日為了省錢竟然進食便宜的貓糧，由於吞拿魚口味的貓罐頭相對便宜，而且罐頭具雞肉成份，最誇張是有客人到訪，她都會將貓罐頭給客人食用。

小富婆養成術｜她平日為了省錢竟然進食便宜的貓糧。（Youtube@TLC 截圖）

小富婆養成術｜有客人到訪她都會將貓罐頭給客人食用。（Youtube@TLC 截圖）

小富婆養成術｜4. 搭「順風機」工幹



Aimee表示自己平日因工作關係經常要往洛杉機工幹，由於一來一回的飛機費用都較昂貴，為了省下飛機費，她甚至到小型飛機場碰運氣「搭順風機」。

小富婆養成術｜搭「順風機」工幹（Youtube@TLC 截圖）

Aimee並不在意別人的目光，在她眼中慳錢才是人生的首要。（Youtube@TLC 截圖）

不少網民看到節目後，都異口同聲指Aimee的省錢行徑太誇張，並表示這樣的人生似乎過得太苦太累，但Aimee並不在意別人的目光，在她眼中慳錢才是人生的首要。不過讓Aimee有如此極端的性格實情背後有洋蔥，原來她15歲時，母親因喝醉酒後把她趕出門口，導致她小時候開始要靠自己生活，因而獨力支撐生活費的自己，便想出了如此極端的省錢法。